16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Тоттенҳем»
- Англия Премер-лигасининг дастлабки 5 та турида атиги 2 очко жамғариб, турнир жадвалининг 20-поғонасига тушиб кетди, бу ҳолат 16 йил аввал, 2008 йилда кузатилган эди.
- Клуб раҳбарияти бош мураббий Роберто Де Зербини истеъфога чиқармасликка қарор қилди ва уни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.
- FIFA кунларидаги танаффусдан сўнг жамоа «Манчестер Юнайтед»га қарши ўта оғир синовни кутмоқда, бу ўйин Де Зерби тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Англия Премьер-лигасининг янги мавсумида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби чинакам тарихий бўҳронга юз тутди. Машҳур инглиз нашри TEAMtalk хабарига кўра, чемпионат стартидаги ҳалокатли натижаларга қарамай, клуб раҳбарияти бош мураббий Роберто Де Зербини зудлик билан истеъфога чиқармасликка қарор қилди ва италиялик мутахассисни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. «Тақачилар» АПЛнинг дастлабки 5 та турида атиги 2 очко жамғариб, турнир жадвалининг энг қуйи — 20-поғонасига тушиб кетди.
Бундай шармандали старт лондонликлар тарихида охирги бор роппа-роса 16 йил муқаддам, яъни 2008 йилда кузатилган эди. Шунга қарамай, клуб босслари ФИФА кунларидаги халқаро танаффусдан сўнг жамоа ўз ўйинини тубдан яхшилаб, чуқур инқироздан чиқиб кетишига умид боғламоқда. Бироқ вазият ўта қалтис: терма жамоалар йиғинидан қайтгач, «Тоттенҳэм»ни 10 октябрь куни сафарда «Манчестер Юнайтед»га қарши ўта оғир синов кутиб турибди.
Хўш, Де Зерби Лондон клубини 2008 йилги антирекорд тузоғидан олиб чиқа оладими, «Олд Траффорд»даги тўқнашув унинг тақдирига сўнгги нуқтани қўядими ва раҳбариятнинг сабри яна қанчага етади?
«20-ўрин, 16 йиллик антирекорд ва ФИФА танаффуси»: «Тоттенҳэм» инқирозининг 5 асосий нуқтаси
Лондон клуби атрофидаги фавқулодда вазиятнинг энг муҳим далиллари:
Премьер-лиганинг сўнгги поғонаси: «Тоттенҳэм» 5 та ўйинда атиги 2 очко жамғариб, АПЛ жадвалида сўнгги ўринга қулади;
2008 йилдан бери кузатилмаган шармандалик: Жамоа охирги 16 йил ичида чемпионат стартида бу қадар заиф ва қониқарсиз кўрсаткич қайд этмаган эди;
Раҳбариятдан кутилмаган ишонч вотуми: Мухлисларнинг кескин норозилигига қарамай, клуб бошлиқлари Де Зербига чиқиш эшикларини кўрсатмасдан, уни тўлиқ қўллаб-қувватлашини эълон қилди;
ФИФА кунлари — сўнгги нажот: Клуб раҳбарияти миллий терма жамоалар танаффуси вақтида мураббий тактик муаммоларни бартараф этишига ва жамоавий руҳни тиклашига ишонмоқда;
Олдинда «Олд Траффорд» синови: Лондонликларни 10 октябрь куни 6-тур доирасида сафарда Эрик тен Хаг ёки янги рақобатчилар бошқараётган «Манчестер Юнайтед»га қарши ҳаёт-мамот жанги кутмоқда.
«Тоттенҳэм»нинг АПЛдаги ҳолати: 2008 йилги ҳалокат ва 2026 йилги инқироз таққоси
Лондонликларнинг тарихий антирекордлари ва ҳозирги кўрсаткичлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
2008 йилги мавсум старти
Жорий мавсум (Роберто Де Зерби даври)
Ўтказилган учрашувлар сони
5 та тур
5 та тур
Жамғарилган очколар
2 очко
Атиги 2 очко (Ғалабасиз серия)
Турнир жадвалидаги ўрни
20-поғона (Сўнгги ўрин)
20-поғона (Жадвалнинг энг туби)
Клуб раҳбарияти қарори
Тезкор мураббий ўзгариши юз берган
Де Зербига тўлиқ ишонч ва қўллаб-қувватлов
Танаффусдан кейинги рақиб
Турли чемпионат рақиблари
«Манчестер Юнайтед» (10 октябрь, «Олд Траффорд»)
Бош муаммо
Ҳужум ва ҳимоядаги мувозанатсизлик
Мураккаб прессинг ва футболчиларнинг мослаша олмаслиги
Футбол ва тактика экспертизаси: Нега Де Зерби Лондонда боши берк кўчага кириб қолди?
АПЛ шарҳловчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Де Зербибол» тизимининг синши: Италиялик мураббийнинг орқа чизиқдан қисқа паслар билан чиқиб кетиш ва таваккалчиликка асосланган фалсафаси «Брайтон»да иш берган бўлса-да, «Тоттенҳэм»нинг ҳозирги ҳимоячилари бу босимга бардош бера олмаяпти ва доимий хатоларга йўл қўймоқда;
Психологик тушкунлик ва ғалабасизлик комплекси: 5 та турда бирорта ҳам ғалабанинг йўқлиги жамоа ичидаги ўз кучига бўлган ишончни сўндирган, бу эса ҳар бир учрашувнинг сўнгги дақиқаларида концентрациянинг йўқолишига олиб келмоқда;
ФИФА кунларидаги рисклар: Халқаро танаффус мураббийга тактика устида ишлаш имконини берса-да, кўплаб асосий футболчилар ўз терма жамоаларига кетиб қолади, натижада Де Зерби тўлиқ таркиб билан шуғулланиш имкониятидан маҳрум бўлади;
«Манчестер Юнайтед»га қарши ҳал қилувчи жанг: 10 октябрь куни сафарда бўлиб ўтадиган учрашув италиялик мутахассис учун расман «сўнгги имконият» бўлиши мумкин; «Олд Траффорд»даги мағлубият раҳбариятнинг ишонч лимитини тугатиб, истеъфони муқаррар қилиб қўяди.
Роберто Де Зербининг «Тоттенҳэм»даги келажаги ҳозирги пайтда қил устида турибди ва 10 октябрдаги Манчестер сафари унинг Англиядаги тақдирини ҳал қилади.
Сизнингча, «Тоттенҳэм» раҳбарияти Роберто Де Зербини истеъфога чиқармасдан тўғри қарор қабул қилдими ёки жамоага зудлик билан янги бош мураббий керакми? «Тақачилар» 10 октябрь куни «Манчестер Юнайтед» майдонидан очко билан қайта оладими? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛдаги энг қайноқ воқеалар ҳақидаги ушбу мақолани барча инглиз футболи ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…