Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Иттифоқи 13 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини бутунлай тақиқлади ва 15 ёшгача бўлганларга мустақил аккаунт очишни ман этди.
- 13–15 ёшдаги ўсмирлар фақат ота-она назорати остида, чекланган функсиялар ва кунига 1 соатлик лимит билан фойдаланиши мумкин бўлади.
- Урсула фон дер Ляен ушбу қоидаларни болаларни қарамлик ва турли хавфлардан ҳимоя қилиш мақсадида жорий этилаётганини таъкидлади.
Европа қитъаси бутун дунё рақамли хавфсизлиги ва болалар руҳиятини муҳофаза қилиш борасида тарихдаги энг қатъий ва кескин қадамни ташлади. Европа Комиссияси президенти Урсула фон дер Ляйен миллионлаб оилалар ҳаётини тубдан ўзгартириб юборадиган кенг кўламли янги қоидаларни расман эълон қилди. Унга кўра, Европа Иттифоқи ҳудудида 13 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши бутунлай тақиқланади, 15 ёшгача бўлганларга эса мустақил шахсий аккаунт очишга рухсат берилмайди. 13 ёшдан 15 ёшгача бўлган ўсмирлар эндиликда фақат ота-она ёки васийларнинг тўлиқ назорати остидаги, имкониятлари чекланган ва кунига атиги 1 соатлик вақт лимити ўрнатилган махсус профиллардангина фойдаланиши мумкин бўлади.
15 ёшдан 18 ёшгача бўлган ёшлар учун эса глобал платформалардан мажбурий хавфсиз дизайн ва режимни жорий этиш талаб қилинади. Ўз нутқида Big Tech — йирик технологик корпорацияларга очиқ чақириқ ташлаган Фон дер Ляйен, гигантларнинг назоратсиз қудрати олдида чекинмаслигини, болаларни қарамликка гирифтор қилаётган алгоритмлар ва сунъий интеллект ёрдамида қизларнинг тасвирларини ножоиз тарзда ўзгартириш каби жирканч хавфларга чек қўйиш вақти келганини қатъий таъкидлади.
Хўш, Европанинг бу инқилобий ташаббуси ижтимоий тармоқлар фаолиятига қандай зарба беради, ота-оналар болаларни виртуал гиёҳвандликдан қутқара оладими ва ушбу чекловлар бутун дунёга, шу жумладан бизга ҳам тарқаладими?
«Болаликни ҳимоя қилиш қонуни»: Ёш тоифалари бўйича янги қатъий чекловлар
Европа Комиссияси жорий этаётган янги тизимнинг асосий талаблари:
13 ёшгача — мутлақ тақиқ: Кичик ёшдаги болаларнинг ижтимоий тармоқ платформаларида рўйхатдан ўтиши ва улардан фойдаланиши қонунан тўлиқ тақиқланади;
13–15 ёшлилар учун «1 соатлик лимит»: Бу ёш оралиғидаги ўсмирлар фақат ота-она ёки қонуний васий назорати остида, функциялари чекланган ва кунлик 1 соатлик фойдаланиш чегараси билан махсус аккаунт ишлата олади;
15 ёшгача шахсий аккаунт йўқ: Мустақил, назоратсиз ва яширин профиллар яратишга қатъий вето қўйилади;
15–18 ёшдагилар учун махсус режим: Катта ўсмирлар учун Meta, TikTok ва бошқа тармоқлар хавфсиз интерфейс ва психологик жиҳатдан ҳимояланган алгоритмик режимни таъминлашга мажбур бўлади;
Сунъий интеллект қалқони: AI ёрдамида қизлар ва болаларнинг суратларини очиқ-сочиқ ҳамда шармандали тасвирларга айлантиришга қарши энг оғир жазо чоралари белгиланади.
«Биз Big Tech қарамлигига чидаб турмаймиз!»: Фон дер Ляйеннинг кескин баёноти
Европа Комиссияси раҳбарининг Кремний водийси гигантлари манзилига йўллаган огоҳлантиришлари:
«Жиловлаб бўлмас куч эмас»: «Кўпчилик йирик технологик компанияларнинг куч-қудратини ҳаддан ташқари устун ва жиловлаб бўлмайдиган деб ҳисоблашидан хабардорман. Лекин мен бунга қўшилмайман», дея давлат назорати устунлиги таъкидланди;
Қарамликка қарши кураш: Ижтимоий тармоқларнинг болаларни соатлаб экранга михлаб қўядиган «дофамин тузоқлари» ва токсик функцияларига чек қўйилиши шартлиги билдирилди;
Экстремал контентга чеклов: Алгоритмлар болалар ва ўсмирларни борган сари радикаллашув, зўравонлик ва психологик тушкунликка етакловчи хавфли контентларга тортиб кетаётганига тоқат қилинмаслиги айтилди;
Болалар саломатлиги устувор: Платформаларнинг тижорий фойдаси болаларнинг руҳий ва жисмоний баркамоллигидан устун қўйилиши мумкин эмас.
Глобал рақамли инқилоб: Бу қарор нега дунёни ўзгартиради?
Мутахассисларнинг ушбу янги Европа ташаббуси бўйича таҳлилий хулосалари:
Янги жаҳон стандарти: Одатда Европа Иттифоқида қабул қилинган қатъий рақамли қонунлар (GDPR каби) кейинчалик бутун дунё бўйлаб глобал нормага айланади;
Платформалар учун жиддий йўқотиш: Миллионлаб ёш фойдаланувчиларнинг чекланиши Big Tech гигантларининг реклама даромадлари ва кунлик фаоллик кўрсаткичларига кучли зарба беради;
Оилалар ва ота-оналар назорати: Янги тизим ота-оналарга фарзандларининг виртуал муҳитини бошқариш ва уларни интернет буллинг ҳамда киберхавфлардан асраш учун кучли ҳуқуқий механизм тақдим этади.
Европанинг ушбу дадил ва кескин ташаббуси рақамли дунёни болалар учун хавфсиз маконга айлантириш йўлидаги энг катта тарихий қадамлардан бирига айланди.
Сизнингча, Ўзбекистонда ҳам 13–15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига кунига 1 соатлик чеклов ёки мутлақ тақиқ қўйиш вақти келдими? Big Tech компаниялари ушбу чекловларни четлаб ўтиш йўлини топадими ёки давлатлар олдида бўйин эгишга мажбур бўладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фарзандлар келажаги ҳамда тарбиясига бевосита дахлдор ушбу муҳим хабар таҳлилини барча ота-оналар, яқинларингиз ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…