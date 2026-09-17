Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун тунда Англия Лига кубогининг 3-босқичида «Манчестер Сити»
- «Норвич»га қарши ўйнайди.
- Ушбу ўйинда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
- Бу ўзбек футболи учун жаҳон саҳнасида янги саҳифа очувчи тарихий воқеа бўлиб, Ҳусановнинг APЛ ва Чемпионлар лигаси учун асосий таркибга кириб олишига катта имконият яратади.
Англия футболида кубок баҳсларининг қайноқ палласи бошланмоқда ва бутун ўзбекистонлик футбол ишқибозларининг диққат-эътибори бугун тунда Манчестер шаҳрига қаратилади. Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 3-босқичи доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Норвич» клубига қарши баҳс олиб боради. Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт оладиган ушбу тўқнашув олдидан манчестерликларнинг бугунги ўйин учун кутилаётган асосий таркиби эълон қилинди ва унда миллий футболимиз тарихида янги саҳифа очувчи тарихий ўзгариш акс этди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Ўтган мавсумда Англия Лига кубоги бош совринини боши узра баланд кўтарган «шаҳарликлар» бугун янги мавсумдаги титул ҳимоясини айнан Ҳусанов бошчилигидаги янгиланган мудофаа чизиғи билан бошлайди. Мураббийлар штаби асосий ҳимоя марказини Ҳусанов, Марк Геҳи ва Рейс учлигига ишониб топширишни режалаштирган.
Хўш, Энцо Маресканинг ўзбек ҳимоячисига бўлган бу юксак ишончи ортида қандай тактик режалар ётибди, Ҳусанов «Норвич»нинг тезкор ҳужумчиларига қарши қандай ўйин кўрсата олади ва «Сити» бугунги баҳсда ўз устунлигини қандай исботлайди?
«Ҳусанов асосий таркибда ва чемпионлик ҳимояси»: Ўйиннинг бош урғулари
Англия Лига кубоги 3-босқичи марказий баҳси олдидан муҳим маълумотлар:
Ҳусанов стартда: Ўзбекистон терма жамоасининг 22 ёшли мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушишга тўлиқ тайёрланмоқда;
Бошланиш вақти: «Манчестер Сити» — «Норвич» қарама-қаршилиги бугун, Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт олади;
Амалдаги чемпион юриши: Ўтган мавсумда ушбу нуфузли кубок соҳибига айланган «Сити» титулни ҳимоя қилиш йўлидаги илк расмий баҳсини ўтказади;
Мудофаа янгиланиши: Жамоа дарвозасини тажрибали Херонимо Рули қўриқлайди, ҳимоя қанотлари ва марказида эса Ҳусанов билан бирга Геҳи, Рейс ва Рико Люис ҳаракат қилади.
«Манчестер Сити»нинг кутилаётган бошланғич таркиби
Мареска танлаши кутилаётган таркиб чизиқлар бўйича қуйидагича кўриниш олган:
Дарвозабон: Херонимо Рули;
Ҳимоячилар: Абдуқодир Ҳусанов, Рейс, Марк Геҳи, Рико Люис, Райан Аит-Нури;
Яримҳимоячилар: Матео Ковачич, Аюб Буадди, Аллан;
Ҳужумчилар: Илиман Ндиай, Антуан Семенё.
Тактик таҳлил: Ҳусанов учун бу баҳс нега ҳаётий аҳамиятга эга?
Спорт таҳлилчиларининг ушбу учрашув бўйича хулосалари:
АПЛ ва ЕЧЛ учун трамплин: Англия Лига кубоги баҳсларидаги ишончли ва бенуқсон ўйин Абдуқодир Ҳусанов учун Премьер-лиганинг марказий турлари ҳамда Чемпионлар лигаси учрашувларида асосий таркибга мустаҳкам ўрнашиб олиш учун энг катта имкониятдир;
Ҳаво ва ердаги яккакурашлар: «Норвич»нинг классик инглизча курашларга асосланган ўйин услуби Ҳусановнинг жисмоний қуввати, иккинчи қаватдаги устунлиги ва тўпни олиб қўйиш маҳоратини синовдан ўтказади;
Тўп билан ишлаш маҳорати: Мареска марказий ҳимоячилардан ҳужумларни аниқ паслар билан бошлашни талаб қилишини инобатга олсак, Ҳусановнинг паслар аниқлиги ва совуққонлиги бугунги учрашувда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Абдуқодир Ҳусановнинг дунёнинг энг кучли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» асосий таркибида майдонга тушиши бутун ўзбек футболининг жаҳон саҳнасидаги нуфузи юқорилаётганининг ёрқин намунасидир.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов бугунги кубок баҳсида ишончли ўйин намойиш этиб, ўзининг мудофаадаги етакчилигини исботлай оладими? Унинг «Манчестер Сити»даги бу тарихий старти келажакда уни АПЛнинг энг яхши ҳимоячилари қаторига олиб чиқадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг ушбу муҳим ўйини ҳақидаги қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…