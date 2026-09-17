Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони чемпионатининг еттинчи турида «Ал-Ҳилол» дарвозабони Ясин Буну «Ал-Таавоун»га қарши ўйинда турнинг энг яхши сейви деб топилган ажойиб ҳаракатни амалга оширди.
- Марокашлик дарвозабоннинг бу сейви жамоасининг 6:0 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди ва унинг «Ал-Ҳилол» сафидаги ишончли ўйинини кўрсатди.
- Бунинг маҳорати 2022-йилги жаҳон чемпионатида ҳам намойиш этилган бўлиб, у ерда Марокашнинг тарихий натижасига ҳисса қўшган эди.
Саудия Арабистони чемпионатининг еттинчи турида «Ал-Ҳилол» дарвозабони Ясин Буну навбатдаги ёрқин ҳаракати билан жамоатчилик эътиборини тортди. «Ал-Таавоун» клубига қарши кечган баҳсда марокашлик тажрибали дарвозабон ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этиб, жамоасининг йирик 6:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари хабар беришича, учрашув давомида мезбонлар футболчиси жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллаган. Тўп юқори тезликда дарвоза тўрига қараб кетаётган бир пайтда, Буну ўта чаққонлик билан уни қайтаришга муваффақ бўлган ва мухлисларни ҳайратда қолдирган.
Суперсейв ва лиганинг эътирофиМазкур эпизод шунчаки эътибордан четда қолмади. Рошн Сауди Pro-лигаси ташкилотчилари Ясин Бунунинг бу сейвини турнинг энг яхши қутқаруви деб топишди. Мутахассислар дарвозабоннинг вазиятни олдиндан ўқий олиши ва ўта оғир нуқтадан тўпни қайтара олганини юқори баҳолашди.
Ушбу ишончли ўйин фақатгина битта учрашув билан чекланиб қолмайди. Буну Саудия Арабистони чемпионатида ўзини энг ишончли посбонлардан бири сифатида кўрсатиб келмоқда ва унинг ҳаракатлари «Ал-Ҳилол» ҳимоясига янада кўпроқ ишонч бағишламоқда.
Жаҳон чемпионатидаги эсдаликларМарокашлик футболчининг бундай маҳорати футбол мухлисларига яхши таниш. У Қатарда бўлиб ўтган охирги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Нидерландия терма жамоасига қарши баҳсда ҳам шундай мўъжизавий ҳаракатларни амалга ошириб, бутун дунёга танилган эди.
Ўша мундиалда Буну пеналтилар сериясида ва ўйин давомида муҳим зарбаларни қайтариб, Марокаш терма жамоасининг тарихий натижа қайд этишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланганди. Ҳозирда эса у худди шу даражадаги маҳоратини «Ал-Ҳилол» сафида намойиш этишда давом этмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳал қилувчи сейвлар ва барқарор ўйин дарвозабоннинг клубдаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Ясин Буну ўзининг юқори савиясини ҳар бир ўйинда исботлаб, Саудия майдонларидаги энг ёрқин юлдузлардан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…