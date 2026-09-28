100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!

·12·Дунё
100 ёшга яқин тошбақа тарих яратди: у илк бор она бўлиб, 16 та болали бўлди!

Деярли бир асрлик ҳаёти давомида насл қолдирмаган Галапагос тошбақаси ниҳоят она бўлди. "Момми" номли тошбақа 16 та болани дунёга келтириб, ўз туридаги энг кекса она индивидлардан бирига айланди.

Ғарбий Санта-Крус Галапагос тошбақаси бўлган Момми 1932 йилдан бери Филадельфия ҳайвонот боғида яшаб келади. Тахминан 100 ёшга яқин бўлган тошбақа 90 йилдан ортиқ вақт давомида насл қолдирмаган.

Бироқ 2020 йилда унинг ҳаётида муҳим ўзгариш юз берди. Момми яна бир қарийб 100 ёшли тошбақа — Абраззо билан жуфтлаштирилди. Мутахассислар Моммининг тухум қўйиш жараёнини синчиклаб кузатиб, унга зарур шароит яратди. Натижада у илк унумдор тухумларини қўйди.

2025 йил ёзига келиб, 16 та тошбақа боласи муваффақиятли очиб чиқди.

Бу воқеа нафақат ҳайвонот боғи, балки бутун турни сақлаб қолиш дастурлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ғарбий Санта-Крус Галапагос тошбақалари йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлардан бири ҳисобланади. Моммининг авлоди эса ушбу насл пайдо бўлгунига қадар Ҳайвонот боғлари ва аквариумлар ассоциациясининг кўпайтириш дастуридаги популяцияда мавжуд бўлмаган.

МоммиАбраззоФиладельфия ҳайвонот боғиГалапагос тошбақалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?16 август 17:53АҚШда икки бошли тошбақа туғилдиАҚШда икки бошли тошбақа туғилди23 сентябр 15:07Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаТуркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаБугун 15:51Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!Бугун 15:42«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилдиБугун 15:32Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Бугун 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота