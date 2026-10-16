Руминия соҳиллари яқинида танкер зарарланди — 7 нафар денгизчи бедарак йўқолди

·19·Дунё
Руминия соҳиллари яқинида танкер зарарланди — 7 нафар денгизчи бедарак йўқолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Руминия қирғоқларига яқинлашганда дрон ҳужумига учраган Вине Традер танкери жиддий зарар кўрди ва бортдаги 7 нафар денгизчи бедарак йўқолди.
  • Қора денгизнинг Руминия қирғоқларига туташ ҳудудларида савдо ва юк кемалари хавфсизлиги кескин ёмонлашмоқда, сўнгги 10 кунда камида 5 та юк кемаси дрон ҳужумига учраб, жами 23 нафар денгизчи ҳалок бўлган.

Қора денгизнинг Руминия қирғоқларига туташ ҳудудларида савдо ва юк кемалари қатнови билан боғлиқ хавфсизлик вазияти кескин ёмонлашмоқда. Сан-Марино байроғи остида ҳаракатланган Wine Trader номли нефть ташувчи танкер дрон ҳужумига учраши оқибатида жиддий талафот кўрди.

Бортдаги 12 нафар экипаж аъзосидан атиги 5 нафари қутқариб олинган бўлиб, қолган 7 нафар денгизчи бедарак йўқолган деб эълон қилинди. Ҳозирда уларни қидириш-қутқарув тадбирлари давом этмоқда.

Ҳалокат сигнали ва тунги фавқулодда ҳолатлар

Ҳодиса тафсилотлари ва Қора денгиздаги вазият кескинлигини кўрсатувчи омиллар:

  • Wine Trader танкери ҳалокати: Мазкур кема 15 октябрь куни эрталабки соат 07:00 атрофида расман фавқулодда ҳалокат (SOS) сигналини йўллаган;

  • Кимёвий танкердаги ёнғин: Ўша туннинг ўзида Комор ороллари байроғи остида сузаётган, хавфли кимёвий маҳсулотларни ташишга ихтисослашган Yara J танкерида ҳам тўсатдан ёнғин чиққан. Бахтли тасодиф туфайли унда жабрланганлар қайд этилмаган ва экипаж оловни мустақил равишда ўчиришга муваффақ бўлган;

  • Лангар ташланган жойлар: Reuters агентлиги хабарига кўра, зарба берилган вақтда ҳар иккала кема ҳам Руминия соҳиллари яқинида очиқ денгизда лангар ташлаб тўхтаб турган бўлган.

НАТО чегаралари яқинидаги ҳужумлар: 10 кунда 23 қурбон

Сўнгги вақтларда денгиз савдо йўлларининг хавфсизлиги мисли кўрилмаган даражада заифлашгани кузатилмоқда:

  • Кетма-кет зарбалар: Нашр маълумотларида таъкидланишича, сўнгги 10 куннинг ўзида Руминия ва Болгария соҳилларига яқин акваторияда камида 5 та йирик юк кемаси учувчисиз учоқлар (дронлар) ҳужумига дучор бўлган;

  • Талафотлар кўлами: Мазкур ҳужумлар оқибатида жами 23 нафар денгизчи ҳалок бўлган;

  • Географик чегара: Ҳужумларнинг барчаси айнан НАТОга аъзо давлатларнинг ҳудудий сувларидан сал ташқарида амалга оширилмоқда, шу боисдан ҳам маҳаллий расмий идоралар бортдаги портлаш ва ёнғинларни ҳозирча Россия дронлари ҳужуми билан расман боғлашдан эҳтиёт бўлмоқда.

Қора денгиз ғарбий ҳавзасида савдо кемаларининг мунтазам нишонга олиниши халқаро денгиз транспорти суғуртаси ва нефть-кимё маҳсулотлари логистикасига оғир зарба бўлмоқда.

Wine TraderYara JРуминияҚора денгиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...25 июн 13:19Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди17 сентябр 09:34Танкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учрадиТанкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учради3 октябр 16:12Қора денгизда нефть танкерига дрон ҳужуми: Қозоғистон ТИВ кескин баёнот бердиҚора денгизда нефть танкерига дрон ҳужуми: Қозоғистон ТИВ кескин баёнот берди23 июл 10:45Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди