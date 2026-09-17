Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди

·61·Дунё
Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Иттифоқи 13 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини бутунлай тақиқлади ва 15 ёшгача бўлганларга мустақил аккаунт очишни ман этди.
  • 13–15 ёшдаги ўсмирлар фақат ота-она назорати остида, чекланган функсиялар ва кунига 1 соатлик лимит билан фойдаланиши мумкин бўлади.
  • Урсула фон дер Ляен ушбу қоидаларни болаларни қарамлик ва турли хавфлардан ҳимоя қилиш мақсадида жорий этилаётганини таъкидлади.

Европа қитъаси бутун дунё рақамли хавфсизлиги ва болалар руҳиятини муҳофаза қилиш борасида тарихдаги энг қатъий ва кескин қадамни ташлади. Европа Комиссияси президенти Урсула фон дер Ляйен миллионлаб оилалар ҳаётини тубдан ўзгартириб юборадиган кенг кўламли янги қоидаларни расман эълон қилди. Унга кўра, Европа Иттифоқи ҳудудида 13 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши бутунлай тақиқланади, 15 ёшгача бўлганларга эса мустақил шахсий аккаунт очишга рухсат берилмайди. 13 ёшдан 15 ёшгача бўлган ўсмирлар эндиликда фақат ота-она ёки васийларнинг тўлиқ назорати остидаги, имкониятлари чекланган ва кунига атиги 1 соатлик вақт лимити ўрнатилган махсус профиллардангина фойдаланиши мумкин бўлади.

15 ёшдан 18 ёшгача бўлган ёшлар учун эса глобал платформалардан мажбурий хавфсиз дизайн ва режимни жорий этиш талаб қилинади. Ўз нутқида Big Tech — йирик технологик корпорацияларга очиқ чақириқ ташлаган Фон дер Ляйен, гигантларнинг назоратсиз қудрати олдида чекинмаслигини, болаларни қарамликка гирифтор қилаётган алгоритмлар ва сунъий интеллект ёрдамида қизларнинг тасвирларини ножоиз тарзда ўзгартириш каби жирканч хавфларга чек қўйиш вақти келганини қатъий таъкидлади.

Хўш, Европанинг бу инқилобий ташаббуси ижтимоий тармоқлар фаолиятига қандай зарба беради, ота-оналар болаларни виртуал гиёҳвандликдан қутқара оладими ва ушбу чекловлар бутун дунёга, шу жумладан бизга ҳам тарқаладими?

«Болаликни ҳимоя қилиш қонуни»: Ёш тоифалари бўйича янги қатъий чекловлар

Европа Комиссияси жорий этаётган янги тизимнинг асосий талаблари:

  • 13 ёшгача — мутлақ тақиқ: Кичик ёшдаги болаларнинг ижтимоий тармоқ платформаларида рўйхатдан ўтиши ва улардан фойдаланиши қонунан тўлиқ тақиқланади;

  • 13–15 ёшлилар учун «1 соатлик лимит»: Бу ёш оралиғидаги ўсмирлар фақат ота-она ёки қонуний васий назорати остида, функциялари чекланган ва кунлик 1 соатлик фойдаланиш чегараси билан махсус аккаунт ишлата олади;

  • 15 ёшгача шахсий аккаунт йўқ: Мустақил, назоратсиз ва яширин профиллар яратишга қатъий вето қўйилади;

  • 15–18 ёшдагилар учун махсус режим: Катта ўсмирлар учун Meta, TikTok ва бошқа тармоқлар хавфсиз интерфейс ва психологик жиҳатдан ҳимояланган алгоритмик режимни таъминлашга мажбур бўлади;

  • Сунъий интеллект қалқони: AI ёрдамида қизлар ва болаларнинг суратларини очиқ-сочиқ ҳамда шармандали тасвирларга айлантиришга қарши энг оғир жазо чоралари белгиланади.

«Биз Big Tech қарамлигига чидаб турмаймиз!»: Фон дер Ляйеннинг кескин баёноти

Европа Комиссияси раҳбарининг Кремний водийси гигантлари манзилига йўллаган огоҳлантиришлари:

  • «Жиловлаб бўлмас куч эмас»: «Кўпчилик йирик технологик компанияларнинг куч-қудратини ҳаддан ташқари устун ва жиловлаб бўлмайдиган деб ҳисоблашидан хабардорман. Лекин мен бунга қўшилмайман», дея давлат назорати устунлиги таъкидланди;

  • Қарамликка қарши кураш: Ижтимоий тармоқларнинг болаларни соатлаб экранга михлаб қўядиган «дофамин тузоқлари» ва токсик функцияларига чек қўйилиши шартлиги билдирилди;

  • Экстремал контентга чеклов: Алгоритмлар болалар ва ўсмирларни борган сари радикаллашув, зўравонлик ва психологик тушкунликка етакловчи хавфли контентларга тортиб кетаётганига тоқат қилинмаслиги айтилди;

  • Болалар саломатлиги устувор: Платформаларнинг тижорий фойдаси болаларнинг руҳий ва жисмоний баркамоллигидан устун қўйилиши мумкин эмас.

Глобал рақамли инқилоб: Бу қарор нега дунёни ўзгартиради?

Мутахассисларнинг ушбу янги Европа ташаббуси бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Янги жаҳон стандарти: Одатда Европа Иттифоқида қабул қилинган қатъий рақамли қонунлар (GDPR каби) кейинчалик бутун дунё бўйлаб глобал нормага айланади;

  • Платформалар учун жиддий йўқотиш: Миллионлаб ёш фойдаланувчиларнинг чекланиши Big Tech гигантларининг реклама даромадлари ва кунлик фаоллик кўрсаткичларига кучли зарба беради;

  • Оилалар ва ота-оналар назорати: Янги тизим ота-оналарга фарзандларининг виртуал муҳитини бошқариш ва уларни интернет буллинг ҳамда киберхавфлардан асраш учун кучли ҳуқуқий механизм тақдим этади.

Европанинг ушбу дадил ва кескин ташаббуси рақамли дунёни болалар учун хавфсиз маконга айлантириш йўлидаги энг катта тарихий қадамлардан бирига айланди.

Сизнингча, Ўзбекистонда ҳам 13–15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига кунига 1 соатлик чеклов ёки мутлақ тақиқ қўйиш вақти келдими? Big Tech компаниялари ушбу чекловларни четлаб ўтиш йўлини топадими ёки давлатлар олдида бўйин эгишга мажбур бўладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фарзандлар келажаги ҳамда тарбиясига бевосита дахлдор ушбу муҳим хабар таҳлилини барча ота-оналар, яқинларингиз ва дўстларингизга улашинг!

Европа КомиссиясиУрсула фон дер ЛяйенБолалар рақамли хавфсизлигиMeta
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБугун, 12:29Суданда олтин кони қулади: қурбонлар борСуданда олтин кони қулади: қурбонлар борБугун, 12:03«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урдиБугун, 09:38«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга бердиБугун, 09:34«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилдиБугун, 09:29Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиОна ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиБугун, 08:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди