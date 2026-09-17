Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг дастлабки 8 ойида Ўзбекистонга 9 102 729 нафар хориж фуқароси туристик мақсадларда ташриф буюрди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21,1 фоизга кўпдир.
- Сайёҳлар оқимида Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон етакчилик қилмоқда, шунингдек, Россия, Хитой ва Туркия каби давлатлардан ҳам кўплаб сайёҳлар келмоқда.
Ўзбекистоннинг халқаро туризм саҳнасидаги жозибадорлиги ва стратегик мавқеи 2026 йилда мисли кўрилмаган рекорд даражага кўтарилди. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган расмий маълумотларга кўра, жорий йилнинг дастлабки 8 ойида (январь–август) юртимизга жами 9 102 729 нафар хориж фуқароси туристик мақсадларда ташриф буюрди. Бу ўтган 2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда нақд 1,6 миллион нафарга ёки 21,1 фоизга кўп демакдир. Бундай шиддатли сакраш мамлакатимизда туризм инфратузилмаси, визасиз режимлар географияси ва логистика йўналишлари изчил ривожланаётганининг яққол амалий натижаси ҳисобланади.
Сайёҳлар сони бўйича мутлақ етакчиликни яқин қўшниларимиз — Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон фуқаролари эгаллаб, миллионлик чегарадан дадил ошиб ўтган бўлса, Россия, Хитой ва Туркия каби ҳамкор давлатлардан келувчилар оқими ҳам юқори ўсиш суръатини сақлаб қолмоқда. Европа Иттифоқидан эса Германия етакчи ўнталикка мустаҳкам кириб келди.
Хўш, 9,1 миллионлик бу кўрсаткич йил якунида Ўзбекистонни қандай абсолют рекорд сари етаклайди, қўшни мамлакатлар билан чегараларнинг очиқлиги миллий иқтисодиётга қандай фойда келтирмоқда ва сервисни янада ривожлантириш учун қандай қадамлар зарур?
«ТОП-10 давлат»: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ қайси мамлакатлардан келди?
Миллий статистика қўмитаси тақдим этган расмий рўйхат:
Қирғиз Республикаси — 2 524 378 нафар: Мамлакатимизга энг кўп сайёҳ юбораётган мутлақ етакчи давлат;
Қозоғистон — 2 171 581 нафар: Иккинчи ўриндаги энг катта сайёҳлик оқими манбаи;
Тожикистон — 2 025 400 нафар: 2 миллионлик кўрсаткичдан ошган навбатдаги яқин қўшнимиз;
Россия — 867 757 нафар: МДҲ ҳудудидаги энг йирик узоқ масофали сайёҳлар оқими;
Афғонистон — 329 620 нафар: Чегараолди ва транзит алоқалари фаоллашган йўналиш;
Хитой — 318 465 нафар: Визасиз тартиб ва янги авиақатновлар туфайли тез ўсаётган бозор;
Туркманистон — 224 766 нафар: Қўшничилик алоқалари ривожланаётган минтақа;
Туркия — 130 155 нафар: Зиёрат ва маданий туризм ихлосмандлари;
Ҳиндистон — 39 538 нафар: Жанубий Осиёнинг истиқболли ва фаол аудиторияси;
Германия — 32 249 нафар: Европа давлатлари орасида Ўзбекистонга энг кўп қизиқиш билдирган илғор мамлакат.
«21,1 фоизлик шиддатли сакраш»: Бу кўрсаткичлар ортида нима турибди?
Сайёҳлар сонининг 1,6 миллионга кескин кўпайишига замин яратган асосий омиллар:
Ички ва минтақавий интеграция: Марказий Осиё давлатлари билан чегарадан ўтиш пунктларининг енгиллаштирилгани ва ID-карта орқали ҳаракатланиш имконияти қўшнилар оқимини бир неча баробар тезлаштирди;
Авиапарвозлар ва инфратузилма: Самарқанд, Бухоро, Хива ва Тошкент йўналишларида янги халқаро қатновлар ҳамда тезюрар поездлар ҳаракатининг кўпайиши сайёҳлар учун қулай шароит яратди;
Зиёрат ва гастрономик туризм: Ўзбекистоннинг бой тарихий мероси, миллий таомлари ва маданий обидалари жаҳон медиасида фаол тарғиб қилинмоқда.
Миллий иқтисодиётга таъсир ва истиқболлар
Мутахассисларнинг 8 ойлик ҳисобот бўйича таҳлилий хулосалари:
Валюта тушуми ва иш ўринлари: 9,1 миллиондан ортиқ сайёҳ меҳмонхона бизнеси, умумий овқатланиш, миллий ҳунармандчилик ва транспорт соҳаларида даромадларни кескин оширмоқда;
Йил якуни бўйича катта марра: Агар кузги мавсумдаги фаоллик сақланиб қолса, 2026 йил якунига қадар Ўзбекистон тарихида илк бор хорижий сайёҳлар сони 11–12 миллионлик довондан ошиши кутилмоқда;
Хизмат кўрсатиш сифатини ошириш талаби: Оқимнинг бу қадар кўпайиши меҳмонхоналар сони, аэропортлардаги хизмат тезлиги ва логистика сифатини янада такомиллаштиришни кун тартибига қўймоқда.
Ўзбекистоннинг 8 ой ичида 9,1 миллион сайёҳни қабул қилиши мамлакатимизнинг нафақат минтақавий, балки глобал туризм харитасидаги энг қайноқ ва жозибадор марказлардан бирига айланганини яққол намойиш этди.
Сизнингча, Ўзбекистонга сайёҳлар оқимини янада ошириш ва уларнинг юртимизда кўпроқ вақт қолишини таъминлаш учун қайси соҳаларга (транспорт, меҳмонхоналар ёки сервис маданияти) кўпроқ эътибор қаратиш керак? Мамлакатимиз йил якунида 12 миллионлик кўрсаткични забт эта оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз туризмидаги ушбу улкан тарихий ютуқ шарҳини барча дўстларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…