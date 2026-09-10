Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилди
Россия Федерациясида меҳнат миграцияси соҳасида бир вақтнинг ўзида ҳам катта даромад олиш, ҳам қатъий чекловлар ва депортация тўлқинини ўз ичига олган муҳим сиёсий баёнотлар янгради. Россия президенти Владимир Путин Ички ишлар вазирлиги Миграция хизмати раҳбари Андрей Кикотьнинг ҳисоботини қабул қилар экан, хориждан ишчи кучини жалб қилиш Россия иқтисодиёти учун муҳим йўналиш эканини, аммо бу жараёнда маҳаллий аҳоли манфаатлари биринчи ўринда туриши шартлигини кескин таъкидлади. Маълум қилинишича, Россия ҳукумати сўнгги вақтларда 100 мингга яқин мигрантни мамлакатдан чиқариб юборган бўлса-да, легал миграция ҳисобидан давлат ғазнасига рекорд даражадаги 321 миллиард рубль тушган. Президент эндиликда мигрантларни ишга олиш тизимини тубдан ўзгартириб, улар учун «ёпиқ цикл» жорий этиш бўйича топшириқ берди. Хўш, 100 минг нафар мигрантнинг қанчаси мажбурий тарзда депортация қилинди, патентлардан қайси бюджетлар энг кўп фойда кўрмоқда ва янги «уй — иш — уй» қоидаси қандай ишлайди? Мақола охирида эса — иш берувчилар зиммасига юкланаётган мажбурий шартлар ва рус тили бўйича қўйилаётган янги талаблар юзасидан барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
100 минг нафар депортация ва 321 миллиард рубллик улкан даромад
ИИВ Миграция бошқармаси раҳбари Андрей Кикоть 11 сентябрь — тизим ходимлари куни арафасида бўлиб ўтган учрашувда рақамларни очиқлади:
Кенг кўламли чиқариб юбориш: Россия ҳудудидан тахминан 100 минг нафар мигрант чиқариб юборилган бўлиб, уларнинг 75 минг нафари бевосита суд ва куч ишлатар тузилмалар қарори билан мажбурий тарзда депортация қилинган;
Легал бозорнинг ўсиши: Барча чекловларга қарамай, мамлакатда қонуний меҳнат миграцияси улуши аввалги 45 фоиздан 50 фоизга етган ва бу ижобий кўрсаткич сифатида баҳоланган;
Бюджетга тушган рекорд тушум: Сўнгги 1,5 йил ичида миграция жараёнларидан давлат 321 миллиард рубль (ўсиш 30 фоиз) соф даромад олган;
Патентлар фойдаси: Владимир Путин бу даромаднинг асосий қисми патент тўловлари ҳисобидан шаклланганини қайд этиб, 60 миллиард рублдан ортиғи федерал бюджетга, 250–260 миллиард рубли эса тўғридан-тўғри ҳудудлар (вилоятлар) ғазнасига тушганига эътибор қаратди.
«Бу жуда салмоқли маблағ. Лекин биз учун энг муҳими — жараён маданий шаклда кечиши ва маҳаллий фуқароларимизнинг манфаатлари биринчи ўринда ҳимоя қилинишидир», — дея таъкидлади Россия президенти.
«Уй — иш — уй»: Иш берувчиларга янги қатъий мажбуриятлар юкланмоқда
Владимир Путин ҳукуматга хорижий ишчиларни Россияга келишдан аввал тайёрлаш ва уларнинг ҳаракатланишини назорат қилиш бўйича махсус талаблар ишлаб чиқишни топширди:
Иш берувчига турар-жой мажбурияти: Йирик ва ўрта бизнес вакиллари эндиликда хориждан олиб келинган ишчиларни қонун бўйича махсус ихтисослаштирилган ётоқхоналар (турар-жой) билан таъминлашга мажбур бўлади;
Ишга мажбурий трансфер: Корхоналар ишчиларни ётоқхонадан иш жойигача ва ишдан ётоқхонагача махсус транспорт орқали ташиши шарт бўлади;
Ёпиқ назорат цикли: Мигрантлар шаҳар ичида бесаранжом юрмаслиги учун «уй — иш — уй» тизими жорий этилади ва меҳнат шартномаси тугагач, улар айнан шундай ташкиллаштирилган ҳолда ўз ватанига қайтариб юборилади.
Тил ўрганиш ва маданий тайёргарлик талаби
Россия раҳбари мигрантлар юборувчи давлатлар расмийлари билан олиб борилган мулоқотларга тўхталиб, уларнинг ҳам ушбу ташаббусдан манфаатдор эканини билдирди:
Ватанидаёқ тайёрлаш: Хорижий фуқароларни Россияга жўнатишдан аввал уларнинг ўз юртида касбий ва ҳуқуқий жиҳатдан тайёрлаш тизими кенгайтирилади;
Рус тили ва ўқитувчилар масаласи: Муҳожирларнинг ва уларнинг фарзандларининг рус тилини билиши мажбурий мезон сифатида белгиланмоқда; бунинг учун тил ўргатувчи ўқитувчилар сафини кенгайтириш зарурлиги айтилди;
Ички тартиб ва хавфсизлик: Президентнинг сўзларига кўра, тил билиш ва маданий кўникмаларсиз мамлакатда нормал ва хавфсиз миграция муҳитини яратиб бўлмайди.
Меҳнат миграциясида янги эра: Эркин ҳаракатланиш чекланадими?
Россия раҳбарияти томонидан билдирилган ушбу кўрсатмалар мамлакатдаги меҳнат миграцияси сиёсатида янги давр бошланаётганини кўрсатмоқда. Мигрантлардан келаётган юзлаб миллиард рубллик патент тушумлари Россия ҳудудлари иқтисодиёти учун ниҳоятда муҳим экани тан олинган бўлса-да, давлат хавфсизлик ва ички сиёсий кайфиятни биринчи ўринга қўймоқда. Янги режалаштирилаётган «ёпиқ цикл» тизими жорий этилса, Россияга борувчи юртдошларимизнинг мустақил иш ва турар-жой қидириши чекланиб, фақатгина расмий шартнома асосида, аниқ корхоналар назоратида ишлаш тизимига тўлиқ ўтилиши мумкин. Бу эса нолегал юрган ёки патенти йўқ фуқаролар учун жазо чоралари янада кескинлашишидан далолат беради.
Сизнингча, Россияда мигрантлар учун таклиф қилинаётган «ёпиқ цикл» (уй — иш — уй) ва турар-жой мажбурияти меҳнат муҳожирларининг ҳуқуқлари ва хавфсизлигини таъминлайдими ёки уларнинг эркинлигини ҳаддан ташқари чеклаб қўядими? Мигрантлардан олинаётган 321 миллиард рубллик даромад фонида бундай қатъий назорат қанчалик ўзини оқлайди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Россияда меҳнат қилаётган яқинларингиз ҳамда танишларингизга ушбу муҳим янгилик таҳлилини улашинг!
…