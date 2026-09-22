16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?

·37·Спорт
16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Тоттенҳем»
  • Англия Премер-лигасининг дастлабки 5 та турида атиги 2 очко жамғариб, турнир жадвалининг 20-поғонасига тушиб кетди, бу ҳолат 16 йил аввал, 2008 йилда кузатилган эди.
  • Клуб раҳбарияти бош мураббий Роберто Де Зербини истеъфога чиқармасликка қарор қилди ва уни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.
  • FIFA кунларидаги танаффусдан сўнг жамоа «Манчестер Юнайтед»га қарши ўта оғир синовни кутмоқда, бу ўйин Де Зерби тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Англия Премьер-лигасининг янги мавсумида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби чинакам тарихий бўҳронга юз тутди. Машҳур инглиз нашри TEAMtalk хабарига кўра, чемпионат стартидаги ҳалокатли натижаларга қарамай, клуб раҳбарияти бош мураббий Роберто Де Зербини зудлик билан истеъфога чиқармасликка қарор қилди ва италиялик мутахассисни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. «Тақачилар» АПЛнинг дастлабки 5 та турида атиги 2 очко жамғариб, турнир жадвалининг энг қуйи — 20-поғонасига тушиб кетди.

Бундай шармандали старт лондонликлар тарихида охирги бор роппа-роса 16 йил муқаддам, яъни 2008 йилда кузатилган эди. Шунга қарамай, клуб босслари ФИФА кунларидаги халқаро танаффусдан сўнг жамоа ўз ўйинини тубдан яхшилаб, чуқур инқироздан чиқиб кетишига умид боғламоқда. Бироқ вазият ўта қалтис: терма жамоалар йиғинидан қайтгач, «Тоттенҳэм»ни 10 октябрь куни сафарда «Манчестер Юнайтед»га қарши ўта оғир синов кутиб турибди.

Хўш, Де Зерби Лондон клубини 2008 йилги антирекорд тузоғидан олиб чиқа оладими, «Олд Траффорд»даги тўқнашув унинг тақдирига сўнгги нуқтани қўядими ва раҳбариятнинг сабри яна қанчага етади?

«20-ўрин, 16 йиллик антирекорд ва ФИФА танаффуси»: «Тоттенҳэм» инқирозининг 5 асосий нуқтаси

Лондон клуби атрофидаги фавқулодда вазиятнинг энг муҳим далиллари:

  • Премьер-лиганинг сўнгги поғонаси: «Тоттенҳэм» 5 та ўйинда атиги 2 очко жамғариб, АПЛ жадвалида сўнгги ўринга қулади;

  • 2008 йилдан бери кузатилмаган шармандалик: Жамоа охирги 16 йил ичида чемпионат стартида бу қадар заиф ва қониқарсиз кўрсаткич қайд этмаган эди;

  • Раҳбариятдан кутилмаган ишонч вотуми: Мухлисларнинг кескин норозилигига қарамай, клуб бошлиқлари Де Зербига чиқиш эшикларини кўрсатмасдан, уни тўлиқ қўллаб-қувватлашини эълон қилди;

  • ФИФА кунлари — сўнгги нажот: Клуб раҳбарияти миллий терма жамоалар танаффуси вақтида мураббий тактик муаммоларни бартараф этишига ва жамоавий руҳни тиклашига ишонмоқда;

  • Олдинда «Олд Траффорд» синови: Лондонликларни 10 октябрь куни 6-тур доирасида сафарда Эрик тен Хаг ёки янги рақобатчилар бошқараётган «Манчестер Юнайтед»га қарши ҳаёт-мамот жанги кутмоқда.

«Тоттенҳэм»нинг АПЛдаги ҳолати: 2008 йилги ҳалокат ва 2026 йилги инқироз таққоси

Лондонликларнинг тарихий антирекордлари ва ҳозирги кўрсаткичлари таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

2008 йилги мавсум старти

Жорий мавсум (Роберто Де Зерби даври)

Ўтказилган учрашувлар сони

5 та тур

5 та тур

Жамғарилган очколар

2 очко

Атиги 2 очко (Ғалабасиз серия)

Турнир жадвалидаги ўрни

20-поғона (Сўнгги ўрин)

20-поғона (Жадвалнинг энг туби)

Клуб раҳбарияти қарори

Тезкор мураббий ўзгариши юз берган

Де Зербига тўлиқ ишонч ва қўллаб-қувватлов

Танаффусдан кейинги рақиб

Турли чемпионат рақиблари

«Манчестер Юнайтед» (10 октябрь, «Олд Траффорд»)

Бош муаммо

Ҳужум ва ҳимоядаги мувозанатсизлик

Мураккаб прессинг ва футболчиларнинг мослаша олмаслиги

Футбол ва тактика экспертизаси: Нега Де Зерби Лондонда боши берк кўчага кириб қолди?

АПЛ шарҳловчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:

  • «Де Зербибол» тизимининг синши: Италиялик мураббийнинг орқа чизиқдан қисқа паслар билан чиқиб кетиш ва таваккалчиликка асосланган фалсафаси «Брайтон»да иш берган бўлса-да, «Тоттенҳэм»нинг ҳозирги ҳимоячилари бу босимга бардош бера олмаяпти ва доимий хатоларга йўл қўймоқда;

  • Психологик тушкунлик ва ғалабасизлик комплекси: 5 та турда бирорта ҳам ғалабанинг йўқлиги жамоа ичидаги ўз кучига бўлган ишончни сўндирган, бу эса ҳар бир учрашувнинг сўнгги дақиқаларида концентрациянинг йўқолишига олиб келмоқда;

  • ФИФА кунларидаги рисклар: Халқаро танаффус мураббийга тактика устида ишлаш имконини берса-да, кўплаб асосий футболчилар ўз терма жамоаларига кетиб қолади, натижада Де Зерби тўлиқ таркиб билан шуғулланиш имкониятидан маҳрум бўлади;

  • «Манчестер Юнайтед»га қарши ҳал қилувчи жанг: 10 октябрь куни сафарда бўлиб ўтадиган учрашув италиялик мутахассис учун расман «сўнгги имконият» бўлиши мумкин; «Олд Траффорд»даги мағлубият раҳбариятнинг ишонч лимитини тугатиб, истеъфони муқаррар қилиб қўяди.

Роберто Де Зербининг «Тоттенҳэм»даги келажаги ҳозирги пайтда қил устида турибди ва 10 октябрдаги Манчестер сафари унинг Англиядаги тақдирини ҳал қилади.

Сизнингча, «Тоттенҳэм» раҳбарияти Роберто Де Зербини истеъфога чиқармасдан тўғри қарор қабул қилдими ёки жамоага зудлик билан янги бош мураббий керакми? «Тақачилар» 10 октябрь куни «Манчестер Юнайтед» майдонидан очко билан қайта оладими? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛдаги энг қайноқ воқеалар ҳақидаги ушбу мақолани барча инглиз футболи ихлосмандларига улашинг!

ТоттенҳэмРоберто Де ЗербиАПЛМанчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порладиБугун, 06:40«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликдаБугун, 06:23«Ҳакамларда айб йўқ, жамоада режанинг ўзи йўқ»: Клод Макелеле «Реал»ни танқид қилди«Ҳакамларда айб йўқ, жамоада режанинг ўзи йўқ»: Клод Макелеле «Реал»ни танқид қилдиБугун, 06:17Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиАрман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиБугун, 06:104 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!Бугун, 06:03Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 02:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди