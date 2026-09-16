NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказди
NASA космик тадқиқотларни тубдан ўзгартириши мумкин бўлган янги технологияни синовдан ўтказди. NASA АСТРА (Адаптиве Сенсинг Течнологй фор Респонсиве Аутономй) гуруҳи июль ойида Ернинг бевосита буйруқларисиз мустақил равишда илмий вазифаларни белгиловчи ва ўзаро мувофиқлашувчи учта роботдан иборат махсус гуруҳнинг дала синовларини муваффақиятли якунлади. Ушбу ёндашув келгусида олис сайёраларни ўрганиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва самаралироқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мустақил қарор қабул қилувчи ақлли тизимixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида дрон одамлардан фақат бошланғич илмий мақсадларни қабул қилиб олган, шундан сўнг ҳудудни танлаб, хавф-хатарлар ҳамда кутилаётган илмий натижани ўзи таққослаган ҳолда қайси қурилма вазифага мос келишини мустақил ҳал қилган. Бутун сикл давомида тизим муҳитдаги хавфларни узлуксиз текшириб борган, янги маълумотлар асосида стратегияни қайта баҳолаган ва операторларга ҳисобот бериб турган.
Синов полигонида ҳаракатланган роботлар гуруҳи битта учувчисиз учоқ ва турли жиҳозларга эга иккита ровердан иборат бўлган. Хусусан, дрон қидирув ва разведка ишларини олиб борган, биринчи ровер лиазли харита тузиш ҳамда навигацияда ёрдамлашган бўлса, иккинчи ровер роботлаштирилган қўл ёрдамида намуналар йиғиш вазифасини бажарган.
Вазифаларни динамик ўзгартириш имкониятиДала синовидаги асосий савол роботлар гуруҳининг бажарилаётган вазифа давомида янги мақсадга автоном тарзда ўта олиш қобилиятига қаратилган эди. Тизим иккала ҳолатда ҳам юқори натижа кўрсатди: етакчи дрон қўшимча қизиқарли объектни аниқлаганда, жорий топшириқни тўхтатиб қўймаган ҳолда, ушбу топилмани ўрганиш учун бошқа аппаратни ёрдамга чақирган.
Қарор қабул қилиш дастурлари бир вақтнинг ўзида ҳам объектив, ҳам субъектив мезонларга таянган. Булар қаторига аппаратнинг мавжудлиги, мақсадгача бўлган масофа, ҳаракатланиш тезлиги, ҳудудни хариталашнинг илмий қиймати ҳамда олимлар учун асл режадан ташқари янги маълумотларни олишнинг муҳимлиги каби омиллар киритилган.
NASA Годдард номидаги космик парвозлар марказининг АСТРА лойиҳаси бўйича бош тадқиқотчиси Бетани Тейлингнинг тушунтиришича, мазкур технология миссияларга илгари ҳеч қачон бажариб бўлмайдиган ишларни амалга ошириш имкониятини беради. Бунга сабаб — бортда барча мезонларни бир вақтнинг ўзида баҳолай оладиган мустақил қарор қабул қилувчи тизимнинг мавжудлигидир.
Ушбу илғор технология сигнал етиб бориши кечикиши сабабли қўлда бошқариш имконсиз бўлган сценарийлар учун мўлжалланган. Масалан, ташқи сайёраларга амалга ошириладиган учувчисиз миссиялар ёки Ой ва Марснинг бориш қийин бўлган ҳудудларида астронавтларнинг ишлаши ўта хавфли деб топилган вазиятларда мазкур роботлар гуруҳи муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…