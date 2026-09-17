Европанинг энг кекса эркаги 112 ёшида вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиялик Витантонио Ловалло 112 ёшида вафот этди ва шу тариқа Европанинг энг кекса эркаги унвонига эга бўлди.
- У 1914 йилда туғилган бўлиб, расмий ҳужжатларда 28 март, ўзи ва оиласи эса 25 мартда туғилганини таъкидлаган.
- Иккинчи жаҳон уруши даврида ҳарбий асирга олинган Ловалло урушдан кейин она юртига қайтиб, умрининг катта қисмини Сарнелли қишлоғида ўтказган.
Италиялик Витантонио Ловалло 112 ёшида вафот этди. У вафотига қадар Европада яшаган энг кекса эркак ҳисобланган. Бу ҳақда «Corriere della Sera», ANSA ва Gerontology Research Group хабар берди.
Ловалло Италиянинг жанубидаги Базиликата вилояти, Потенса провинциясига қарашли Авильяно коммунасидаги Сарнелли қишлоғида яшаган. У 1914 йилда туғилган ва 2026 йил март ойида 112 ёшини нишонлаган.
Расмий ҳужжатларда унинг туғилган санаси 1914 йил 28 март деб кўрсатилган. Бироқ Ловалло ва унинг оиласи уни аслида 25 март куни туғилганини таъкидлаган. Gerontology Research Group маълумотларига кўра, туғилганликни рўйхатдан ўтказишдаги кечикиш туфайли ушбу фарқ юзага келган.
Ловалло ёшлигида чўпон ва хачир ҳайдовчиси бўлиб ишлаган. Иккинчи жаҳон уруши вақтида ҳарбий хизматга чақирилган ва 1943 йил сентябридан кейин Грецияда немис қўшинлари томонидан асирга олинган. Кейинчалик у Германиядаги ҳарбий асирлар лагерига депортация қилинган ва 1945 йил 8 май куни озод этилган.
Урушдан кейин Ловалло она юрти Базиликатагa қайтиб, умрининг катта қисмини Сарнеллида ўтказган. Унинг уч нафар фарзанди — икки қизи ва бир ўғли бор эди.
Авильяно мэри Жузеппе Мекка Ловаллонинг вафоти муносабати билан унинг ҳаётини содда, куч-ғайратли ва оиласи ҳамда она заминига меҳр билан ўтган узоқ умр сифатида таърифлаган.
Витантонио Ловалло 2026 йил 15 сентябрь куни Авильянода 112 ёшида вафот этди. Унинг дафн маросими 17 сентябрь куни Сарнелли қишлоғидаги Сан-Винченсо Феррер черковида ўтказилиши белгиланган.
Ловаллонинг вафотидан сўнг Европадаги энг кекса эркак мақоми 111 ёшли португалиялик Жоаким Варелага ўтди. У 1915 йил 1 июнда туғилган ва унинг ёши Gerontology Research Group томонидан тасдиқланган.
Шу билан бирга, Европадаги энг кекса инсон 117 ёшли британик Этел Катерхэм ҳисобланади. У 1909 йил 21 августда туғилган. Gerontology Research Group маълумотларига кўра, Варела Европадаги энг кекса инсонлар рўйхатида 31 нафар аёлдан кейин 32-ўринда туради.
Изоҳлар 0
…