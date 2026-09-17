Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)

·1·Дунё
Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)

Ижтимоий тармоқларда кекса украиналик аёл ерда қолиб кетган дроннинг оптик толали кабелини қўли билан олиб ташлаётгани акс этган видео тарқалди. Бу ҳақда The New Voice of Ukraine хабар берди.

Кадрлар 15 сентябрь куни украиналик ҳарбий технологиялар бўйича маслаҳатчи Серҳий “Флаш” Бескрестнов томонидан ҳам эълон қилинган. Видеода аёл йўл четида турган дрон ёнига бориб, унинг кабел ғалтагини ечиб олаётгани кўринади. Шундан сўнг қурилма ҳаракатсиз ҳолатда қолади.

Тарқалган маълумотларда дрон Россияга тегишли оптик толали ФПВ қурилмаси экани ва у “кутиш” режимида бўлгани айтилмоқда. Бундай дронларда оператор билан алоқа қилиш учун оптик толали кабелдан фойдаланилади.

Бескрестновнинг ёзишича, аёл бундай вазиятда қандай ҳаракат қилиш бўйича “Victory Drones” курсларидан бирида таълим олган бўлиши мумкин. Бироқ бу маълумот мустақил равишда тасдиқланмаган.

Серҳий БескрестновThe New Voice of UkraineVictory DronesFPV дрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиБугун, 16:26Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирдиДельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 16:22Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиБугун, 15:52Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиБугун, 15:43Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБугун, 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди