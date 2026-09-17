Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирди
Австралия яқинидаги Катта Барьер рифи ҳудудида олимлар дельфиннинг ғайриоддий ҳаракатига гувоҳ бўлди. Афалина турига мансуб Bubbles исмли дельфин катта кўзли балиқни қувганидан сўнг, ундан ажралган қусуқни еган.
Тадқиқотчиларнинг кузатувига кўра, дельфин балиқни қувиб, уни стресс ҳолатига туширган. Натижада балиқ қусган, шундан кейин эса Bubbles унинг қусиғини истеъмол қилган.
Олимлар учун бу ҳолат айниқса қизиқ бўлган, чунки дельфинларнинг турли ғайриоддий озиқланиш усуллари аввал ҳам кузатилган. Бироқ балиқ қусиғини еши каби ҳолатларни илмий жиҳатдан қайд этиш кам учрайди.
Мутахассислар дельфин бундай ҳаракатни айнан қандай сабаб билан амалга оширганини ҳозирча аниқ айта олмайди. Бу озуқа таркибидаги моддаларга қизиқиш ёки тасодифий хatti-ҳаракат бўлиши мумкин.
Табиатда ҳайвонларнинг инсон учун ғалати туюладиган бундай одатлари олимларга уларнинг хулқ-атвори ва озиқланиш стратегияларини янада чуқурроқ ўрганиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…