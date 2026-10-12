Сейшел оролида 180 мингта улкан тошбақа яшаши маълум бўлди

·45·Дунё
Сейшел оролида 180 мингта улкан тошбақа яшаши маълум бўлди

Ҳинд океанида жойлашган Сейшел оролларидаги Олдabra атоллида улкан тошбақалар сони қарийб 180 мингта экани аниқланди. Янги тадқиқот натижалари бу ҳудуд дунёдаги эркин яшовчи улкан тошбақаларнинг энг йирик маконларидан бири эканини яна бир бор кўрсатди.

The Guardian нашрининг хабар беришича, олимлар 2018–2022 йилларда тўпланган кузатув маълумотларини таҳлил қилиб, атоллда тахминан 180 мингта катта ва вояга етаётган тошбақа борлигини ҳисоблаган. Бу кўрсаткич аввалги тадқиқотларда қайд этилган рақамлардан анча юқори.

Қизиғи, ушбу тошбақалар сони Сейшел оролларининг бутун аҳолиси сонидан ҳам кўп. Мамлакатда одамлар сони тахминан 135 минг нафарни ташкил этади.

Тошбақалар сони қандай қилиб бунчалик кўпайди?

Олимларнинг таъкидлашича, бу натижа табиатни муҳофаза қилиш бўйича кўп йиллик саъй-ҳаракатлар самарасини кўрсатади. XIX асрда овлаш ва бошқа инсон фаолияти туфайли Олдabra атоллидаги улкан тошбақалар сони 1 мингтадан ҳам камайиб кетган эди.

Кейинчалик ҳудудни муҳофаза қилиш чоралари кучайтирилди. 1982 йилда эса атолл ЮНЕСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилди. Шу тариқа ноёб ҳайвонларнинг табиий яшаш муҳитини сақлаб қолишга катта эътибор қаратилди.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, аввалги ҳисоб-китобларда айрим тошбақалар кўздан қочиб кетган бўлиши мумкин. Янги усуллар эса ўсимликлар орасида ёки узоқроқ ҳудудларда яширинган ҳайвонларнинг тахминий сонини ҳам ҳисобга олиш имконини берган.

Сейшел ороллариАльдабра атоллиУлкан тошбақаЮНЕСКО Жаҳон мероси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деярли 200 ёшли Жонатан тошбақа яна бир туғилган кунини нишонладиДеярли 200 ёшли Жонатан тошбақа яна бир туғилган кунини нишонлади8 октябр 14:11100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!28 сентябр 16:02Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?16 август 17:53АҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилдиАҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилди6 октябр 09:00АҚШда икки бошли тошбақа туғилдиАҚШда икки бошли тошбақа туғилди23 сентябр 15:071832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)19 июн 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди