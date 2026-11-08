Исроилда сиёсий бурилиш: Президент ҳукуматни шакллантиришни Гади Айзенкотга топширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ISROил президенти Ицхак Герсог парламентдаги маслаҳатлашувлар якунига кўра, янги ҳукуматни шакллантириш мандатини мухолифат етакчиси Гади Айзенкотга топширди.
- Кнессетдаги овоз бериш жараёнида 67 нафар депутат Гади Айзенкот номзодини қўллаб-қувватлаган бўлса, амалдаги бош вазир Бинямин Нетаняху учун 46 нафар депутат овоз берди.
Исроил сиёсий саҳнасида муҳим ва тарихий воқелик юз берди. Мамлакат президенти Ицхак Герцог янги чақириқ парламентидаги маслаҳатлашувлар якунига кўра, мамлакатнинг янги ҳукуматини шакллантириш мандатини амалдаги бош вазир Биньямин Нетаньяхуга эмас, балки мухолифат етакчиси Гади Айзенкотга топширди.
«The Times of Israel» нашрининг давлат раҳбари девонхонасига таянган ҳолда хабар беришича, президент Герцог ўз қарорини ҳам Айзенкотга, ҳам амалдаги ҳукумат раҳбари Нетаньяхуга шахсан етказган.
Кнессетдаги ҳал қилувчи овоз бериш: Айзенкотда яққол устунлик
Президентнинг номзод танлови парламентдаги барча сиёсий фракция ва партиялар билан ўтказилган расмий музокараларга асосланди:
Депутатларнинг очиқ қўллови: Янги чақириқ Кнессет аъзолари орасида ўтказилган маслаҳатлашувлар натижасида 67 нафар депутат бош вазир лавозимига Гади Айзенкот номзодини қўллаб-қувватлади;
Нетаньяхунинг кўрсаткичи: Амалдаги бош вазир Биньямин Нетаньяху фойдасига эса бор-йўғи 46 нафар депутат овоз берди;
Қолган депутатлар: Парламентнинг қолган вакиллари иккала номзод масаласида ҳам бетараф қолишни маъқул кўрди.
Янги ҳукумат қанча муддат ичида тузилиши керак?
Исроил қонунчилигига биноан коалиция тузиш ва вазирлар маҳкамасини шакллантириш бўйича аниқ муддатлар белгиланган:
28 кунлик асосий муддат: Гади Айзенкотга барча партиялар билан келишувга эришиб, янги ҳукуматни шакллантириш учун расман 28 кун вақт берилди;
Қўшимча 14 кунлик имконият: Агар белгиланган муддат ичида мураккаб коалицион музокаралар якунланмаса, номзод давлат раҳбаридан яна қўшимча 14 кунлик имтиёзли вақт сўраш ҳуқуқига эга бўлади.
Мазкур қарор Исроил ички ва ташқи сиёсатида, хусусан Яқин Шарқдаги хавфсизлик стратегиясида катта ўзгаришлар бошланишидан далолат бериши мумкин.
Изоҳлар 0
…