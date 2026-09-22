Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирди
Япониянинг Нагоя шаҳри мезбонлигида ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларининг дастлабки икки куни қитъа спорти харитасидаги кескин рақобатни яққол намоён этди. 29 та мамлакат делегацияси камида биттадан медалга эга чиққан турнирнинг иккинчи куни якунларига кўра, Хитой Халқ Республикаси рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, мутлақ етакчиликни қўлга олди. Биргина кун давомида 12 та олий мукофотни расмийлаштирган Чин юрти вакиллари 23 та олтин билан умумий жадвални забт этмоқда. Мезбон Япония (8 та олтин) ва Жанубий Корея (5 та олтин) анъанавий равишда кучли учликни банд этиб турибди.
Марказий Осиё жамоалари орасида эса Қозоғистон 4 та олтин билан сенсацион тарзда 4-ўринга кўтарилган бўлса, Ўзбекистон миллий терма жамоаси каратэчи Абдулваҳоб Рашидовнинг шоҳсупа чўққисига чиқиши эвазига ҳисобидаги медаллар жамғармасини бойитиб, Мьянма билан биргаликда кучли ўнликдан жой олди (9-10-ўринлар). Термамиз активда тўлиқ медаллар тўплами — 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза мавжуд.
Хўш, Ўзбекистон делегацияси кураш, бокс ва дзюдо баҳслари бошланиши билан кучли бешликка кира оладими, Хитойнинг рекорд маршини кимдир тўхтата оладими ва 3-кун баҳслари қайси спортчиларимизга янги ғалабаларни ваъда қилмоқда?
«Хитойдан 23 та олтин, Қозоғистоннинг штурми ва Ўзбекистон захираси»: 2-куннинг 5 асосий кўрсаткичи
Нагоядаги Осиё ўйинларининг иккинчи кунида қайд этилган энг муҳим статистик ҳолатлар:
Хитойнинг мислсиз босими: Чин юрти спортчилари 23 та олтин, 10 та кумуш ва 5 та бронза (жами 38 та медаль) жамғариб, таъқибчиларидан икки каррадан зиёд фарқ билан олдинда бормоқда;
Ўзбекистоннинг тўлиқ тўплами: Делегациямиз ҳисобида ҳозирча 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза мавжуд бўлиб, жамоа умумжамоа ҳисобида 9-10-ўринларни банд этиб турибди;
Рашидов эффекти: Абдулваҳоб Рашидовнинг каратэ бўйича мезбонни таслим этиб олган олтин медали Ўзбекистонга топ-10 таликка кириш имконини берди;
Қўшнилар рақобати: Қозоғистон 4 та олтин билан мустаҳкам 4-поғонада бормоқда, Қирғизистон 3 та бронза билан 20-ўринда, Тожикистон эса 1 та бронзага эга;
29 давлат шоҳсупада: Иккинчи кун якунларига кўра, Осиёнинг жами 29 та миллий олимпия қўмитаси совриндорлар сафига киришга улгурди.
XX ёзги Осиё ўйинлари (Нагоя): 2-кундан кейинги умумжамоа медаллар жадвали
Етакчи давлатлар ва Марказий Осиё вакилларининг рейтингдаги кўрсаткичлари таққоси:
Ўрни
Давлат / Делегация
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами медаллар
1
Хитой Халқ Республикаси
23
10
5
38
2
Япония (Мезбон)
8
12
12
32
3
Корея Республикаси
5
3
15
23
4
Қозоғистон
4
1
3
8
...
...
...
...
...
...
9-10
Ўзбекистон
1
1
1
3
9-10
Мьянма
1
1
1
3
...
...
...
...
...
...
20
Қирғизистон
0
0
3
3
29
Тожикистон
0
0
1
1
Спорт экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг ҳақиқий юриши энди бошланади?
Халқаро таҳлилчилар ва миллий спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
«Оғир артиллерия» ҳали майдонга тушмади: Осиё ўйинларининг дастлабки кунларида кўпроқ сузиш, гимнастика ва айрим яккакураш турлари ўтказилди; Ўзбекистоннинг асосий «медаль фабрикалари» ҳисобланган бокс, эркин ва юнон-рум кураши, оғир атлетика ва таэквондо баҳслари энди старт олмоқда;
Бокс ва курашдаги олтин захираси: Ўзбекистон бокс ва курашда Осиёда мутлақ етакчи ҳисобланади; ушбу финаллар бошланиши биланоқ делегациямизнинг олтин медаллар сони кескин суръатда ўсиб, 4-5-ўринларга кўтарилиши кафолатланган;
Минтақавий рақобат фактори: Қозоғистон терма жамоасининг илк кунлардаги фаоллиги ўзбек атлетлари учун қўшимча спорт принципини беради; кураш гиламлари ва рингда кечадиган ўзаро тўқнашувлар Марказий Осиё етакчисини аниқлаб беради;
Қаттиқ график ва тикланиш: Мусобақанинг 3-кунидан бошлаб медаллар сони кескин кўпаяди; терма жамоа штабига янги жалб этилган халқаро физиотерапевт ва тиббий ходимларнинг роли айнан шу тиғиз паллада ўз сўзини айтади.
Нагоядаги Осиё ўйинлари Ўзбекистон спортининг янги чўққиларни забт этиши учун яна бир тарихий майдонга айланмоқда ва асосий совринлар ҳали олдинда.
Сизнингча, Ўзбекистон делегацияси ушбу Осиё ўйинлари якунида кучли бешликдан (Топ-5) жой ола оладими? Боксчи ва курашчиларимиздан нечта олтин медаль кутяпсиз? Шахсий тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Нагоядаги медаллар пойгаси ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани барча спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…