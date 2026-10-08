Деярли 200 ёшли Жонатан тошбақа яна бир туғилган кунини нишонлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сайёрадаги энг кекса қуруқлик ҳайвони ҳисобланган, тахминан 1832 йилда туғилган Жонатан лақабли улкан тошбақа Муқаддас Елена оролида яшашда давом этмоқда.
- Гуиннесс Ворлд Рекордс маълумотларига кўра, Жонатан тарихдаги энг узоқ умр кўрган тошбақа бўлиб, 2026 йилда унинг ёши тахминан 194 га етади.
- Кексалигига қарамай, Жонатан яхши ҳолатда, аммо кўриш ва ҳид билиш қобилиятини йўқотган.
Сайёрадаги энг кекса қуруқлик ҳайвони ҳисобланган Жонатан лақабли улкан тошбақа Муқаддас Елена оролида яшашда давом этмоқда. 2026 йилда унинг ёши тахминан 194 га етган. Guinness World Records маълумотларига кўра, Жонатан ҳозиргача қайд этилган энг кекса қуруқлик ҳайвони ва тарихдаги энг узоқ умр кўрган тошбақа ҳисобланади.
Жонатан тахминан 1832 йилда туғилган деб ҳисобланади. У 1882 йилда Сейшел оролларидан Муқаддас Елена оролига олиб келинган ва шундан буён губернатор қароргоҳи — Plantation House ҳудудида яшаб келмоқда. Унинг ёши 1882 йилда оролга олиб келинганида аллақачон вояга етгани ҳақидаги маълумотларга асосланган.
У ўзининг қарийб икки асрлик ҳаёти давомида бир неча Британия монархлари ва кўплаб тарихий воқеалар гувоҳи бўлган. Жумладан, 1947 йилда ўша пайтда ҳали малика бўлган Елизавета II Жонатан билан учрашган. 2024 йилда эса у шаҳзода Эдвард ташриф буюрганида ҳам эътибор марказида бўлган.
Кексалигига қарамай, Жонатан ҳали ҳам яхши иштаҳага эга. Катаракта сабаб кўриш қобилияти кескин пасайган, ҳид билиш қобилияти эса йўқолган. Шунга қарамай, ветеринарларга кўра, унинг умумий ҳолати яхши ва у мунтазам равишда парвариш қилинмоқда. Унга қўшимча равишда мева ва сабзавотлар ҳам берилади.
Олимлар улкан тошбақаларнинг ғайриоддий узоқ умр кўриш механизмларини ҳам ўрганмоқда. Тадқиқотларда бу ҳайвонларнинг геномларида ДНКни тиклаш, яллиғланиш ва саратон ривожланиши билан боғлиқ айрим генетик хусусиятлар аниқланган. Бундай тадқиқотлар қариш жараёнининг биологик механизмларини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши мумкин.
Қизиғи, 2026 йил апрелида ижтимоий тармоқларда Жонатан вафот этгани ҳақида ёлғон хабар ҳам тарқалган. Муқаддас Елена ҳукумати бу маълумотни рад этиб, тошбақа тирик ва яхши ҳолатда эканини расман маълум қилган.
Бугунги кунда Жонатан Муқаддас Елена оролининг рамзларидан бирига айланган. У 2026 йилда Guinness World Records томонидан алоҳида «ICON» мақомига ҳам сазовор бўлган.
Изоҳлар 0
…