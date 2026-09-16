NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказди

·3·Техно
NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказди

NASA космик тадқиқотларни тубдан ўзгартириши мумкин бўлган янги технологияни синовдан ўтказди. NASA АСТРА (Адаптиве Сенсинг Течнологй фор Респонсиве Аутономй) гуруҳи июль ойида Ернинг бевосита буйруқларисиз мустақил равишда илмий вазифаларни белгиловчи ва ўзаро мувофиқлашувчи учта роботдан иборат махсус гуруҳнинг дала синовларини муваффақиятли якунлади. Ушбу ёндашув келгусида олис сайёраларни ўрганиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва самаралироқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мустақил қарор қабул қилувчи ақлли тизим

ixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида дрон одамлардан фақат бошланғич илмий мақсадларни қабул қилиб олган, шундан сўнг ҳудудни танлаб, хавф-хатарлар ҳамда кутилаётган илмий натижани ўзи таққослаган ҳолда қайси қурилма вазифага мос келишини мустақил ҳал қилган. Бутун сикл давомида тизим муҳитдаги хавфларни узлуксиз текшириб борган, янги маълумотлар асосида стратегияни қайта баҳолаган ва операторларга ҳисобот бериб турган.

Синов полигонида ҳаракатланган роботлар гуруҳи битта учувчисиз учоқ ва турли жиҳозларга эга иккита ровердан иборат бўлган. Хусусан, дрон қидирув ва разведка ишларини олиб борган, биринчи ровер лиазли харита тузиш ҳамда навигацияда ёрдамлашган бўлса, иккинчи ровер роботлаштирилган қўл ёрдамида намуналар йиғиш вазифасини бажарган.

Вазифаларни динамик ўзгартириш имконияти

Дала синовидаги асосий савол роботлар гуруҳининг бажарилаётган вазифа давомида янги мақсадга автоном тарзда ўта олиш қобилиятига қаратилган эди. Тизим иккала ҳолатда ҳам юқори натижа кўрсатди: етакчи дрон қўшимча қизиқарли объектни аниқлаганда, жорий топшириқни тўхтатиб қўймаган ҳолда, ушбу топилмани ўрганиш учун бошқа аппаратни ёрдамга чақирган.

Қарор қабул қилиш дастурлари бир вақтнинг ўзида ҳам объектив, ҳам субъектив мезонларга таянган. Булар қаторига аппаратнинг мавжудлиги, мақсадгача бўлган масофа, ҳаракатланиш тезлиги, ҳудудни хариталашнинг илмий қиймати ҳамда олимлар учун асл режадан ташқари янги маълумотларни олишнинг муҳимлиги каби омиллар киритилган.

NASA Годдард номидаги космик парвозлар марказининг АСТРА лойиҳаси бўйича бош тадқиқотчиси Бетани Тейлингнинг тушунтиришича, мазкур технология миссияларга илгари ҳеч қачон бажариб бўлмайдиган ишларни амалга ошириш имкониятини беради. Бунга сабаб — бортда барча мезонларни бир вақтнинг ўзида баҳолай оладиган мустақил қарор қабул қилувчи тизимнинг мавжудлигидир.

Ушбу илғор технология сигнал етиб бориши кечикиши сабабли қўлда бошқариш имконсиз бўлган сценарийлар учун мўлжалланган. Масалан, ташқи сайёраларга амалга ошириладиган учувчисиз миссиялар ёки Ой ва Марснинг бориш қийин бўлган ҳудудларида астронавтларнинг ишлаши ўта хавфли деб топилган вазиятларда мазкур роботлар гуруҳи муҳим аҳамият касб этади.

NASAРобототехникаСуний интеллектКосмосИлмий тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиБугун, 18:26Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинБугун, 17:51Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади