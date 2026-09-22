«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейсария Суперлигасининг 9-турида «Лугано»нинг «Лозанна» устидан қозонган 4:0 ҳисобидаги ғалабасида муҳим рол ўйнади.
- У 52-дақиқада рақиб ҳимоячисини чиройли финтлар билан доғда қолдириб, жарима майдонига заргарона узатма берди, бу узатмадан Ханнес Делкруа фойдаланиб, ўзининг хет-тригини расмийлаштирди.
- Ушбу ўйинда Каримов 72 дақиқа ҳаракат қилиб, жорий мавсумдаги 7-учрашувидаёқ «1 гол + 1 ассист» кўрсаткичига эришди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 19 ёшли иқтидорли қанот ҳимоячиси Беҳруз Каримов Европа яшил майдонларида навбатдаги маҳорат дарсини намойиш этиб, хорижлик мухлислар ва мутахассислар эътиборини яна ўзига қаратди. Швейцария Суперлигасининг 9-тури доирасида сафарда «Лозанна» клубига қарши кечган баҳсда «Лугано» 4:0 ҳисобидаги йирик ва тор-мор қилувчи ғалабага эришди. Беллашувни асосий таркибда бошлаган ўзбек легионери 52-дақиқада учрашувнинг энг ёрқин ва эстетик голларидан бирига ҳаммуаллифлик қилди: жарима зарбасидан сўнг ўнг қанотда рақиб ҳимоячисини бир неча чаққон алдамчи ҳаракатлар (финтлар) билан доғда қолдириб, жарима майдонига заргарона аниқлик билан тўп оширди.
Мазкур суперпасни қабул қилиб олган Ханнес Делькруа бош билан дарвозани ишғол этиб, баҳсдаги ўз хет-тригини расмийлаштирди. Каримовнинг ушбу дриблинги ва голли узатмаси муҳрланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида вирусли тарзда тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. 72 дақиқа фаол ўйин кўрсатган ҳамюртимиз жорий мавсумдаги 7-учрашувидаёқ «1 гол + 1 ассист» кўрсаткичига етди. Энг муҳими, ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» 25 очко жамғариб, энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз»ни нақд 6 очкога ортда қолдирган ҳолда Швейцария чемпионатида якка пешқадам бўлиб олди.
Хўш, 19 ёшли ҳимоячининг бундай шиддатли қадамлари унга Европа топ-5 лигалари эшигини қанчалик тез очади, Фабио Каннаваро уни миллий терманинг асосий қуролига айлантирадими ва «Лугано» чемпионлик олтинини ҳеч кимга бермайдими?
«Ўнг қанотдаги шедевр, Делькруанинг хет-триги ва якка пешқадамлик»: Каримов бенефисининг 5 асосий нуқтаси
«Лозанна» майдонидаги йирик ғалаба ва ўзбек легионерининг ҳаракатларидан энг муҳим фактлар:
Асосий таркибдаги барқарор ўрин: 19 ёшли Беҳруз Каримов сафардаги қийин баҳсни илк дақиқалардан бошлаб, 72-дақиқага қадар юқори темпда фаолият юритди;
52-дақиқадаги супер ассист: Ҳимоячимиз ўнг қанотда рақибини бир неча чиройли финт билан ортда қолдириб, Ханнес Делькруанинг хет-трик қайд этишига заргарона тўп ошириб берди;
7 ўйинда «1+1» самарадорлик: Каримов «Лугано» сафига келиб қўшилганидан бери барча турнирларда 7 та баҳсда қатнашиб, 1 та гол ва 1 та самарали голли узатма муаллифи бўлди;
«Лозанна»нинг тор-мор этилиши: Ханнес Делькруанинг учта голи (35', 48', 52') ва Карим Соунинг ўз дарвозасига урган автоголи мезбонларга 0:4 ҳисобидаги оғир мағлубиятни юклади;
Чемпионатда 6 очколик устунлик: 9 турда 8 ғалаба ва 1 дуранг қайд этган «Лугано» 25 очко билан жадвал чўққисини забт этиб, гранд «Янг Бойз»ни қувиб етиб бўлмас масофада қолдирмоқда.
Швейцария Суперлигаси: «Лозанна»га қарши ўйин ва Беҳруз Каримов статистикаси
Учрашув кўрсаткичлари ва ўзбекистонлик ҳимоячининг Европа ташриф қоғози:
Мезонлар ва параметрлар
Баҳс кўрсаткичлари ва тафсилотлар
Учрашув ҳисоби
«Лозанна» 0:4 «Лугано» (Йирик сафар ғалабаси)
Беҳруз Каримовнинг ўйиндаги роли
Асосий таркибда (72 дақиқа тўп сурди), 1 та голли узатма
Голлар таркиби
Х. Делькруа (35', 48', 52' — Каримов ассисти), К. Соу (автогол)
Каримовнинг «Лугано»даги умумий кўрсаткичи
7 ўйин, 1 гол (16 сентябрь, «Санкт-Галлен»га), 1 ассист
«Лугано»нинг турнирдаги ҳолати
9 ўйин, 8 ғалаба, 1 дуранг, 25 очко (1-ўрин)
Энг яқин таъқибчи билан фарқ
«Янг Бойз» клубидан нақд 6 очколик устунлик
Кейинги учрашув тақвими
10 октябрь, «Лугано» — «Люцерн» (Тошкент вақти билан 23:30)
Футбол ва скаутинг экспертизаси: Нега Беҳруз Каримовнинг ўйини Европа грандлари эътиборида?
Халқаро скаутлар ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Замонавий қанот ҳимоячиси стандарти: Бугунги Европада фақат мудофаада ётиб оладиган ҳимоячилар эмас, балки Беҳруз каби бутун қанотни назорат қилувчи, яккама-якка дриблингда рақибини осон енгиб, аниқ кросс (узатма) бера оладиган универсал иқтидорлар энг қадрли актив саналади;
Тезкор мослашув кўникмаси: 19 ёшида янги тил, янги маданият ва жисмоний босим юқори бўлган Швейцария чемпионатига келиб, дастлабки 7 та ўйиндаёқ икки марта самарали натижага эришиш спортчининг кучли менталитетидан дарак беради;
«Лугано» — катта трамплин: Швейцария чемпионати Италия А Серияси, Германия Бундеслигаси ва Франция 1-лигаси учун асосий «бозор» ҳисобланади; пешқадам жамоа сафидаги бундай барқарор ўйин Каримовни ёзги трансферлар ойнасидаёқ топ-чемпионатлар радарига туширади;
Ўзбекистон миллий жамоаси учун бебаҳо актив: Мудофаа қанотларида тезлик ва техник ҳужумкорлик етишмаётган бир вақтда Беҳрузнинг бундай спорт формасига кириши миллий термамизнинг саралаш баҳсларидаги имкониятларини икки баробар оширади.
Беҳруз Каримовнинг 52-дақиқадаги сеҳрли дриблинги ва голли узатмаси ўзбек футболининг янги авлоди Европа майдонларида ўз сўзини дадил айта бошлаганини яққол кўрсатмоқда.
Сизнингча, 19 ёшли Беҳруз Каримов «Лугано» сафида чемпионликни қўлга киритиб, келаси мавсумдаёқ Европанинг топ-5 чемпионатларига (масалан, Италия ёки Германияга) йўл ола оладими? Унинг қанотдаги финтлари ва техникасига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг Европа майдонларидаги ушбу ёрқин ютуғи ҳақидаги хабарни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…