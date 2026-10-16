Руминия соҳиллари яқинида танкер зарарланди — 7 нафар денгизчи бедарак йўқолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Руминия қирғоқларига яқинлашганда дрон ҳужумига учраган Вине Традер танкери жиддий зарар кўрди ва бортдаги 7 нафар денгизчи бедарак йўқолди.
- Қора денгизнинг Руминия қирғоқларига туташ ҳудудларида савдо ва юк кемалари хавфсизлиги кескин ёмонлашмоқда, сўнгги 10 кунда камида 5 та юк кемаси дрон ҳужумига учраб, жами 23 нафар денгизчи ҳалок бўлган.
Қора денгизнинг Руминия қирғоқларига туташ ҳудудларида савдо ва юк кемалари қатнови билан боғлиқ хавфсизлик вазияти кескин ёмонлашмоқда. Сан-Марино байроғи остида ҳаракатланган Wine Trader номли нефть ташувчи танкер дрон ҳужумига учраши оқибатида жиддий талафот кўрди.
Бортдаги 12 нафар экипаж аъзосидан атиги 5 нафари қутқариб олинган бўлиб, қолган 7 нафар денгизчи бедарак йўқолган деб эълон қилинди. Ҳозирда уларни қидириш-қутқарув тадбирлари давом этмоқда.
Ҳалокат сигнали ва тунги фавқулодда ҳолатлар
Ҳодиса тафсилотлари ва Қора денгиздаги вазият кескинлигини кўрсатувчи омиллар:
Wine Trader танкери ҳалокати: Мазкур кема 15 октябрь куни эрталабки соат 07:00 атрофида расман фавқулодда ҳалокат (SOS) сигналини йўллаган;
Кимёвий танкердаги ёнғин: Ўша туннинг ўзида Комор ороллари байроғи остида сузаётган, хавфли кимёвий маҳсулотларни ташишга ихтисослашган Yara J танкерида ҳам тўсатдан ёнғин чиққан. Бахтли тасодиф туфайли унда жабрланганлар қайд этилмаган ва экипаж оловни мустақил равишда ўчиришга муваффақ бўлган;
Лангар ташланган жойлар: Reuters агентлиги хабарига кўра, зарба берилган вақтда ҳар иккала кема ҳам Руминия соҳиллари яқинида очиқ денгизда лангар ташлаб тўхтаб турган бўлган.
НАТО чегаралари яқинидаги ҳужумлар: 10 кунда 23 қурбон
Сўнгги вақтларда денгиз савдо йўлларининг хавфсизлиги мисли кўрилмаган даражада заифлашгани кузатилмоқда:
Кетма-кет зарбалар: Нашр маълумотларида таъкидланишича, сўнгги 10 куннинг ўзида Руминия ва Болгария соҳилларига яқин акваторияда камида 5 та йирик юк кемаси учувчисиз учоқлар (дронлар) ҳужумига дучор бўлган;
Талафотлар кўлами: Мазкур ҳужумлар оқибатида жами 23 нафар денгизчи ҳалок бўлган;
Географик чегара: Ҳужумларнинг барчаси айнан НАТОга аъзо давлатларнинг ҳудудий сувларидан сал ташқарида амалга оширилмоқда, шу боисдан ҳам маҳаллий расмий идоралар бортдаги портлаш ва ёнғинларни ҳозирча Россия дронлари ҳужуми билан расман боғлашдан эҳтиёт бўлмоқда.
Қора денгиз ғарбий ҳавзасида савдо кемаларининг мунтазам нишонга олиниши халқаро денгиз транспорти суғуртаси ва нефть-кимё маҳсулотлари логистикасига оғир зарба бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…