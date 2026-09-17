Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди

·4·Спорт
Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди

Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Элче жамоасига қарши ўйин олдидан Сеута шаҳрини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган футболкадаги ёзувни яширгани юзага келтирган баҳсларга ойдинлик киритди. Диарио АС нашри хабар беришича, француз ҳужумчиси жамоадошлари Винисиус Жуниор ва Ибраима Конате билан биргаликда ўйинолди маросимида мазкур либосдаги ёзувни қисман ёпиб қўйгани Испания ОАВ ва жамоатчилиги томонидан кескин танқидларга учраганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Лига доирасида ўтган Элче ва Реал Мадрид учрашуви олдидан ҳар икки жамоа вакиллари июль ойида Марокашдан келган оммавий миграция оқимидан кейин Испания анклавидаги гуманитар вазиятга эътибор қаратиш мақсадида ташкил этилган бизнес гуруҳининг ташаббуси билан "Барчамиз Сеутаданмиз" деган ёзуви бор футболкаларни кийишга келишиб олганди. Бироқ футболчиларнинг ҳаракати жамоатчиликда кескин муносабат уйғотди.

Футболчининг тушунтириши

Чоршанба куни матбуотга берган интервюсида Килиан Мбаппе содир бўлган воқеага изоҳ бериб, бу қарор клублар даражасида келишилганини ва футболчилар уни бажаришга мажбур бўлганини таъкидлади. "Мен буни одамлар тушуниши учун аниқ тушунтирмоқчиман", — деди футболчи.

Алгерия ва Камерундан Францияга кўчиб келган ота-онанинг фарзанди бўлган ҳужумчи Сеута аҳолисига ҳамдардлигини билдириб, шундай деди: "Sportчи бўлишимдан олдин инсонман ва Сеутадаги барча жабрланганлар билан тўлиқ бирдамман".

Шу билан бирга, Килиан Мбаппе миграция жараёнида ҳалок бўлганлар ва оғир шароитларни бошдан кечираётган барчани қўллаб-қувватлашни истаганини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, бу жуда мураккаб ҳолат бўлган, чунки баъзилар буни Сеута аҳолисига қарши ҳаракат деб тушуниши мумкин эди, бироқ унинг нияти мутлақо бошқача бўлган.

Можаронинг кенг қамровли таъсири

Футболчи можарони тинч йўл билан ҳал қилишга чақириб, битта азоб-уқубатни бошқасидан устун қўйишни истамаслигини таъкидлади. Дунёдаги инсонларнинг азоб чекаётгани уни чуқур қайғуга солишини ва у барчага тинчлик ҳамда ижобий хабар йўллашни мақсад қилганини билдирди.

Мазкур сиёсий мураккабликлар Испания чемпионатининг бошқа учрашувларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Хусусан, Real Betis ярим ҳимоячиси, болалигида Испанияга кўчиб ўтган марокашлик Абде Эззалзоули ҳам Villarrealга қарши баҳс олдидан шундай тадбирда қатнашгани учун ўз ватанидаги мухлислар томонидан танқидга учради. Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида футболкада ҳеч қандай сиёсий мақсад бўлмагани ва бу марокашликларга нисбатан ҳурматсизлик эмаслигини таъкидлаб, узр сўрамаслигини қатъий айтди.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаСеутаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг