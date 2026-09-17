Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда

·35·Спорт
Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун тунда Англия Лига кубогининг 3-босқичида «Манчестер Сити»
  • «Норвич»га қарши ўйнайди.
  • Ушбу ўйинда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
  • Бу ўзбек футболи учун жаҳон саҳнасида янги саҳифа очувчи тарихий воқеа бўлиб, Ҳусановнинг APЛ ва Чемпионлар лигаси учун асосий таркибга кириб олишига катта имконият яратади.

Англия футболида кубок баҳсларининг қайноқ палласи бошланмоқда ва бутун ўзбекистонлик футбол ишқибозларининг диққат-эътибори бугун тунда Манчестер шаҳрига қаратилади. Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 3-босқичи доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Норвич» клубига қарши баҳс олиб боради. Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт оладиган ушбу тўқнашув олдидан манчестерликларнинг бугунги ўйин учун кутилаётган асосий таркиби эълон қилинди ва унда миллий футболимиз тарихида янги саҳифа очувчи тарихий ўзгариш акс этди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Ўтган мавсумда Англия Лига кубоги бош совринини боши узра баланд кўтарган «шаҳарликлар» бугун янги мавсумдаги титул ҳимоясини айнан Ҳусанов бошчилигидаги янгиланган мудофаа чизиғи билан бошлайди. Мураббийлар штаби асосий ҳимоя марказини Ҳусанов, Марк Геҳи ва Рейс учлигига ишониб топширишни режалаштирган.

Хўш, Энцо Маресканинг ўзбек ҳимоячисига бўлган бу юксак ишончи ортида қандай тактик режалар ётибди, Ҳусанов «Норвич»нинг тезкор ҳужумчиларига қарши қандай ўйин кўрсата олади ва «Сити» бугунги баҳсда ўз устунлигини қандай исботлайди?

«Ҳусанов асосий таркибда ва чемпионлик ҳимояси»: Ўйиннинг бош урғулари

Англия Лига кубоги 3-босқичи марказий баҳси олдидан муҳим маълумотлар:

  • Ҳусанов стартда: Ўзбекистон терма жамоасининг 22 ёшли мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушишга тўлиқ тайёрланмоқда;

  • Бошланиш вақти: «Манчестер Сити» — «Норвич» қарама-қаршилиги бугун, Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт олади;

  • Амалдаги чемпион юриши: Ўтган мавсумда ушбу нуфузли кубок соҳибига айланган «Сити» титулни ҳимоя қилиш йўлидаги илк расмий баҳсини ўтказади;

  • Мудофаа янгиланиши: Жамоа дарвозасини тажрибали Херонимо Рули қўриқлайди, ҳимоя қанотлари ва марказида эса Ҳусанов билан бирга Геҳи, Рейс ва Рико Люис ҳаракат қилади.

«Манчестер Сити»нинг кутилаётган бошланғич таркиби

Мареска танлаши кутилаётган таркиб чизиқлар бўйича қуйидагича кўриниш олган:

  • Дарвозабон: Херонимо Рули;

  • Ҳимоячилар: Абдуқодир Ҳусанов, Рейс, Марк Геҳи, Рико Люис, Райан Аит-Нури;

  • Яримҳимоячилар: Матео Ковачич, Аюб Буадди, Аллан;

  • Ҳужумчилар: Илиман Ндиай, Антуан Семенё.

Тактик таҳлил: Ҳусанов учун бу баҳс нега ҳаётий аҳамиятга эга?

Спорт таҳлилчиларининг ушбу учрашув бўйича хулосалари:

  • АПЛ ва ЕЧЛ учун трамплин: Англия Лига кубоги баҳсларидаги ишончли ва бенуқсон ўйин Абдуқодир Ҳусанов учун Премьер-лиганинг марказий турлари ҳамда Чемпионлар лигаси учрашувларида асосий таркибга мустаҳкам ўрнашиб олиш учун энг катта имкониятдир;

  • Ҳаво ва ердаги яккакурашлар: «Норвич»нинг классик инглизча курашларга асосланган ўйин услуби Ҳусановнинг жисмоний қуввати, иккинчи қаватдаги устунлиги ва тўпни олиб қўйиш маҳоратини синовдан ўтказади;

  • Тўп билан ишлаш маҳорати: Мареска марказий ҳимоячилардан ҳужумларни аниқ паслар билан бошлашни талаб қилишини инобатга олсак, Ҳусановнинг паслар аниқлиги ва совуққонлиги бугунги учрашувда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Абдуқодир Ҳусановнинг дунёнинг энг кучли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» асосий таркибида майдонга тушиши бутун ўзбек футболининг жаҳон саҳнасидаги нуфузи юқорилаётганининг ёрқин намунасидир.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов бугунги кубок баҳсида ишончли ўйин намойиш этиб, ўзининг мудофаадаги етакчилигини исботлай оладими? Унинг «Манчестер Сити»даги бу тарихий старти келажакда уни АПЛнинг энг яхши ҳимоячилари қаторига олиб чиқадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг ушбу муҳим ўйини ҳақидаги қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Лига кубогиНорвич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиБугун, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиБугун, 22:16Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бугун, 22:02Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаБугун, 21:37Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиБугун, 21:17«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг