Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 13 ёшида юзида пайдо бўлган ва оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсма 19 йил ўтиб, 32 ёшли Ҳоуп Шиферда камёб гемангиома эканлиги аниқланди.
- Бу ўсма, Ҳоуп томонидан "Бетти" деб номланган, муҳим қон томирига туташганлиги сабабли уни олиб ташлаш операцияси жиддий хавф туғдиради, шунинг учун у ҳозирча жарроҳликдан воз кечган.
АҚШлик 32 ёшли Ҳоуп Шифер 13 ёшида юзида пайдо бўлган шишни оддий ҳуснбузар деб ўйлаган. Бироқ кейинчалик унга гемангиома — юздаги қон томирлари билан боғлиқ камёб ўсма ташхиси қўйилган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Ҳоуп ўсмани “Бетти” деб атайди. Унинг айтишича, ўсма орқали қон оқими ва томир уришини сезиш мумкин, баъзи пайтларда пульсация ташқи томондан ҳам кўринади. Йиллар давомида “Бетти” юзидан бўйин ва ияк ости томон силжиган.
Ўсма муҳим қон томирига туташгани сабабли уни олиб ташлаш операцияси жиддий хавф туғдириши мумкин. Шунинг учун бир нафар фарзанднинг онаси бўлган Ҳоуп ҳозирча жарроҳликдан воз кечган.
“Кўп йиллар давомида ўсмани ўзимдаги камчилик деб қабул қилдим. Кейин унга кучни ифодалайдиган ном беришга қарор қилдим ва ‘Бетти’ деб атадим”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, бу ном тиббий муолажалар, жисмоний ноқулайлик, буллинг ва ўз қадрини англаш билан боғлиқ қийин даврларни ифодалайди. Ҳоуп энди “Бетти”ни бошидан кечирган синовларига қарамай, ҳали ҳам ҳаётда эканининг белгиси сифатида қабул қилади.
Ўсма Ҳоуп 13 ёшида, балоғат даврида пайдо бўлган. У дастлаб буни киста ёки катта ҳуснбузар деб ўйлаб, сиқиб кўрган. Бироқ ҳеч қандай ўзгариш бўлмаганидан сўнг шифокорга мурожаат қилган.
У қон томир жарроҳига йўлланган ва текширувлар натижасида гемангиома ташхиси қўйилган. Ҳоуп ўша пайтда бу ҳолат келажагига қандай таъсир қилишини тўлиқ тушунмаганини айтди.
Йиллар давомида у МРТ, КТ ва махсус ультратовуш текширувларидан ўтган. Шунингдек, ўсманинг қон билан таъминланишини камайтириш мақсадида қон томирлари орқали дори воситаларини йўналтиришга қаратилган муолажалар ҳам ўтказилган.
Бироқ “Бетти” ўсиш ва шишишда давом этган. Кейинчалик шифокорлар унинг муҳим қон томирига туташгани сабабли яна операция қилиш жиддий хавф туғдиришини билдирган.
“Ташқи кўринишим билан боғлиқ қийинчиликларим бор. Аммо мен онаман ва ўғлимга менинг соғ-омон ёнида бўлишим ташқи кўринишим идеал бўлишидан кўра муҳимроқ”, — деди Ҳоуп.
Унинг айтишича, “Бетти”нинг ҳолати кунма-кун ўзгаради. Айрим кунлари у доимий пульсацияни ҳис қилади, юзидаги ҳудуд эса оғир ва сезувчан бўлади. Қон оқими баъзи пайтларда кўзга ҳам ташланади.
Фарзанди туғилганидан кейин “Бетти” бўйин томон янада силжиган ва яққолроқ кўрина бошлаган.
Ҳоуп ўсмирлик йилларидан бери ташқи кўриниши сабабли камситиш ва ҳақоратларга дуч келган. Одамлар унга тикилиб қараган, пичирлашган ва турли изоҳлар билдирган. Бу ҳолат ҳатто уни мактабга боришдан қочишгача олиб келган.
Вояга етганидан кейин ҳам ҳақоратлар тўхтамаган. Ижтимоий тармоқларда нотанишлар унинг ташқи кўриниши ҳақида ёмон изоҳлар қолдирган, ҳақоратли мемлар тарқатган ва ҳатто унга нисбатан оғир таҳдидлар билдирган.
“Мен қувноқ ва эркин қиздан ўзини яширишни истайдиган инсонга айландим. Аммо бугун мен ҳали ҳам шу ердаман, ўз ҳикоямни сўзлаяпман ва ўғлимни тарбиялаяпман. Демак, мени камситган одамлар мақсадига эришмади”, — деди у.
Ҳоуп ташқи кўриниши келажакда яна ўзгариши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ бу қўрқув уни тўлиқ ҳаёт кечиришдан тўхтатишини истамайди.
“Мен ўғлим учун шу ерда бўлишни ва у билан тўлиқ ҳаёт кечиришни хоҳлайман. ‘Бетти’ билан ярашишга кўп йиллар кетди ва бу жараён ҳали ҳам давом этмоқда”, — деди у.
Ҳоупнинг таъкидлашича, ўзини қабул қилиш ташқи кўринишининг ҳар бир жиҳатини яхши кўриш ёки ёмон гаплардан бутунлай таъсирланмаслик дегани эмас. Бу инсоннинг ташқи кўриниши унинг севги, ҳурмат, бахт ва тўлиқ ҳаётга бўлган ҳуқуқини белгиламаслигини англашдир.
У ўз тажрибаси орқали ўғли ва бошқаларга бир фикрни етказишни истайди: бошқалардан фарқли кўриниш ёки ҳаётни бошқача кечириш инсоннинг қадрини пасайтирмайди.
Изоҳлар 0
…