Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди
Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Элче жамоасига қарши ўйин олдидан Сеута шаҳрини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган футболкадаги ёзувни яширгани юзага келтирган баҳсларга ойдинлик киритди. Диарио АС нашри хабар беришича, француз ҳужумчиси жамоадошлари Винисиус Жуниор ва Ибраима Конате билан биргаликда ўйинолди маросимида мазкур либосдаги ёзувни қисман ёпиб қўйгани Испания ОАВ ва жамоатчилиги томонидан кескин танқидларга учраганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Лига доирасида ўтган Элче ва Реал Мадрид учрашуви олдидан ҳар икки жамоа вакиллари июль ойида Марокашдан келган оммавий миграция оқимидан кейин Испания анклавидаги гуманитар вазиятга эътибор қаратиш мақсадида ташкил этилган бизнес гуруҳининг ташаббуси билан "Барчамиз Сеутаданмиз" деган ёзуви бор футболкаларни кийишга келишиб олганди. Бироқ футболчиларнинг ҳаракати жамоатчиликда кескин муносабат уйғотди.
Футболчининг тушунтиришиЧоршанба куни матбуотга берган интервюсида Килиан Мбаппе содир бўлган воқеага изоҳ бериб, бу қарор клублар даражасида келишилганини ва футболчилар уни бажаришга мажбур бўлганини таъкидлади. "Мен буни одамлар тушуниши учун аниқ тушунтирмоқчиман", — деди футболчи.
Алгерия ва Камерундан Францияга кўчиб келган ота-онанинг фарзанди бўлган ҳужумчи Сеута аҳолисига ҳамдардлигини билдириб, шундай деди: "Sportчи бўлишимдан олдин инсонман ва Сеутадаги барча жабрланганлар билан тўлиқ бирдамман".
Шу билан бирга, Килиан Мбаппе миграция жараёнида ҳалок бўлганлар ва оғир шароитларни бошдан кечираётган барчани қўллаб-қувватлашни истаганини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, бу жуда мураккаб ҳолат бўлган, чунки баъзилар буни Сеута аҳолисига қарши ҳаракат деб тушуниши мумкин эди, бироқ унинг нияти мутлақо бошқача бўлган.
Можаронинг кенг қамровли таъсириФутболчи можарони тинч йўл билан ҳал қилишга чақириб, битта азоб-уқубатни бошқасидан устун қўйишни истамаслигини таъкидлади. Дунёдаги инсонларнинг азоб чекаётгани уни чуқур қайғуга солишини ва у барчага тинчлик ҳамда ижобий хабар йўллашни мақсад қилганини билдирди.
Мазкур сиёсий мураккабликлар Испания чемпионатининг бошқа учрашувларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Хусусан, Real Betis ярим ҳимоячиси, болалигида Испанияга кўчиб ўтган марокашлик Абде Эззалзоули ҳам Villarrealга қарши баҳс олдидан шундай тадбирда қатнашгани учун ўз ватанидаги мухлислар томонидан танқидга учради. Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида футболкада ҳеч қандай сиёсий мақсад бўлмагани ва бу марокашликларга нисбатан ҳурматсизлик эмаслигини таъкидлаб, узр сўрамаслигини қатъий айтди.
Изоҳлар 0
…