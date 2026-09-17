Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?

·44·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 1-январ ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 100 та уй хўжалигига ўртача 124 та совиткич ва музлатгич тўғри келмоқда, бу 2000-йилга нисбатан 44,2 фоизга ўсишни англатади.
  • Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг кенгайиши, истеъмол кредитлари ва бўлиб тўлаш имкониятларининг ошиши, шунингдек, энергия тежамкор технологияларнинг жорий этилиши ушбу ўсишга асосий сабаб бўлди.

Ўзбекистонда аҳолининг турмуш даражаси, харид қобилияти ва маиший қулайликлари сўнгги чорак аср ичида тубдан ўзгарди. Миллий статистика қўмитаси томонидан ўтказилган уй хўжаликларининг кенг қамровли танланма кузатувлари натижалари мамлакатимизда маиший техника таъминоти бўйича чинакам тарихий рекорд қайд этилганини кўрсатди. Расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 100 та уй хўжалигига ўртача 124 та совиткич ва музлатгич тўғри келмоқда.

Бу кўрсаткич шуни англатадики, юртимизда нафақат ҳар бир хонадон камида битта совиткич билан тўлиқ таъминланган, балки кўплаб оилаларда кундалик эҳтиёжлар, озиқ-овқат захираси ва музлатиш учун қўшимча алоҳида музлатгич камераларидан фойдаланиш одатий турмуш тарзига айланган. Агар ушбу рақамларни 2000 йилдаги кўрсаткичлар билан таққосласак, ўсиш нақд 44,2 фоизни ташкил этганини кўриш мумкин. Сўнгги 25 йиллик динамика аҳоли даромадларининг ошиши билан бирга мамлакатда маҳаллий электротехника саноатининг жадал ривожлангани ҳамда маиший техника хариди барча қатламлар учун очиқ ва қулай бўлиб қолганини исботлайди.

Хўш, 2000 йилдаги 86 талик тақчилликдан 124 талик мўл-кўлликка қандай эришилди, қайси йилларда кескин бурилиш юз берди ва бу рақамлар миллий иқтисодиётнинг ривожи ҳақида қандай хулоса беради?

«86 тадан 124 тагача»: Чорак асрлик тарихий динамика йиллар кесимида

Миллий статистика қўмитаси очиқлаган расмий хронология:

  • 2000 йил — 86 та: Аср бошида мамлакатдаги ҳар 100 оиладан 14 тасида ҳатто битта ҳам совиткич мавжуд бўлмаган;

  • 2005 йил — 91 та: Бозор иқтисодиёти ривожланиши билан дастлабки ижобий ўсиш кузатилган;

  • 2010 йил — 99 та: Аҳоли хонадонлари совиткич билан деярли тўлиқ таъминланиш чегарасига яқинлашди;

  • 2015 йил — 101 та: Ўзбекистон тарихида илк бор 100 та оилага тўғри келадиган техника сони 100 талик психологик довондан ошиб ўтди;

  • 2020 йил — 107 та: Сифатли ва замонавий музлатгичларга бўлган эҳтиёж ортди;

  • 2021–2023 йиллар (114 ➔ 115 ➔ 118 та): Озиқ-овқат маҳсулотларини узоқ муддат сақлаш маданияти кенгайиб, уйларда иккинчи музлатгичлар пайдо бўла бошлади;

  • 2024 йил — 121 та: Йиллик барқарор ўсишнинг давоми;

  • 2025–2026 йиллар — 124 та: Мутлақ тарихий рекорд бўлиб, 2000 йилга нисбатан 44,2 фоизлик улкан ўсишни қайд этди.

«Ҳар бир оилада 1,2 тадан»: Бу кўрсаткич ортида қандай омиллар ётибди?

Уй хўжаликларида музлатгичлар сони кескин кўпайишининг асосий сабаблари:

  • Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг кенгайиши: Юртимизда йўлга қўйилган маҳаллий маиший техника брендлари рақобатбардош нархлар ва сифатли маҳсулотларни таклиф эта бошлади;

  • Истеъмол кредитлари ва бўлиб тўлаш қулайлиги: Замонавий банк тизими ва онлайн савдо платформалари орқали техникаларни фоизсиз ёки узоқ муддатли тўлов асосида сотиб олиш имконияти кескин ошди;

  • Алоҳида музлатгичларга талаб: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, гўшт, мева ва сабзавотларни қиш мавсуми учун янгидек музлатиб сақлаш (камера-морозильник) анъанаси шаҳар ва қишлоқ хонадонларида оммалашди;

  • Энергия тежамкор технологиялар: Замонавий «A+» ва инверторли совиткичлар электр энергиясини кам истеъмол қилгани боис, оилалар учун иккита техникани ишлатиш оғир юк бўлмай қолди.

Ижтимоий ва иқтисодий таҳлил: Халқнинг ҳаёт сифати кўрсаткичи

Иқтисодчиларнинг ушбу статистик ҳисобот бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Қашшоқликдан фаровонликка: Халқаро амалиётда 100 та оилага тўғри келадиган узоқ муддат фойдаланиладиган маиший техникалар сони жамиятнинг моддий фаровонлигини баҳоловчи энг аниқ мезонлардан бири саналади;

  • Қишлоқ ҳудудларининг шаҳарлашуви: Илгари музлатгичлар асосан шаҳар хонадонларида кўп бўлган бўлса, бугунги кунда чекка қишлоқ ва овулларда ҳам таъминот тўлиқ даражага етган;

  • Келгуси истиқболлар: Мутахассисларнинг фикрича, «ақлли уй» технологиялари ва «no frost» тизимлари ривожланиши билан эски русумдаги техникаларни янгиларига алмаштириш тўлқини келгуси йилларда ҳам давом этади.

Ўзбекистонда 100 та оилага 124 та музлатгич тўғри келиши — мамлакатимизда маиший қулайлик ва турмуш фаровонлиги янги сифат босқичига кўтарилганининг исботи бўлди.

Сизнинг хонадонингизда нечта совиткич ва музлатгич ишлаб турибди — иккинчи музлатгич камерасидан фойдаланиш сиз учун ҳаётий заруратми ёки ортиқча харажат? Сўнгги йилларда маҳаллий маиший техникалар сифати қай даражада ошди деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз турмуш даражасидаги ушбу қизиқарли тарихий кўрсаткич таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Миллий статистика қўмитасимузлатгичА+ рейтингЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Бугун, 17:05Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Бугун, 17:01«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилдиКеча, 23:52Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиИнтернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиКеча, 23:4517 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?17 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?Кеча, 23:32Олмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайдиОлмалиқда 15 миллион долларлик Хитой мўъжизаси: замонавий «Экопарк» қад ростлайди15.09, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди