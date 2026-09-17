Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади

·11·Спорт
Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ханси Флик бошқарувидаги Барселона жамоаси Ла Лига ва Чемпионлар лигаси доирасидаги дастлабки еттита ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, клуб тарихида мутлақ рекорд ўрнатди.
  • Жамоа ушбу еттита учрашувда жами 33 та гол уриб, Барселона тарихида илк бор мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида 30 тадан ортиқ гол уришга эришди.

Ханси Флик бошқарувидаги Барселона жамоаси мавсумнинг ёрқин стартини амалга ошириб, клуб тарихидаги энг яхши натижаларни қайд этди ва ўзининг ҳужумкор салоҳиятини бутунлай намоён этмоқда. Расинг Santander устидан қозонилган 7:2 ҳисобидаги йирик ғалаба каталонияликларнинг жорий мавсумдаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади ва жамоа ўйинида янги давр бошланганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN маълумотига кўра, немис мутахассиси қўл остида Барселона Ла Лига ва Чемпионлар лигаси доирасидаги дастлабки еттита ўйининг барчасида ғалаба қозониб, мутлақ рекорд ўрнатди. Бунгача клуб ўз тарихида мавсумни кетма-кет олтита ғалаба билан бошлаган холос. Бу натижа аввал 1929–1930, 1960–1961 ҳамда 2018–2019 йилги мавсумларда қайд этилган эди.

Голли ёмғир ва ҳужумкор футбол

Каталония клуби ички чемпионатдаги ишончли ўйинни халқаро майдондаги йирик ғалабалар билан муваффақиятли қўшиб бормоқда. Хусусан, Feyenoord дарвозасига жавобсиз бешта гол урилган бўлса, Расинг Santander билан баҳсда рақиб дарвозасига нақд еттита тўп киритилди. Натижада жамоанинг дастлабки еттита учрашувдаги урган голлари сони 33 тага етди.

ESPN хабар беришича, бу Барселона тарихида илк бор мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида 30 тадан ортиқ гол урилишидир. Ханси Флик жамоаси рақибларга ўйин бошиданоқ босим ўтказиб, учрашув тақдирини эрта ҳал қилишга интилмоқда. Жамоа ўтказилган еттита ўйиннинг олтитасида ҳисобни очган ягона рақиб Раё Валлекано бўлди, холос.

Рафиня ва Лионель Месси рекордлари

Ханси Флик тактикасида сохта тўққизинчи рақам ролида ўйнаётган Рафиня жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланди. Расинг Santander дарвозасига учта гол урган бразилиялик футболчи жорий мавсумдаги барча мусобақалар доирасида ўз голлари сонини 11 тага етказди.

Ушбу сермаҳсуллик 29 ёшли вингерни клуб афсоналари қаторига олиб чиқди. ESPN қайд этишича, Рафиня Лионель Мессидан кейин (2017–2018 йилги мавсумда) Ла Лиганинг дастлабки олтита учрашувида тўққизта гол урган илк футболчига айланди. Шунингдек, у Пичичи кубоги пойгасида Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппени икки голга ортда қолдирмоқда.

Сўнгги 60 йиллик тарихга назар ташланса, Барселона сафида мавсумнинг дастлабки еттита ўйинида камида тўққизта гол уриш фақатгина Лионель Месси ва Роналдо Назариога насиб этган эди. Рафиня нафақат голлар, балки Леванте жамоасига қарши баҳсдагидек муҳим узатмалар билан ҳам жамоа ғалабаларига улкан ҳисса қўшмоқда.

БарселонаХанси ФликРафиняЛа ЛигаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқдаБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг