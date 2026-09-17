Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?

·0·Дунё
Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?

Европа қитъасида геосиёсий ва ҳарбий қарама-қаршиликнинг энг портлаш хавфи юқори бўлган нуқтасида вазият кескинлашмоқда. «Радио Свобода» хабарига кўра, Беларусь Қуролли Кучлари НАТОнинг стратегик жиҳатдан энг заиф бўғини саналган машҳур Сувалки йўлаги — Польша ва Литва чегараси туташган ҳудудга катта миқдордаги ҳарбий кучларини тўплаб, кенг кўламли машғулотларни бошлади. 15–18 сентябрь кунлари Бош штаб бошлиғи Павел Муравейко бошчилигида ўтказилаётган ушбу маневрларда чегарани ёпиш, ҳарбий ҳолат шароитида ҳаракатланиш, диверсия-разведка гуруҳларига (ДРГ) қарши кураш ҳамда дронлар ҳужумини қайтариш машқ қилинмоқда.

Айни вақтда нуфузли Халқаро стратегик тадқиқотлар институти (IISS) экспертлари альянс учун ташвишли таҳлилни эълон қилди: янги уруш тактикаси туфайли Россияга Сувалки йўлагини қуруқликдан босиб олишнинг ҳожати ҳам қолмаган — уни узоқ масофали оптик толали FPV-дронлар ва ракета зарбалари билан тўлиқ паралич қилиш мумкин. Эни атиги 65 километрни ташкил этувчи ушбу қуруқлик йўли Болтиқбўйи мамлакатларини НАТОнинг асосий қисми билан боғлаб турувчи ягона артерия ҳисобланади.

Хўш, Минск ва Москванинг Сувалки йўналишидаги мақсади нима, 40 километрлик янги FPV-дронлар НАТО логистикасини қандай яксон қилиши мумкин ва Болтиқбўйи давлатлари ҳақиқатан қопқон ичида қолиб кетмоқдами?

«Муравейко қўмондонлигидаги маневрлар»: Чегарадаги машғулотлар тафсилоти

Беларусь Ғарбий оператив қўмондонлиги томонидан амалга оширилаётган ҳарбий ҳаракатлар:

  • 15–18 сентябрь кунлари мудофаа сценарийси: Машғулотлар шахсан Беларусь Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Павел Муравейко раҳбарлигида ўтказилмоқда;

  • Давлат чегарасини беркитиш: Ҳарбий бўлинмалар Польша ва Литва чегараси периметри бўйлаб мудофаани мустаҳкамлаш ва чегара ҳудудларини зудлик билан тўсиб қўйиш кўникмаларини синовдан ўтказмоқда;

  • Ҳарбий ҳолат ва диверсантлар: Ҳудудда тўлиқ ҳарбий ҳолат режимини жорий этиш ҳамда шартли рақибнинг ДРГ гуруҳларини йўқ қилиш тактикаси машқ қилинмоқда;

  • Дронлар ва енгил авиация зарбалари: Замонавий уруш талабларидан келиб чиқиб, учувчисиз учиш аппаратлари (БПЛА) ва пастлаб учувчи техникалар ҳужумини қайтаришга асосий урғу берилмоқда.

«Сувалки йўлаги» феномени: Нега бу ҳудуд НАТОнинг бош қалқони ва заиф нуқтаси?

Минтақанинг стратегик аҳамияти ва географик тузилиши:

  • Болтиқбўйининг ягона артерияси: Сувалки йўлаги — Беларусь ва Россиянинг Калининград вилояти оралиғидаги Польша-Литва чегараси кесишмасида жойлашган тахминан 65 километрлик қуруқлик йўлагидир;

  • НАТОнинг изоляция хавфи: Агар мазкур йўлак блоклаб қўйилса, Болтиқбўйи давлатлари (Литва, Латвия, Эстония) альянснинг асосий қисмидан қуруқлик орқали мутлақо узилиб қолади;

  • Калининград билан туташув хавфи: Ҳарбий тўқнашув юз берса, Беларусь ва Калининграддан ҳаракатланадиган қўшинлар ушбу йўлакни қисқа вақтда назоратга олиши мумкинлиги НАТО генералларини кўп йиллардан буён хавотирга солади.

IISS таҳлили: 40 километрлик оптик толали дронлар ва йўлакни «виртуал қамал» қилиш

Халқаро стратегик тадқиқотлар институти (IISS) ва ҳарбий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Қўшин киритиш шарт эмас: Мутахассисларнинг фикрича, кенг кўламли можаро келиб чиққан тақдирда Сувалки йўлагини қуруқликдаги қўшинлар билан жисмонан эгаллаш талаб этилмайди;

  • Оптик толали FPV-дронлар зарбаси: Ҳозирда радиоэлектрон кураш (РЭБ) воситалари таъсир қила олмайдиган оптик толали FPV-дронларнинг парвоз масофаси 40 км га етган. Йўлак эни 65 км эканини ҳисобга олсак, дронлар ҳудудни икки томондан тўлиқ қамраб олади;

  • Логистиканинг қулаши: Автомобиль йўллари ва темирйўлларни дронлар, масофавий миналаштириш ва ракета зарбалари билан муттасил ўққа тутиш орқали НАТО қўшинларини қуруқлик ёки денгиз орқали кўчириш имконияти деярли нолга туширилади;

  • Ҳаво ҳужумидан мудофаанинг сарфланиши: НАТО ушбу тор йўналишнинг хавфсизлигини сақлаш учунгина улкан миқдордаги ПВО, дронларга қарши қуроллар ва муҳандислик захираларини сарфлашга мажбур бўлади.

Беларуснинг Сувалки йўлаги ёнида бошлаган машғулотлари Шарқий Европадаги геосиёсий қарама-қаршиликда эндиликда замонавий технологиялар ва дронлар уруши янги стратегик воқеликни шакллантираётганини кўрсатди.

Сизнингча, Беларусь ва Россиянинг Сувалки йўлаги атрофидаги бундай маневрлари НАТОни Болтиқбўйига қўшимча куч ташлашга мажбур қиладими ёки бу шунчаки руҳий босим ўтказиш тактикасими? Замонавий дронлар ва янги қуроллар даврида НАТО Болтиқбўйи мамлакатлари мудофаасини тўлиқ кафолатлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасидаги ушбу хавфли тўқнашув нуқтаси шарҳини барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Сувалки йўлБеларусь Қуролли КучлариIISSFPV-дронлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиБугун, 14:46Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиБугун, 13:51Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБугун, 12:29Суданда олтин кони қулади: қурбонлар борСуданда олтин кони қулади: қурбонлар борБугун, 12:03«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урдиБугун, 09:38«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга бердиБугун, 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди