Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқлади
Интер Маями ҳаммуассиси Девид Бехем аргентиналик афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг MLS клуби сафидаги юбилей голларидан сўнг унга навбатдаги «Олтин тўп» мукофотини топшириш кераклигини билдирди. Собиқ Англия терма жамоаси сардорининг фикрича, футболчининг 39 ёшда ҳам юқори савиядагигини сақлаб қолгани уни ушбу нуфузли соврин учун асосий даъвогарга айлантиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Лионель Месси Кампеонес Куп доирасида Мексиканинг Круз Азул жамоасига қарши кечган баҳсда Интер Маями сафидаги юбилей – 100-голига муаллифлик қилди. Учрашув майдон эгаларининг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди ва бу Флорида клубига ўз тарихидаги илк Кампеонес Куп кубогини келтирди.
Тарихий голлар ва Чемпионлар ўйиниУчрашувнинг 24-дақиқасида Луис Суареснинг аниқ узатмасини бош билан дарвозага йўллаган Лионель Месси ҳисобни очди. Ўйин якунига етиб бораётган бир пайтда, аниқроғи 81-дақиқада эса аргентиналик футболчи бурчак тўпини амалга ошириб, Касемиронинг гол уришига имкон яратди ва якуний натижани таъминлади.
Ушбу ёрқин ўйин футболчининг терма жамоадаги ёзги муваффақиятларидан сўнг содир бўлди. Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси Аргентина терма жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқиб, турнир давомида 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.
Бехем ва жамоадошларининг эътирофиЎйиндан кейинги интервюда Девид Бехем ўзининг юлдуз футболчисини юқори баҳолаб, унинг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйини ҳайратланарли эканини таъкидлади. «Уни бу ишни қилаётганини кўрганингизда, шунингдек, у ўтказган Жаҳон чемпионатини эсласангиз, 39 ёшида бу даражада ўйнаётган бошқа ҳеч ким йўқ», — деди Бехем.
Собиқ Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Касемиро ҳам жамоа сардорининг фикрларини қўллаб-қувватлаб, мухлисларни бу ноёб истеъдоднинг сўнгги йилларидан завқланишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси футбол учун нима қилган ва қилаётган бўлса, ҳаммаси ақл бовар қилмайдиган даражада улкан аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…