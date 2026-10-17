Боку саммитида Туркия ва 10 дан ортиқ давлат Исроил Президенти нутқини бойкот қилди

·75·Дунё
Боку саммитида Туркия ва 10 дан ортиқ давлат Исроил Президенти нутқини бойкот қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Боку шаҳрида бўлиб ўтган Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашнинг (ОҲИЧК)
  • 7-саммитида Туркия ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фидан бошчилигидаги делегация ҳамда 10 дан ортиқ давлат вакиллари Исроил Президенти Ицхак Герсог нутқ сўзлаганда зални тарк этиб, бойкот эълон қилди.
  • Ушбу дипломатик демарш Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатлар ва гуманитар инқироз фонида Исроил сиёсатига нисбатан бир қатор давлатларнинг қатъий позициясини намойиш этди.

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида бўлиб ўтган халқаро саммит доирасида жиддий дипломатик воқеа юз берди. Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашнинг (ОҲИЧК) 7-саммитида Туркия ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фидан бошчилигидаги делегация ҳамда 10 дан ортиқ мамлакат вакиллари Исроил Президенти Ицхак Герцог сўзга чиққан вақтда мажлислар залини намойишкорона тарк этиб, очиқ бойкот эълон қилди.

Мазкур қадам Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий инқироз шароитида бир қатор давлатларнинг Тель-Авив сиёсатига нисбатан қатъий ва келишувсиз позициясини намойиш этди.

Боку саммитидаги демарш: Воқеа қандай юз берди?

15 октябрь куни ўтказилган ОҲИЧКнинг 7-саммитида халқаро дипломатик доиралар эътиборини тортган ҳолатлар:

  • Нутқ вақтидаги норозилик: Исроил давлати раҳбари Ицхак Герцог саммит иштирокчилари олдида нутқ сўзлаш учун минбарга кўтарилган вақтда Туркия ТИВ раҳбари Ҳоқон Фидан ўрнидан туриб зални тарк этди;

  • Кенг кўламли қўллаб-қувватлов: Туркия ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбарининг ортидан саммитда иштирок этаётган яна 10 дан ортиқ давлатнинг расмий вакиллари ва делегация аъзолари ҳам унга эргашиб, зални бўшатди;

  • Дипломатик сигнал: Мазкур демарш саммит кун тартибидаги расмий баёнотлардан кўра кўпроқ шов-шувга сабаб бўлиб, халқаро майдонда Исроил раҳбариятига нисбатан кучайиб бораётган дипломатик изоляция ва босимнинг навбатдаги ёрқин ифодасига айланди.

Бойкот ортидаги геосиёсий сабаблар

Ушбу кескин норозилик бевосита Яқин Шарқ, хусусан, Ғазо ва Ливан атрофида давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар ва гуманитар инқироз билан боғлиқ:

  • Анқаранинг қатъий позицияси: Туркия томони сўнгги ойларда Исроилнинг ҳарбий амалиётлари ва тинч аҳолига нисбатан хатти-ҳаракатларини кескин қоралаб, халқаро ташкилотлар даражасида қатъий чекловлар қўллашни талаб қилиб келмоқда;

  • Минтақавий бирдамлик: 10 дан ортиқ бошқа давлат вакилларининг ҳам бир вақтда залдан чиқиб кетиши Осиё ва ислом дунёсининг кўплаб мамлакатлари ушбу масалада ягона фронт сифатида ҳаракат қилаётганини кўрсатди.

Боку саммитидаги мазкур ҳодиса минтақавий хавфсизлик ва ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинадиган йирик платформаларда ҳам сиёсий ихтилофлар тобора чуқурлашиб бораётганидан далолат беради.

Озарбайжон Боку саммитиОҲИЧК 7-саммитиТуркия ТИВ Ҳоқон ФиданИсроил Президенти Ицхак Герцог
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этдиБМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этди26 сентябр 09:58Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!25 сентябр 12:33Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида15 сентябр 11:14Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57Молдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қуладиМолдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қуладиБугун 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди