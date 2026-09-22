«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади

·47·Спорт
«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейсария Суперлигасининг 9-турида «Лугано»нинг «Лозанна» устидан қозонган 4:0 ҳисобидаги ғалабасида муҳим рол ўйнади.
  • У 52-дақиқада рақиб ҳимоячисини чиройли финтлар билан доғда қолдириб, жарима майдонига заргарона узатма берди, бу узатмадан Ханнес Делкруа фойдаланиб, ўзининг хет-тригини расмийлаштирди.
  • Ушбу ўйинда Каримов 72 дақиқа ҳаракат қилиб, жорий мавсумдаги 7-учрашувидаёқ «1 гол + 1 ассист» кўрсаткичига эришди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 19 ёшли иқтидорли қанот ҳимоячиси Беҳруз Каримов Европа яшил майдонларида навбатдаги маҳорат дарсини намойиш этиб, хорижлик мухлислар ва мутахассислар эътиборини яна ўзига қаратди. Швейцария Суперлигасининг 9-тури доирасида сафарда «Лозанна» клубига қарши кечган баҳсда «Лугано» 4:0 ҳисобидаги йирик ва тор-мор қилувчи ғалабага эришди. Беллашувни асосий таркибда бошлаган ўзбек легионери 52-дақиқада учрашувнинг энг ёрқин ва эстетик голларидан бирига ҳаммуаллифлик қилди: жарима зарбасидан сўнг ўнг қанотда рақиб ҳимоячисини бир неча чаққон алдамчи ҳаракатлар (финтлар) билан доғда қолдириб, жарима майдонига заргарона аниқлик билан тўп оширди.

Мазкур суперпасни қабул қилиб олган Ханнес Делькруа бош билан дарвозани ишғол этиб, баҳсдаги ўз хет-тригини расмийлаштирди. Каримовнинг ушбу дриблинги ва голли узатмаси муҳрланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида вирусли тарзда тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. 72 дақиқа фаол ўйин кўрсатган ҳамюртимиз жорий мавсумдаги 7-учрашувидаёқ «1 гол + 1 ассист» кўрсаткичига етди. Энг муҳими, ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» 25 очко жамғариб, энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз»ни нақд 6 очкога ортда қолдирган ҳолда Швейцария чемпионатида якка пешқадам бўлиб олди.

Хўш, 19 ёшли ҳимоячининг бундай шиддатли қадамлари унга Европа топ-5 лигалари эшигини қанчалик тез очади, Фабио Каннаваро уни миллий терманинг асосий қуролига айлантирадими ва «Лугано» чемпионлик олтинини ҳеч кимга бермайдими?

«Ўнг қанотдаги шедевр, Делькруанинг хет-триги ва якка пешқадамлик»: Каримов бенефисининг 5 асосий нуқтаси

«Лозанна» майдонидаги йирик ғалаба ва ўзбек легионерининг ҳаракатларидан энг муҳим фактлар:

  • Асосий таркибдаги барқарор ўрин: 19 ёшли Беҳруз Каримов сафардаги қийин баҳсни илк дақиқалардан бошлаб, 72-дақиқага қадар юқори темпда фаолият юритди;

  • 52-дақиқадаги супер ассист: Ҳимоячимиз ўнг қанотда рақибини бир неча чиройли финт билан ортда қолдириб, Ханнес Делькруанинг хет-трик қайд этишига заргарона тўп ошириб берди;

  • 7 ўйинда «1+1» самарадорлик: Каримов «Лугано» сафига келиб қўшилганидан бери барча турнирларда 7 та баҳсда қатнашиб, 1 та гол ва 1 та самарали голли узатма муаллифи бўлди;

  • «Лозанна»нинг тор-мор этилиши: Ханнес Делькруанинг учта голи (35', 48', 52') ва Карим Соунинг ўз дарвозасига урган автоголи мезбонларга 0:4 ҳисобидаги оғир мағлубиятни юклади;

  • Чемпионатда 6 очколик устунлик: 9 турда 8 ғалаба ва 1 дуранг қайд этган «Лугано» 25 очко билан жадвал чўққисини забт этиб, гранд «Янг Бойз»ни қувиб етиб бўлмас масофада қолдирмоқда.

Швейцария Суперлигаси: «Лозанна»га қарши ўйин ва Беҳруз Каримов статистикаси

Учрашув кўрсаткичлари ва ўзбекистонлик ҳимоячининг Европа ташриф қоғози:

Мезонлар ва параметрлар

Баҳс кўрсаткичлари ва тафсилотлар

Учрашув ҳисоби

«Лозанна» 0:4 «Лугано» (Йирик сафар ғалабаси)

Беҳруз Каримовнинг ўйиндаги роли

Асосий таркибда (72 дақиқа тўп сурди), 1 та голли узатма

Голлар таркиби

Х. Делькруа (35', 48', 52' — Каримов ассисти), К. Соу (автогол)

Каримовнинг «Лугано»даги умумий кўрсаткичи

7 ўйин, 1 гол (16 сентябрь, «Санкт-Галлен»га), 1 ассист

«Лугано»нинг турнирдаги ҳолати

9 ўйин, 8 ғалаба, 1 дуранг, 25 очко (1-ўрин)

Энг яқин таъқибчи билан фарқ

«Янг Бойз» клубидан нақд 6 очколик устунлик

Кейинги учрашув тақвими

10 октябрь, «Лугано» — «Люцерн» (Тошкент вақти билан 23:30)

Футбол ва скаутинг экспертизаси: Нега Беҳруз Каримовнинг ўйини Европа грандлари эътиборида?

Халқаро скаутлар ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Замонавий қанот ҳимоячиси стандарти: Бугунги Европада фақат мудофаада ётиб оладиган ҳимоячилар эмас, балки Беҳруз каби бутун қанотни назорат қилувчи, яккама-якка дриблингда рақибини осон енгиб, аниқ кросс (узатма) бера оладиган универсал иқтидорлар энг қадрли актив саналади;

  • Тезкор мослашув кўникмаси: 19 ёшида янги тил, янги маданият ва жисмоний босим юқори бўлган Швейцария чемпионатига келиб, дастлабки 7 та ўйиндаёқ икки марта самарали натижага эришиш спортчининг кучли менталитетидан дарак беради;

  • «Лугано» — катта трамплин: Швейцария чемпионати Италия А Серияси, Германия Бундеслигаси ва Франция 1-лигаси учун асосий «бозор» ҳисобланади; пешқадам жамоа сафидаги бундай барқарор ўйин Каримовни ёзги трансферлар ойнасидаёқ топ-чемпионатлар радарига туширади;

  • Ўзбекистон миллий жамоаси учун бебаҳо актив: Мудофаа қанотларида тезлик ва техник ҳужумкорлик етишмаётган бир вақтда Беҳрузнинг бундай спорт формасига кириши миллий термамизнинг саралаш баҳсларидаги имкониятларини икки баробар оширади.

Беҳруз Каримовнинг 52-дақиқадаги сеҳрли дриблинги ва голли узатмаси ўзбек футболининг янги авлоди Европа майдонларида ўз сўзини дадил айта бошлаганини яққол кўрсатмоқда.

Сизнингча, 19 ёшли Беҳруз Каримов «Лугано» сафида чемпионликни қўлга киритиб, келаси мавсумдаёқ Европанинг топ-5 чемпионатларига (масалан, Италия ёки Германияга) йўл ола оладими? Унинг қанотдаги финтлари ва техникасига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг Европа майдонларидаги ушбу ёрқин ютуғи ҳақидаги хабарни барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Беҳруз КаримовЛуганоШвейцария СуперлигиЛозанна
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?Бугун, 06:30«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликдаБугун, 06:23«Ҳакамларда айб йўқ, жамоада режанинг ўзи йўқ»: Клод Макелеле «Реал»ни танқид қилди«Ҳакамларда айб йўқ, жамоада режанинг ўзи йўқ»: Клод Макелеле «Реал»ни танқид қилдиБугун, 06:17Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиАрман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиБугун, 06:104 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!Бугун, 06:03Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 02:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди