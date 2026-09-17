Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)
Ижтимоий тармоқларда кекса украиналик аёл ерда қолиб кетган дроннинг оптик толали кабелини қўли билан олиб ташлаётгани акс этган видео тарқалди. Бу ҳақда The New Voice of Ukraine хабар берди.
Кадрлар 15 сентябрь куни украиналик ҳарбий технологиялар бўйича маслаҳатчи Серҳий “Флаш” Бескрестнов томонидан ҳам эълон қилинган. Видеода аёл йўл четида турган дрон ёнига бориб, унинг кабел ғалтагини ечиб олаётгани кўринади. Шундан сўнг қурилма ҳаракатсиз ҳолатда қолади.
Тарқалган маълумотларда дрон Россияга тегишли оптик толали ФПВ қурилмаси экани ва у “кутиш” режимида бўлгани айтилмоқда. Бундай дронларда оператор билан алоқа қилиш учун оптик толали кабелдан фойдаланилади.
Бескрестновнинг ёзишича, аёл бундай вазиятда қандай ҳаракат қилиш бўйича “Victory Drones” курсларидан бирида таълим олган бўлиши мумкин. Бироқ бу маълумот мустақил равишда тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…