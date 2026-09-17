Европанинг энг кекса эркаги 112 ёшида вафот этди

·51·Дунё
Европанинг энг кекса эркаги 112 ёшида вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италиялик Витантонио Ловалло 112 ёшида вафот этди ва шу тариқа Европанинг энг кекса эркаги унвонига эга бўлди.
  • У 1914 йилда туғилган бўлиб, расмий ҳужжатларда 28 март, ўзи ва оиласи эса 25 мартда туғилганини таъкидлаган.
  • Иккинчи жаҳон уруши даврида ҳарбий асирга олинган Ловалло урушдан кейин она юртига қайтиб, умрининг катта қисмини Сарнелли қишлоғида ўтказган.

Италиялик Витантонио Ловалло 112 ёшида вафот этди. У вафотига қадар Европада яшаган энг кекса эркак ҳисобланган. Бу ҳақда «Corriere della Sera», ANSA ва Gerontology Research Group хабар берди.

Ловалло Италиянинг жанубидаги Базиликата вилояти, Потенса провинциясига қарашли Авильяно коммунасидаги Сарнелли қишлоғида яшаган. У 1914 йилда туғилган ва 2026 йил март ойида 112 ёшини нишонлаган.

Расмий ҳужжатларда унинг туғилган санаси 1914 йил 28 март деб кўрсатилган. Бироқ Ловалло ва унинг оиласи уни аслида 25 март куни туғилганини таъкидлаган. Gerontology Research Group маълумотларига кўра, туғилганликни рўйхатдан ўтказишдаги кечикиш туфайли ушбу фарқ юзага келган.

Ловалло ёшлигида чўпон ва хачир ҳайдовчиси бўлиб ишлаган. Иккинчи жаҳон уруши вақтида ҳарбий хизматга чақирилган ва 1943 йил сентябридан кейин Грецияда немис қўшинлари томонидан асирга олинган. Кейинчалик у Германиядаги ҳарбий асирлар лагерига депортация қилинган ва 1945 йил 8 май куни озод этилган.

Урушдан кейин Ловалло она юрти Базиликатагa қайтиб, умрининг катта қисмини Сарнеллида ўтказган. Унинг уч нафар фарзанди — икки қизи ва бир ўғли бор эди.

Ikki yosh kishi shlyapa kiygan keksaning yonida tabassum bilan turibdi.

Авильяно мэри Жузеппе Мекка Ловаллонинг вафоти муносабати билан унинг ҳаётини содда, куч-ғайратли ва оиласи ҳамда она заминига меҳр билан ўтган узоқ умр сифатида таърифлаган.

Витантонио Ловалло 2026 йил 15 сентябрь куни Авильянода 112 ёшида вафот этди. Унинг дафн маросими 17 сентябрь куни Сарнелли қишлоғидаги Сан-Винченсо Феррер черковида ўтказилиши белгиланган.

Ловаллонинг вафотидан сўнг Европадаги энг кекса эркак мақоми 111 ёшли португалиялик Жоаким Варелага ўтди. У 1915 йил 1 июнда туғилган ва унинг ёши Gerontology Research Group томонидан тасдиқланган.

Шу билан бирга, Европадаги энг кекса инсон 117 ёшли британик Этел Катерхэм ҳисобланади. У 1909 йил 21 августда туғилган. Gerontology Research Group маълумотларига кўра, Варела Европадаги энг кекса инсонлар рўйхатида 31 нафар аёлдан кейин 32-ўринда туради.

Витантонио ЛоваллоGerontology Research GroupСарнеллиБазиликата
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирдиДельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 16:22Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиБугун, 15:52Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиБугун, 15:43Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБугун, 15:36"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топдиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди