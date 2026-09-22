Ер сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этди

·8·Дунё
Ер сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жоурнал оф Геопҳйсикал Ресеарч: Солид Эарт нашрида чоп этилган тадқиқотга кўра, Гренландия ва Антарктидадаги музликларнинг эриши натижасида қутблардаги қуруқлик кўтарилиши тезлиги деярли икки баробарга ошган.
  • Бу эса Ернинг қаттиқ қобиғининг қутбларда камроқ сиқилиб, думалоқроқ шаклга киришига сабаб бўлмоқда.
  • Шу билан бирга, эриган сувнинг экватордаги босимни кучайтириши сайёранинг гравитацион шаклини янада яссилашмоқда.

Инсоният оёғи остидаги мустаҳкам замин биз ўйлагандек ўзгармас эмас — глобал иқлим инқирози ҳатто сайёрамизнинг геометрик шаклига ҳам бевосита таъсир кўрсата бошлади. Нуфузли халқаро илмий журнал — Journal of Geophysical Research: Solid Earth саҳифаларида эълон қилинган кенг кўламли тадқиқотда ернинг қаттиқ қобиғи ва унинг тортишиш (гравитация) майдонида ҳайратланарли силжишлар юз бераётгани маълум қилинди. Грециянинг Салоники шаҳридаги Аристотель университети геофизиклари 1997 йилдан 2015 йилгача бўлган даврдаги GNSS (глобал сунъий йўлдош навигация тизими) маълумотларини батафсил таҳлил қилиб, қутблардаги қуруқлик кўтарилиши тезлиги деярли икки баробарга ошганини исботлади.

Маълум бўлишича, Гренландия ва Антарктидадаги улкан музликларнинг шиддат билан эриши оқибатида поляр ҳудудлар оғир юкдан халос бўлиб, юқорига «тўғриланмоқда». Натижада ернинг қаттиқ қобиғи қутбларда аввалгидек сиқилган эмас, балки думалоқроқ шаклга кира бошлаган. Бироқ эриган сувлар экватор томон оқиб, пастки кенгликлардаги босимни кучайтиргани сабабли, сайёранинг гравитацион шакли аксинча — янада яссилашиб бормоқда.

Хўш, сайёра геометриясидаги бу нозик «эволюция» сунъий йўлдошлар ва GPS тизимларига қандай таъсир қилади, музликлар эриши сайёранинг айланиш тезлигини ўзгартириши мумкинми ва глобал навигацияни қандай хатарлар кутмоқда?

«Музсизланган қутблар, босимнинг кўчиши ва геодезик инқилоб»: Кашфиётнинг 5 та асосий нуқтаси

Геофизикларнинг сайёра шакли ўзгариши бўйича тақдим этган асосий фактлари:

  • Икки ҳисса тезлашган кўтарилиш: 1990-йиллар охирида қутб ҳудудларининг кўтарилиш тезлиги йилига ~0,5 мм ни ташкил этган бўлса, 2015 йилга келиб бу кўрсаткич йилига ~1 мм га етди;

  • Муз остидаги пружина эффекти: Гренландия ва Антарктида музликлари эригач, миллионлаб йиллар давомида эзилиб ётган ер пўсти оғирликдан халос бўлиб, юқорига қайта тикланмоқда;

  • Қаттиқ қобиқнинг «текисланиши»: Поляр музларнинг йўқолиши ҳисобига сайёранинг қаттиқ сирти қутбларда камроқ сиқилган (сплюснутая) ҳолатга келмоқда;

  • Гравитациянинг тескари реакцияси: Триллионлаб тонна эриган сув экватор ва паст кенгликларга кўчиб, ернинг тортишиш майдони шаклини янада яссироқ кўринишга келтирмоқда;

  • Навигация учун янги чақириқ: Мазкур геометрик силжишлар оддий кўзга кўринмаса-да, космик геодезия, юқори аниқликдаги GPS/ГЛОНАСС тармоқлари ва литосфера моделлари учун ўта муҳимдир.

Ернинг динамик эволюцияси: Музликлар эриши ва геометрик жараёнлар таҳлили

Салоники университети олимлари қайд этган асосий кўрсаткичлар таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

1990-йиллар охири (Дастлабки ҳолат)

2015 йил ва ҳозирги ҳолат

Қутбларда қуруқлик кўтарилиши

Йилига тахминан ~0,5 мм

Йилига ~1 мм гача тезлашди (2 баробар)

Асосий катализатор омил

Барқарорроқ музлик қатлами

Гренландия ва Антарктиданинг жадал эриши

Қаттиқ литосфера ҳолати

Босим остида сиқилган поляр қобиқ

Оғирлик камайиб, қутблар юқорига распрямляется

Экватор чизиғи реакцияси

Мувозанатли сув ҳажми

Муз сувларининг тўпланиши ва экваторнинг чўкиши

Гравитацион шакл динамикаси

Стандарт гравитацион эллипсоид

Масса кўчиши сабаб янада кўпроқ сплюснутая ҳолат

Амалий аҳамияти

Анъанавий геодезик моделлар

Сунъий йўлдош навигациясини қайта калибрлаш шарт

Геофизика ва технология экспертизаси: Нега бу кичик миллиметрлар инсоният учун ўта муҳим?

Халқаро сейсмологлар, геодезистлар ва фазовий мутахассисларнинг хулосалари:

  • Иқлимнинг глобал геометрияга таъсири: Илгари иқлим ўзгариши фақат ҳарорат ва океан сатҳи билан ўлчанар эди; ушбу тадқиқот глобал исиш сайёрамизнинг фундаментал геодезик парамертларини қайта қураётганини кўрсатди;

  • Навигация хатоликларининг олдини олиш: Коинотдаги замонавий сунъий йўлдошлар, самолётлар автопилоти ва ҳарбий нишон олиш тизимлари миллиметр даражасидаги аниқликдаги ер моделига таянади; сайёра шаклининг ўзгариши сунъий йўлдошлар харитасини мунтазам янгилаб туришни талаб этади;

  • Тектоник кучлар ва зилзилалар назорати: Литосфера пўстининг оғирликдан қутулиб кўтарилиши ер қаъридаги ички босимлар балансини бузади, бу эса поляр ва унга яқин ҳудудлардаги ёриқлар фаоллашувига олиб келиши мумкин;

  • Сайёра мувозанати ва вақт ҳисоби: Музликлар сувининг қутблардан экваторга кўчиши коньки учирувчи спортчининг қўлларини ёзишига ўхшайди — бу ернинг айланиш тезлигига таъсир қилиб, келажакда кун узунлигининг микросонияларга ўзгаришига сабаб бўлади.

Journal of Geophysical Research нашридаги мазкур илмий хулоса Ер сайёрасининг қотган тош эмас, балки тирик ва динамик механизм эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, сайёрамиз шаклининг бу тарзда ўзгариб бориши ва музликлар эриши келажак авлодлар ҳаётига қандай жиддий оқибатларни олиб келади? Инсоният глобал навигация ва иқлим мувозанатини сақлаб қолишга улгурадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фан оламидаги ушбу ҳайратланарли кашфиёт ҳақидаги мақолани барча қизиқувчан дўстларингизга улашинг!

Journal of Geophysical Research: Solid EarthАристотель университетиГНССГренландия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиПарвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиКеча, 18:59Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиКеча, 18:37Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Кеча, 18:21Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Кеча, 16:12Санкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиСанкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиКеча, 16:01Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганҚорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганКеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?