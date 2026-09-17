Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон бокс терма жамоаси Осиё ўйинларида 11 нафар энг сара спортчи билан иштирок этади, уларнинг орасида жаҳон ва Олимпиада чемпионлари ҳам бор.
- Эркаклар жамоаси 6 нафар, аёллар жамоаси эса 5 нафар боксчидан иборат бўлиб, бош мураббийлар Тўлқин Қиличев ва Элшод Расуловдир.
- Ўзбекистон бокс федерацияси томонидан тасдиқланган таркибда Абдумалик Халоков жамоа етакчиси сифатида кўрсатилган.
Қитъанинг бош спорт анжумани — Япониянинг Айчи-Нагоя шаҳрида бўлиб ўтадиган ёзги Осиё ўйинлари стартига саноқли соатлар қолди. 19 сентябрь куни расман старт олиб, 4 октябрга қадар давом этадиган нуфузли мусобақада миллий спортимиз фахри бўлмиш чарм қўлқоп усталаримизнинг иштироки барча мухлисларнинг диққат марказида турибди. Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати томонидан ушбу қитъа миқёсидаги оғир ва масъулиятли синовда юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган расмий таркиб эълон қилинди. Тўлқин Қиличев бошчилигидаги эркаклар жамоаси ва Элшод Расулов бошқарувидаги аёллар термаси Осиё ўйинларига жами 11 нафар энг сара спортчи билан йўл олмоқда.
Таркибдан Олимпия ва жаҳон чемпионлари, шунингдек, халқаро майдонларда ўз зарбалари билан ном қозонган ёш истеъдодлар жой олган. Эркаклар ўртасидаги беллашувларда 6 нафар сараланган боксчи — 55 кг вазндаги Самандар Олимовдан тортиб супер оғир вазнли Жаҳонгир Зокировгача рингга кўтарилса, аёллар жамоамиз сафида Феруза Казакова, Нигина Ўктамова, Навбаҳор Ҳамидова сингари 5 нафар тажрибали ва кучли спортчимиз Осиё шоҳсупаси учун курашади.
Хўш, Японияда ўзбек боксчиларини қандай муросасиз рақиблар кутмоқда, Тўлқин Қиличев танлаган янги авлод жангчилари умумжамоа ҳисобида 1-ўринни сақлаб қола оладими ва Нагоя рингларида нечта олтин медаль кутилмоқда?
«Нагоя сари 11 жангчи»: Ўзбекистон терма жамоасининг тўлиқ таркиби
Ўзбекистон бокс федерацияси расман тасдиқлаган рўйхат ва вазн тоифалари:
Эркаклар терма жамоаси (6 нафар чарм қўлқоп устаси):
55 кг: Самандар Олимов
60 кг: Абдумалик Халоков (Жаҳон ва Олимпиада юлдузи, жамоа етакчиси)
70 кг: Шавкатжон Болтаев
80 кг: Фазлиддин Эркинбоев
90 кг: Тўрабек Хабибуллаев
+90 кг: Жаҳонгир Зокиров (Супер оғир вазн қуввати)
Бош мураббий: Тўлқин Қиличев.
Мураббийлар штаби: Хуан Энрике Стейнерс, Раҳматжон Рўзиоҳунов, Акмал Ҳасанов, Даврон Ғофуров, Нодир Ғуломов, Алимардон Достонов, Шерзодбек Аҳмаджонов.
Аёллар терма жамоаси (5 нафар иқтидор соҳибаси):
51 кг: Феруза Казакова
54 кг: Нигина Ўктамова
60 кг: Ситора Турдибекова
65 кг: Навбаҳор Ҳамидова
75 кг: Азиза Зокирова
Бош мураббий: Элшод Расулов.
Мураббийлар штаби: Барбаро Фернандез Хименез, Ислом Тожибоев, Азим Худайқулов.
«Халоков бошчилигида янги эра»: Таркибдаги асосий ўзгаришлар
Мутахассислар ва спорт таҳлилчилари эътибор қаратган муҳим жиҳатлар:
Вазнларнинг оптималлашуви: Янги тартиб ва янгиланган вазн тоифаларида (55, 70, 80, 90 ва +90 кг) мураббийлар штаби ҳар бир чизиққа энг юқори жисмоний формадаги жангчиларни танлаб олган;
Абдумалик Халоков омили: Ўз техникаси, эстетик ҳаракатлари ва аниқ зарбалари билан жаҳонда тенгсиз бўлиб турган Абдумалик жамоага сардорлик қилиб, бошқа ёшларни ҳам ғалаба сари руҳлантиради;
Оғир вазнлардаги мустаҳкамлик: 90 кг вазнда Тўрабек Хабибуллаев ҳамда супер оғир вазнда Жаҳонгир Зокировнинг рингга чиқиши рақиблар учун даҳшатли тўсиққа айланади;
Куба мактаби ва миллий тажриба: Кубалик мураббийлар Хуан Энрике Стейнерс ва Барбаро Фернандез Хименезнинг ўзбек мураббийлари билан ҳамкорлиги боксчиларимизнинг тактик мослашувчанлигини оширган.
Экспертлар хулосаси: Умумжамоа ҳисобида яна мутлақ етакчилик бўладими?
Осиё ўйинларидаги бўлажак бокс беллашувлари бўйича таҳлилий қарашлар:
Асосий рақобатчилар: Япония, Қозоғистон, Хитой ва Таиланд термалари ўз кучли таркиблари билан медаллар учун ашаддий кураш олиб боради, бироқ ўзбек бокс мактабининг бугунги даражаси бизни мутлақ фаворит мақомида ушлаб турибди;
Аёллар боксидаги юксалиш: Элшод Расулов бошчилигидаги қизларимиз Нигина Ўктамова ва Навбаҳор Ҳамидова бошчилигида бир нечта олтин медални қўлга киритиш салоҳиятига эга;
Тарихий анъанани давом эттириш: Сўнгги йиллардаги барча йирик мусобақаларда (Олимпиада ва жаҳон чемпионатлари) 1-ўринни эгаллаб келаётган Ўзбекистон бокс жамоаси Айчи-Нагояда ҳам ўз гегемонлигини тасдиқлашни мақсад қилган.
19 сентябрдан бошлаб бутун мамлакатимиз нигоҳи Япония рингларига қаратилади ва 11 нафар ўзбек ўғлон ва қизлари яна бир бор миллий байроғимизни юксакларга кўтариш учун жангга киришади.
Сизнингча, боксчиларимиз Япониядаги ушбу Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисобида яна 1-ўринни эгаллаб, нечта олтин медаль қўлга кирита олади? Қайси вазн тоифасидаги жангларимиз энг шиддатли ва қизиқарли бўлади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти ихлосмандлари учун жуда муҳим бўлган ушбу қайноқ таркиб таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда мухлисларга улашинг!
Изоҳлар 0
…