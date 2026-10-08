Деярли 200 ёшли Жонатан тошбақа яна бир туғилган кунини нишонлади

·7·Дунё
Деярли 200 ёшли Жонатан тошбақа яна бир туғилган кунини нишонлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сайёрадаги энг кекса қуруқлик ҳайвони ҳисобланган, тахминан 1832 йилда туғилган Жонатан лақабли улкан тошбақа Муқаддас Елена оролида яшашда давом этмоқда.
  • Гуиннесс Ворлд Рекордс маълумотларига кўра, Жонатан тарихдаги энг узоқ умр кўрган тошбақа бўлиб, 2026 йилда унинг ёши тахминан 194 га етади.
  • Кексалигига қарамай, Жонатан яхши ҳолатда, аммо кўриш ва ҳид билиш қобилиятини йўқотган.

Сайёрадаги энг кекса қуруқлик ҳайвони ҳисобланган Жонатан лақабли улкан тошбақа Муқаддас Елена оролида яшашда давом этмоқда. 2026 йилда унинг ёши тахминан 194 га етган. Guinness World Records маълумотларига кўра, Жонатан ҳозиргача қайд этилган энг кекса қуруқлик ҳайвони ва тарихдаги энг узоқ умр кўрган тошбақа ҳисобланади.

Жонатан тахминан 1832 йилда туғилган деб ҳисобланади. У 1882 йилда Сейшел оролларидан Муқаддас Елена оролига олиб келинган ва шундан буён губернатор қароргоҳи — Plantation House ҳудудида яшаб келмоқда. Унинг ёши 1882 йилда оролга олиб келинганида аллақачон вояга етгани ҳақидаги маълумотларга асосланган.

У ўзининг қарийб икки асрлик ҳаёти давомида бир неча Британия монархлари ва кўплаб тарихий воқеалар гувоҳи бўлган. Жумладан, 1947 йилда ўша пайтда ҳали малика бўлган Елизавета II Жонатан билан учрашган. 2024 йилда эса у шаҳзода Эдвард ташриф буюрганида ҳам эътибор марказида бўлган.

Кексалигига қарамай, Жонатан ҳали ҳам яхши иштаҳага эга. Катаракта сабаб кўриш қобилияти кескин пасайган, ҳид билиш қобилияти эса йўқолган. Шунга қарамай, ветеринарларга кўра, унинг умумий ҳолати яхши ва у мунтазам равишда парвариш қилинмоқда. Унга қўшимча равишда мева ва сабзавотлар ҳам берилади.

Олимлар улкан тошбақаларнинг ғайриоддий узоқ умр кўриш механизмларини ҳам ўрганмоқда. Тадқиқотларда бу ҳайвонларнинг геномларида ДНКни тиклаш, яллиғланиш ва саратон ривожланиши билан боғлиқ айрим генетик хусусиятлар аниқланган. Бундай тадқиқотлар қариш жараёнининг биологик механизмларини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши мумкин.

Қизиғи, 2026 йил апрелида ижтимоий тармоқларда Жонатан вафот этгани ҳақида ёлғон хабар ҳам тарқалган. Муқаддас Елена ҳукумати бу маълумотни рад этиб, тошбақа тирик ва яхши ҳолатда эканини расман маълум қилган.

Бугунги кунда Жонатан Муқаддас Елена оролининг рамзларидан бирига айланган. У 2026 йилда Guinness World Records томонидан алоҳида «ICON» мақомига ҳам сазовор бўлган.

ЖонатанМуқаддас Елена оролиGuinness World Recordsулкан тошбақа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

78 ёшли шотландиялик аёл Fortnite ўйини бўйича жаҳон рекордини янгилади78 ёшли шотландиялик аёл Fortnite ўйини бўйича жаҳон рекордини янгилади28 сентябр 08:00Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиДубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилди21 июн 08:241832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)19 июн 20:01100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!28 сентябр 16:02Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?16 август 17:53АҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилдиАҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилди6 октябр 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?