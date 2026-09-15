Хоқон Фидан Украинадаги уруш бутунлай қириб юбориш босқичига ўтганидан огоҳлантирди

·6·Дунё
Хоқон Фидан Украинадаги уруш бутунлай қириб юбориш босқичига ўтганидан огоҳлантирди

Шарқий Европада йиллардан буён давом этаётган қонли қуролли тўқнашув атрофида жаҳон дипломатиясининг энг тажрибали вакиллари томонидан даҳшатли баҳолар берилмоқда. Озарбайжонга расмий ташриф билан келган Туркия Ташқи ишлар вазири Хоқон Фидан Украинадаги ҳарбий ҳаракатларнинг ҳозирги характери бўйича кутилмаган ва кескин баёнот билан чиқди. Туркия бош дипломатининг таъкидлашича, фронтдаги вазият энди шунчаки томонларнинг ресурсларини тугатишга қаратилган «толиқтирувчи уруш» (война на истощение) эмас, балки оммавий қириб юбориш ва йўқ қилиш урушига (война на уничтожение) айланиб бўлди. Эскалация кўлами кундан-кунга кенгайиб бораётганини таъкидлаган Фидан глобал ҳалокатлар ва урушнинг бошқа минтақаларга ёйилиши олдини олиш учун жангларни зудлик билан тўхтатишга чақирди.

Шу билан бирга, Киев дипломатияси раҳбари Андрей Сибига Украина томони Туркия майдонида Владимир Зеленский ҳамда Владимир Путин ўртасида тўғридан-тўғри учрашув ўтказишга шай экани ва бу музокаралар урушни тўхтатишга хизмат қилиши мумкинлигини очиқлаган эди. Хўш, Анқара бош дипломати нега урушнинг янги ҳалокатли босқичидан бонг урмоқда, Туркия яна тинчлик музокараларининг марказига айлана оладими ва Путин билан Зеленскийнинг тарихий учрашуви қачон амалга ошиши мумкин?

«Қириб юбориш урушига айланди»: Хоқон Фиданнинг даҳшатли баҳоси

Туркия ташқи сиёсат идораси раҳбарининг Бокудан туриб йўллаган шошилинч огоҳлантириши:

  • «Толиқтириш» босқичи тугади: «Украинадаги толиқтирувчи уруш энди тўлиқ йўқ қилиш ва қириб юбориш урушига айланиб кетди», — дея таъкидлади Хоқон Фидан;

  • Нишонсиз ҳудуд қолмади: Вазир бугунги кунга келиб ҳарбий зарбалар нишонига айланмаган бирорта ҳам хавфсиз ҳудуд қолмаганини ва тинч аҳоли орасида қурбонлар сони муттасил равишда ортиб бораётганини қайд этди;

  • Глобал фалокат хавфи: Фиданнинг фикрича, ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилмаса, тўқнашув кўлами вақт ўтиши билан янада геометрик прогрессияда ўсиб, бошқа қўшни давлатлар ва минтақаларга ҳам ёйилиши мумкин.

Туркия майдони ва Анкаранинг бош воситачилик миссияси

Эрдоған жамоасининг тинчлик формуласи ва халқаро ташаббуслари:

  • Зудлик билан ўт очишни тўхтатиш чақириғи: Туркия янги ҳалокатларнинг олдини олиш мақсадида барча томонларни зудлик билан қуролларни ташлаш ва музокара столига қайтишга ундамоқда;

  • Икки томон билан тенг мулоқот: Анқара ҳам Москва, ҳам Киев билан тўғридан-тўғри алоқани сақлаб турган ягона НАТО давлати сифатида ўз воситачилик салоҳиятини фаол ишга солмоқда;

  • Қора денгиз хавфсизлиги: Туркия минтақавий хавфсизликни сақлаш ва гуманитар йўлакларни қайта тиклашда бош ролни ўз зиммасига олишга тайёрлигини билдирмоқда.

Зеленский ва Путин учрашуви: Украина розилик берди

Киевнинг позицияси ва эҳтимолий музокаралар шартлари:

  • Туркияда юзма-юз мулоқот: Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибига июль ойида Хоқон Фидан билан ўтказган музокараларидан сўнг Киев Зеленский ва Путиннинг Туркияда учрашишига тўлиқ тайёрлигини билдирган;

  • Кутилаётган асосий натижа: Украина дипломатияси раҳбарининг таъкидлашича, икки давлат раҳбарларининг юзма-юз тўқнашуви ортидан урушда расман ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилиши мумкин;

  • Дипломатик музликнинг эриши: Агар Туркия томонларни бир стол атрофига йиға олса, бу Истанбулдаги 2022 йилги музокаралардан сўнг урушни дипломатик йўл билан тугатиш бўйича энг катта муваффақият бўлади.

Хоқон Фиданнинг Бокудан туриб берган ушбу қатъий ва оғир баёноти дунё ҳамжамиятига бу уруш нафақат икки давлатни, балки бутун қитъани фалокат сари етаклаётганини эслатган жиддий сигнал бўлди.

Сизнингча, Хоқон Фиданнинг «уруш қириб юбориш босқичига ўтди» деган сўзлари фронтдаги ҳақиқий аҳволни қанчалик аниқ акс эттиради? Туркиянинг воситачилигида Владимир Зеленский ва Владимир Путиннинг тўғридан-тўғри учрашуви яқин орада амалга ошиши ва урушнинг тўхташига олиб келиши мумкинми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва глобал хавфсизликка дахлдор ушбу муҳим дипломатик таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!

Туркия Ташқи ишлар вазири Хоқон ФиданВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТуркия-Украина дипломатик муаммолари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқдиБугун, 23:08Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Бугун, 22:30Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушдиУйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушдиБугун, 22:22Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиЧехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиБугун, 22:04Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиБугун, 20:53Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиБугун, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди