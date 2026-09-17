Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этди
Камера объективига тушган оқ йўлбарс боласининг беғубор уйқуси ижтимоий тармоқларда эътибор тортадиган манзарага айланди. Кўзларини юмиб, бутунлай бўшашганча ухлаётган митти йиртқич шу қадар хотиржам кўринадики, уни томоша қилган одам беихтиёр жилмаяди.
Аслида эса бундай узоқ уйқу оқ йўлбарс болалари учун одатий ҳолат ҳисобланади. Ҳаётининг дастлабки даврида улар, худди бошқа мушуксимонлар болалари каби, куннинг катта қисмини дам олиш билан ўтказади.
Оқ йўлбарс болалари кунига тахминан 18–20 соатгача ухлаши мумкин.
Нега уларга бунчалик кўп уйқу керак?
Бу даврда болакайнинг танаси фаол ўсади ва ривожланади. Шу сабабли уйқу унинг ривожланиш жараёнининг муҳим қисми саналади. Энг осойишта "ов" — ширин уйқу
Суратдаги йўлбарсча ҳали ов қилиш ёки атрофни кузатиш билан банд эмас. Унинг ҳозирги энг муҳим "вазифаси" — ухлаш, дам олиш ва улғайиш.
Шунинг учун камерага муҳрланган бу сокин лаҳза нафақат ёқимтой, балки кичик йўлбарснинг табиий ривожланиш жараёнидан бир лавҳа ҳамдир.
Изоҳлар 0
…