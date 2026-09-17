Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ханси Флик бошқарувидаги Барселона жамоаси Ла Лига ва Чемпионлар лигаси доирасидаги дастлабки еттита ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, клуб тарихида мутлақ рекорд ўрнатди.
- Жамоа ушбу еттита учрашувда жами 33 та гол уриб, Барселона тарихида илк бор мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида 30 тадан ортиқ гол уришга эришди.
Ханси Флик бошқарувидаги Барселона жамоаси мавсумнинг ёрқин стартини амалга ошириб, клуб тарихидаги энг яхши натижаларни қайд этди ва ўзининг ҳужумкор салоҳиятини бутунлай намоён этмоқда. Расинг Santander устидан қозонилган 7:2 ҳисобидаги йирик ғалаба каталонияликларнинг жорий мавсумдаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади ва жамоа ўйинида янги давр бошланганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN маълумотига кўра, немис мутахассиси қўл остида Барселона Ла Лига ва Чемпионлар лигаси доирасидаги дастлабки еттита ўйининг барчасида ғалаба қозониб, мутлақ рекорд ўрнатди. Бунгача клуб ўз тарихида мавсумни кетма-кет олтита ғалаба билан бошлаган холос. Бу натижа аввал 1929–1930, 1960–1961 ҳамда 2018–2019 йилги мавсумларда қайд этилган эди.
Голли ёмғир ва ҳужумкор футболКаталония клуби ички чемпионатдаги ишончли ўйинни халқаро майдондаги йирик ғалабалар билан муваффақиятли қўшиб бормоқда. Хусусан, Feyenoord дарвозасига жавобсиз бешта гол урилган бўлса, Расинг Santander билан баҳсда рақиб дарвозасига нақд еттита тўп киритилди. Натижада жамоанинг дастлабки еттита учрашувдаги урган голлари сони 33 тага етди.
ESPN хабар беришича, бу Барселона тарихида илк бор мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида 30 тадан ортиқ гол урилишидир. Ханси Флик жамоаси рақибларга ўйин бошиданоқ босим ўтказиб, учрашув тақдирини эрта ҳал қилишга интилмоқда. Жамоа ўтказилган еттита ўйиннинг олтитасида ҳисобни очган ягона рақиб Раё Валлекано бўлди, холос.
Рафиня ва Лионель Месси рекордлариХанси Флик тактикасида сохта тўққизинчи рақам ролида ўйнаётган Рафиня жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланди. Расинг Santander дарвозасига учта гол урган бразилиялик футболчи жорий мавсумдаги барча мусобақалар доирасида ўз голлари сонини 11 тага етказди.
Ушбу сермаҳсуллик 29 ёшли вингерни клуб афсоналари қаторига олиб чиқди. ESPN қайд этишича, Рафиня Лионель Мессидан кейин (2017–2018 йилги мавсумда) Ла Лиганинг дастлабки олтита учрашувида тўққизта гол урган илк футболчига айланди. Шунингдек, у Пичичи кубоги пойгасида Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппени икки голга ортда қолдирмоқда.
Сўнгги 60 йиллик тарихга назар ташланса, Барселона сафида мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида камида тўққизта гол уриш фақатгина Лионель Месси ва Роналдо Назариога насиб этган эди. Рафиня нафақат голлар, балки Леванте жамоасига қарши баҳсдагидек муҳим узатмалар билан ҳам жамоа ғалабаларига улкан ҳисса қўшмоқда.
Изоҳлар 0
…