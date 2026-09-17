Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг дастлабки 7 ойида Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги ташқи савдо айланмаси 1,1 миллиард АҚШ долларини ташкил этди, бу ҳамкорликнинг янги босқичга чиққанидан далолат беради.
- Ушбу даврда Кореядан Ўзбекистонга импорт 1 037 миллион долларга етган бўлса, Ўзбекистон экспорти 37,5 миллион долларни ташкил этди.
Марказий Осиёнинг юраги бўлган Ўзбекистон ҳамда Шарқий Осиёнинг технологик гиганти саналмиш Жанубий Корея ўртасидаги ҳар томонлама стратегик шериклик 2026 йилда янада жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган расмий маълумотларга кўра, жорий йилнинг дастлабки 7 ойида (январь–июль) икки давлат ўртасидаги ўзаро ташқи савдо айланмаси 1,1 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Иқтисодий кўрсаткичлар таркибида юқори технологияли ускуналар, автоэҳтиёт қисмлар ва саноат маҳсулотларига асосланган импорт ҳажми 1 037 миллион долларни, Ўзбекистон экспорти эса 37,5 миллион долларни ташкил қилди.
Икки томонлама алоқалар фақатгина товар айирбошлаш билан чекланиб қолмай, сармоявий ва гуманитар жабҳаларда ҳам мисли кўрилмаган фаолликни намойиш этмоқда: йилнинг биринчи ярмида Кореядан асосий капиталга 216,4 миллион долларлик инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилган бўлса, мамлакатимизда корейс капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони 730 тага етди. Бундан ташқари, туризм ва олий таълим йўналишидаги сафарлар ҳам икки халқни ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ боғламоқда.
Хўш, 1,1 миллиардлик ушбу улкан савдо ҳажми йил якунигача қандай чўққига етиши мумкин, Корея сармояси қайси соҳаларни ривожлантирмоқда ва нега ўзбекистонлик ёшлар Сеул университетларини танламоқда?
«Савдо ва сармоя салмоғи»: Ўзбекистон ва Жанубий Корея иқтисодий муносабатлари рақамларда
Миллий статистика қўмитаси очиқлаган асосий иқтисодий кўрсаткичлар:
1,1 миллиард долларлик айланма: 2026 йилнинг январь–июль ойларида икки давлат ўртасидаги умумий ташқи савдо айланмаси салмоқли маррани забт этди;
Импорт ҳажми — 1 037 млн доллар: Жанубий Кореядан юртимизга асосан замонавий саноат ускуналари, автомобилсозлик компонентлари, кимё ва юқори аниқликдаги технологик маҳсулотлар келтирилмоқда;
Ўзбекистон экспорти — 37,5 млн доллар: Миллий маҳсулотларимиз, жумладан кимё, тўқимачилик ва рангли металлар Корея бозорига етказиб берилди;
216,4 миллион доллар сармоя: Январь–июнь ойларида Корея Республикасидан асосий капиталга йўналтирилган тўғридан-тўғри инвестициялар ва кредитлар ҳажми ушбу даражага етди;
730 та қўшма корхона: 2026 йил 1 август ҳолатига кўра, юртимизда Корея капитали иштирокида муваффақиятли иш олиб бораётган корхоналар тармоғи кенгайди.
«Сайёҳлар ва талабалар алмашинуви»: Гуманитар кўприк қандай ишламоқда?
Икки мамлакат фуқароларининг ўзаро ташрифлари бўйича расмий таҳлил:
26 512 нафар кореялик турист: 7 ой давомида Жанубий Кореядан Ўзбекистонга ташриф буюрган сайёҳлар маданий обидалар, Самарқанд, Бухоро ва Тошкентнинг туристик салоҳиятига юқори қизиқиш билдирди;
20 073 нафар ўзбекистонлик саёҳати: Юртдошларимиз ҳам Кореянинг тарихий, технологик ва тиббий туризм имкониятларидан кенг фойдаланмоқда;
1 394 нафар талаба Сеулга йўл олди: Олий таълим мақсадида Ўзбекистондан Жанубий Корея университетларига юборилган талабалар сони бўйича Сеул энг талабгир йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда;
591 нафар кореялик талаба Ўзбекистонда: Жанубий Кореядан юртимиз олийгоҳларига тил ўрганиш, минтақавий тадқиқотлар ва таълим дастурлари бўйича келган ёшлар сони ҳам салмоқли даражада шаклланди.
Стратегик таҳлил: Савдо дисбаланси ва келажакдаги истиқболлар
Иқтисодчи ва халқаро экспертларнинг ушбу ҳисобот бўйича хулосалари:
Импортнинг технологик мазмуни: Савдо айланмасида Корея импортининг устунлиги истеъмол товарлари ҳисобига эмас, балки Ўзбекистон саноати ва ишлаб чиқаришини модернизация қилувчи асосий воситалар ва завод ускуналари билан боғлиқ;
Экспорт салоҳиятини ошириш эҳтиёжи: Миллий экспортчиларимиз учун Жанубий Кореянинг юқори даромадли бозорига тайёр озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги ва тўқимачилик маҳсулотларини кўпроқ олиб кириш бўйича янги имкониятлар очилмоқда;
IT ва яшил энергетика лойиҳалари: 730 та корхонадан ташқари, олдинда қайта тикланувчи энергия, электромобиллар инфратузилмаси ва рақамли дастурлаш соҳасида янги йирик инвестицион лойиҳалар кутилмоқда.
Ўзбекистон ва Жанубий Корея ҳамкорлигининг ушбу тарихий рақамлари икки давлат нафақат ишончли савдо шериги, балки Осиё минтақасида бир-бирининг иқтисодиётини тўлдирувчи энг мустаҳкам стратегик ҳамкорлар эканини яққол намойиш этмоқда.
Сизнингча, Жанубий Корея билан савдо айланмасида Ўзбекистон экспортини кескин ошириш учун маҳаллий ишлаб чиқарувчиларимиз қайси маҳсулотларга кўпроқ урғу бериши керак? Корея университетларининг ўзбек ёшлари орасида бу қадар оммалашишига бош омил нима деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат ҳамкорлигининг ушбу муҳим кўрсаткичлари таҳлилини барча тадбиркорлар, талабалар ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…