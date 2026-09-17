Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?
Европа қитъасида геосиёсий ва ҳарбий қарама-қаршиликнинг энг портлаш хавфи юқори бўлган нуқтасида вазият кескинлашмоқда. «Радио Свобода» хабарига кўра, Беларусь Қуролли Кучлари НАТОнинг стратегик жиҳатдан энг заиф бўғини саналган машҳур Сувалки йўлаги — Польша ва Литва чегараси туташган ҳудудга катта миқдордаги ҳарбий кучларини тўплаб, кенг кўламли машғулотларни бошлади. 15–18 сентябрь кунлари Бош штаб бошлиғи Павел Муравейко бошчилигида ўтказилаётган ушбу маневрларда чегарани ёпиш, ҳарбий ҳолат шароитида ҳаракатланиш, диверсия-разведка гуруҳларига (ДРГ) қарши кураш ҳамда дронлар ҳужумини қайтариш машқ қилинмоқда.
Айни вақтда нуфузли Халқаро стратегик тадқиқотлар институти (IISS) экспертлари альянс учун ташвишли таҳлилни эълон қилди: янги уруш тактикаси туфайли Россияга Сувалки йўлагини қуруқликдан босиб олишнинг ҳожати ҳам қолмаган — уни узоқ масофали оптик толали FPV-дронлар ва ракета зарбалари билан тўлиқ паралич қилиш мумкин. Эни атиги 65 километрни ташкил этувчи ушбу қуруқлик йўли Болтиқбўйи мамлакатларини НАТОнинг асосий қисми билан боғлаб турувчи ягона артерия ҳисобланади.
Хўш, Минск ва Москванинг Сувалки йўналишидаги мақсади нима, 40 километрлик янги FPV-дронлар НАТО логистикасини қандай яксон қилиши мумкин ва Болтиқбўйи давлатлари ҳақиқатан қопқон ичида қолиб кетмоқдами?
«Муравейко қўмондонлигидаги маневрлар»: Чегарадаги машғулотлар тафсилоти
Беларусь Ғарбий оператив қўмондонлиги томонидан амалга оширилаётган ҳарбий ҳаракатлар:
15–18 сентябрь кунлари мудофаа сценарийси: Машғулотлар шахсан Беларусь Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Павел Муравейко раҳбарлигида ўтказилмоқда;
Давлат чегарасини беркитиш: Ҳарбий бўлинмалар Польша ва Литва чегараси периметри бўйлаб мудофаани мустаҳкамлаш ва чегара ҳудудларини зудлик билан тўсиб қўйиш кўникмаларини синовдан ўтказмоқда;
Ҳарбий ҳолат ва диверсантлар: Ҳудудда тўлиқ ҳарбий ҳолат режимини жорий этиш ҳамда шартли рақибнинг ДРГ гуруҳларини йўқ қилиш тактикаси машқ қилинмоқда;
Дронлар ва енгил авиация зарбалари: Замонавий уруш талабларидан келиб чиқиб, учувчисиз учиш аппаратлари (БПЛА) ва пастлаб учувчи техникалар ҳужумини қайтаришга асосий урғу берилмоқда.
«Сувалки йўлаги» феномени: Нега бу ҳудуд НАТОнинг бош қалқони ва заиф нуқтаси?
Минтақанинг стратегик аҳамияти ва географик тузилиши:
Болтиқбўйининг ягона артерияси: Сувалки йўлаги — Беларусь ва Россиянинг Калининград вилояти оралиғидаги Польша-Литва чегараси кесишмасида жойлашган тахминан 65 километрлик қуруқлик йўлагидир;
НАТОнинг изоляция хавфи: Агар мазкур йўлак блоклаб қўйилса, Болтиқбўйи давлатлари (Литва, Латвия, Эстония) альянснинг асосий қисмидан қуруқлик орқали мутлақо узилиб қолади;
Калининград билан туташув хавфи: Ҳарбий тўқнашув юз берса, Беларусь ва Калининграддан ҳаракатланадиган қўшинлар ушбу йўлакни қисқа вақтда назоратга олиши мумкинлиги НАТО генералларини кўп йиллардан буён хавотирга солади.
IISS таҳлили: 40 километрлик оптик толали дронлар ва йўлакни «виртуал қамал» қилиш
Халқаро стратегик тадқиқотлар институти (IISS) ва ҳарбий таҳлилчиларнинг хулосалари:
Қўшин киритиш шарт эмас: Мутахассисларнинг фикрича, кенг кўламли можаро келиб чиққан тақдирда Сувалки йўлагини қуруқликдаги қўшинлар билан жисмонан эгаллаш талаб этилмайди;
Оптик толали FPV-дронлар зарбаси: Ҳозирда радиоэлектрон кураш (РЭБ) воситалари таъсир қила олмайдиган оптик толали FPV-дронларнинг парвоз масофаси 40 км га етган. Йўлак эни 65 км эканини ҳисобга олсак, дронлар ҳудудни икки томондан тўлиқ қамраб олади;
Логистиканинг қулаши: Автомобиль йўллари ва темирйўлларни дронлар, масофавий миналаштириш ва ракета зарбалари билан муттасил ўққа тутиш орқали НАТО қўшинларини қуруқлик ёки денгиз орқали кўчириш имконияти деярли нолга туширилади;
Ҳаво ҳужумидан мудофаанинг сарфланиши: НАТО ушбу тор йўналишнинг хавфсизлигини сақлаш учунгина улкан миқдордаги ПВО, дронларга қарши қуроллар ва муҳандислик захираларини сарфлашга мажбур бўлади.
Беларуснинг Сувалки йўлаги ёнида бошлаган машғулотлари Шарқий Европадаги геосиёсий қарама-қаршиликда эндиликда замонавий технологиялар ва дронлар уруши янги стратегик воқеликни шакллантираётганини кўрсатди.
Сизнингча, Беларусь ва Россиянинг Сувалки йўлаги атрофидаги бундай маневрлари НАТОни Болтиқбўйига қўшимча куч ташлашга мажбур қиладими ёки бу шунчаки руҳий босим ўтказиш тактикасими? Замонавий дронлар ва янги қуроллар даврида НАТО Болтиқбўйи мамлакатлари мудофаасини тўлиқ кафолатлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасидаги ушбу хавфли тўқнашув нуқтаси шарҳини барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…