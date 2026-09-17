Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этди

·16·Спорт
Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони чемпионатининг еттинчи турида «Ал-Ҳилол» дарвозабони Ясин Буну «Ал-Таавоун»га қарши ўйинда турнинг энг яхши сейви деб топилган ажойиб ҳаракатни амалга оширди.
  • Марокашлик дарвозабоннинг бу сейви жамоасининг 6:0 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди ва унинг «Ал-Ҳилол» сафидаги ишончли ўйинини кўрсатди.
  • Бунинг маҳорати 2022-йилги жаҳон чемпионатида ҳам намойиш этилган бўлиб, у ерда Марокашнинг тарихий натижасига ҳисса қўшган эди.

Саудия Арабистони чемпионатининг еттинчи турида «Ал-Ҳилол» дарвозабони Ясин Буну навбатдаги ёрқин ҳаракати билан жамоатчилик эътиборини тортди. «Ал-Таавоун» клубига қарши кечган баҳсда марокашлик тажрибали дарвозабон ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этиб, жамоасининг йирик 6:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари хабар беришича, учрашув давомида мезбонлар футболчиси жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллаган. Тўп юқори тезликда дарвоза тўрига қараб кетаётган бир пайтда, Буну ўта чаққонлик билан уни қайтаришга муваффақ бўлган ва мухлисларни ҳайратда қолдирган.

Суперсейв ва лиганинг эътирофи

Мазкур эпизод шунчаки эътибордан четда қолмади. Рошн Сауди Pro-лигаси ташкилотчилари Ясин Бунунинг бу сейвини турнинг энг яхши қутқаруви деб топишди. Мутахассислар дарвозабоннинг вазиятни олдиндан ўқий олиши ва ўта оғир нуқтадан тўпни қайтара олганини юқори баҳолашди.

Ушбу ишончли ўйин фақатгина битта учрашув билан чекланиб қолмайди. Буну Саудия Арабистони чемпионатида ўзини энг ишончли посбонлардан бири сифатида кўрсатиб келмоқда ва унинг ҳаракатлари «Ал-Ҳилол» ҳимоясига янада кўпроқ ишонч бағишламоқда.

Жаҳон чемпионатидаги эсдаликлар

Марокашлик футболчининг бундай маҳорати футбол мухлисларига яхши таниш. У Қатарда бўлиб ўтган охирги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Нидерландия терма жамоасига қарши баҳсда ҳам шундай мўъжизавий ҳаракатларни амалга ошириб, бутун дунёга танилган эди.

Ўша мундиалда Буну пеналтилар сериясида ва ўйин давомида муҳим зарбаларни қайтариб, Марокаш терма жамоасининг тарихий натижа қайд этишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланганди. Ҳозирда эса у худди шу даражадаги маҳоратини «Ал-Ҳилол» сафида намойиш этишда давом этмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳал қилувчи сейвлар ва барқарор ўйин дарвозабоннинг клубдаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Ясин Буну ўзининг юқори савиясини ҳар бир ўйинда исботлаб, Саудия майдонларидаги энг ёрқин юлдузлардан бири бўлиб қолмоқда.

Ясин БунуАл-ҲилолСаудия Pro-лигасиФутболМарокаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиБугун, 22:16Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаБугун, 22:14Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бугун, 22:02Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаБугун, 21:37Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиБугун, 21:17«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг