Исроилда сиёсий бурилиш: Президент ҳукуматни шакллантиришни Гади Айзенкотга топширди

·65·Дунё
Исроилда сиёсий бурилиш: Президент ҳукуматни шакллантиришни Гади Айзенкотга топширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ISROил президенти Ицхак Герсог парламентдаги маслаҳатлашувлар якунига кўра, янги ҳукуматни шакллантириш мандатини мухолифат етакчиси Гади Айзенкотга топширди.
  • Кнессетдаги овоз бериш жараёнида 67 нафар депутат Гади Айзенкот номзодини қўллаб-қувватлаган бўлса, амалдаги бош вазир Бинямин Нетаняху учун 46 нафар депутат овоз берди.

Исроил сиёсий саҳнасида муҳим ва тарихий воқелик юз берди. Мамлакат президенти Ицхак Герцог янги чақириқ парламентидаги маслаҳатлашувлар якунига кўра, мамлакатнинг янги ҳукуматини шакллантириш мандатини амалдаги бош вазир Биньямин Нетаньяхуга эмас, балки мухолифат етакчиси Гади Айзенкотга топширди.

«The Times of Israel» нашрининг давлат раҳбари девонхонасига таянган ҳолда хабар беришича, президент Герцог ўз қарорини ҳам Айзенкотга, ҳам амалдаги ҳукумат раҳбари Нетаньяхуга шахсан етказган.

Кнессетдаги ҳал қилувчи овоз бериш: Айзенкотда яққол устунлик

Президентнинг номзод танлови парламентдаги барча сиёсий фракция ва партиялар билан ўтказилган расмий музокараларга асосланди:

  • Депутатларнинг очиқ қўллови: Янги чақириқ Кнессет аъзолари орасида ўтказилган маслаҳатлашувлар натижасида 67 нафар депутат бош вазир лавозимига Гади Айзенкот номзодини қўллаб-қувватлади;

  • Нетаньяхунинг кўрсаткичи: Амалдаги бош вазир Биньямин Нетаньяху фойдасига эса бор-йўғи 46 нафар депутат овоз берди;

  • Қолган депутатлар: Парламентнинг қолган вакиллари иккала номзод масаласида ҳам бетараф қолишни маъқул кўрди.

Янги ҳукумат қанча муддат ичида тузилиши керак?

Исроил қонунчилигига биноан коалиция тузиш ва вазирлар маҳкамасини шакллантириш бўйича аниқ муддатлар белгиланган:

  • 28 кунлик асосий муддат: Гади Айзенкотга барча партиялар билан келишувга эришиб, янги ҳукуматни шакллантириш учун расман 28 кун вақт берилди;

  • Қўшимча 14 кунлик имконият: Агар белгиланган муддат ичида мураккаб коалицион музокаралар якунланмаса, номзод давлат раҳбаридан яна қўшимча 14 кунлик имтиёзли вақт сўраш ҳуқуқига эга бўлади.

Мазкур қарор Исроил ички ва ташқи сиёсатида, хусусан Яқин Шарқдаги хавфсизлик стратегиясида катта ўзгаришлар бошланишидан далолат бериши мумкин.

Ицхак ГерцогБиньямин НетаньяхуГади АйзенкотКнессет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нетаняҳу жазавада: Исроилдаги сайловларда араблар сенсация қилиб, унинг режаларини чиппакка чиқармоқдаНетаняҳу жазавада: Исроилдаги сайловларда араблар сенсация қилиб, унинг режаларини чиппакка чиқармоқда29 октябр 22:5227 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?27 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?17 октябр 10:3427 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлари27 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлари19 октябр 14:00Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?10 сентябр 19:26Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинлади21 июл 00:51Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилинди14 сентябр 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди