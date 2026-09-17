Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқлади

·1·Спорт
Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқлади

Интер Маями ҳаммуассиси Девид Бехем аргентиналик афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг MLS клуби сафидаги юбилей голларидан сўнг унга навбатдаги «Олтин тўп» мукофотини топшириш кераклигини билдирди. Собиқ Англия терма жамоаси сардорининг фикрича, футболчининг 39 ёшда ҳам юқори савиядагигини сақлаб қолгани уни ушбу нуфузли соврин учун асосий даъвогарга айлантиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Лионель Месси Кампеонес Куп доирасида Мексиканинг Круз Азул жамоасига қарши кечган баҳсда Интер Маями сафидаги юбилей – 100-голига муаллифлик қилди. Учрашув майдон эгаларининг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди ва бу Флорида клубига ўз тарихидаги илк Кампеонес Куп кубогини келтирди.

Тарихий голлар ва Чемпионлар ўйини

Учрашувнинг 24-дақиқасида Луис Суареснинг аниқ узатмасини бош билан дарвозага йўллаган Лионель Месси ҳисобни очди. Ўйин якунига етиб бораётган бир пайтда, аниқроғи 81-дақиқада эса аргентиналик футболчи бурчак тўпини амалга ошириб, Касемиронинг гол уришига имкон яратди ва якуний натижани таъминлади.

Ушбу ёрқин ўйин футболчининг терма жамоадаги ёзги муваффақиятларидан сўнг содир бўлди. Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси Аргентина терма жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқиб, турнир давомида 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.

Бехем ва жамоадошларининг эътирофи

Ўйиндан кейинги интервюда Девид Бехем ўзининг юлдуз футболчисини юқори баҳолаб, унинг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйини ҳайратланарли эканини таъкидлади. «Уни бу ишни қилаётганини кўрганингизда, шунингдек, у ўтказган Жаҳон чемпионатини эсласангиз, 39 ёшида бу даражада ўйнаётган бошқа ҳеч ким йўқ», — деди Бехем.

Собиқ Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Касемиро ҳам жамоа сардорининг фикрларини қўллаб-қувватлаб, мухлисларни бу ноёб истеъдоднинг сўнгги йилларидан завқланишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси футбол учун нима қилган ва қилаётган бўлса, ҳаммаси ақл бовар қилмайдиган даражада улкан аҳамиятга эга.

Лионель МессиДевид БехемИнтер МаямиОлтин топФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиБугун, 14:11«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнотБугун, 13:38Марио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиМарио Балотелли Италия футболидаги чуқур инқирознинг асл илдизини фош қилдиБугун, 13:32«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...«Ҳимояланишни билмайдиган жамоа»: Капелло «Милан»нинг шармандали мағлубияти ҳақида...Бугун, 13:28Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг