Трампдан Исроилга талаб: «Бизсиз Исроил бўлмасди, уруш харажатларини тўлиқ қоплайсиз!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп ISROилни Эрон билан боғлиқ ҳарбий қарама-қаршиликлар учун сарфланган харажатларни тўлиқ қоплашга чақирди.
- Оқ уй раҳбари 2027 йилдан эътиборан ISROилга ажратиладиган йиллик 4 миллиард долларлик ҳарбий ёрдам дастурини тўхтатиш ёки қисқартириш билан таҳдид қилди.
- Трамп ушбу қарорини Америка солиқ тўловчилари ҳисобидан кўрсатилаётган хавфсизлик хизматлари эндиликда текин бўлмаслиги билан изоҳлади.
АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтоннинг Яқин Шарқдаги энг яқин иттифоқчиси бўлган Исроилга нисбатан мисли кўрилмаган кескин талаблар билан чиқди. Оқ уй раҳбари Эрон билан боғлиқ ҳарбий қарама-қаршилик давомида АҚШ томонидан сарфланган барча харажатлар ҳимоя қилинган давлатлар, биринчи навбатда Исроил томонидан тўлиқ қопланиши шартлигини эълон қилди. Бундан ташқари, Трамп Тель-Авивга ҳар йили бериладиган миллиардлаб долларлик ҳарбий грантларни тўхтатиш билан таҳдид қилди.
4 миллиард долларлик ёрдам хавф остида: Трампнинг асосий талаблари
Трампнинг таъкидлашича, Америка солиқ тўловчилари ҳисобидан амалга оширилган хавфсизлик кафолатлари эндиликда текин бўлмайди. 2027 йилдан эътиборан Исроил мудофааси учун ҳар йили ажратиб келинаётган қарийб 4 миллиард долларлик тўғридан-тўғри ҳарбий ёрдам дастури тўлиқ тўхтатилиши ёки кескин қисқартирилиши кутилмоқда.
Президент АҚШнинг ҳарбий кампанияси иттифоқчиларни ҳалокатдан қутқариб қолганини урғулаб, Вашингтон кўрсатган барча хизматлар ва ҳарбий харажатлар учун ҳисоб-китоб вақти келганини очиқ билдирди.
Асосий масала
Трампнинг позицияси ва баёноти
Кутилаётган сиёсий ва молиявий оқибат
Уруш харажатларини қоплаш
Эронга қарши операциялар харажатини Исроил ва иттифоқчилар тўлайди
Вашингтон ва Тель-Авив ўртасида катта молиявий баҳс
Ҳарбий ёрдам пакети
2027 йилдан йиллик 4 миллиард долларлик ёрдамни тўхтатиш/қисқартириш
Исроил мудофаа бюджетига жиддий босим
Оралиқ сайловлар боғлиқлиги
«Республикачилар мағлубиятига Исроилга нисбатан нафрат сабаб бўлди»
АҚШ ички сиёсатида Исроил мавзусининг янада кескинлашуви
Сиёсий вақт танлови
Исроилдаги ички сиёсий инқироз ва янги ҳукумат тузиш даври
Тель-Авивдаги янги коалиция учун қўшимча дипломатик зарба
«Биз ҳимоя қилган давлатлар уруш учун қилган ҳар бир харажатимизни тўлиқ қоплаб беради, чунки биз бўлмаганимизда улар умуман мавжуд бўлмас эди. Бизсиз Исроил ҳам бўлмасди».
— Дональд Трамп, АҚШ Президенти.
Исроилдаги сиёсий инқироз ва сайлов мағлубияти омили
Оқ уйнинг ушбу баёноти Исроилда оғир ички сиёсий инқироз кечаётган паллага тўғри келди. Мамлакат Президенти Ицхак Герцог янги ҳукуматни шакллантириш ваколатини мухолифат етакчиларига топширган бўлиб, Тель-Авивда ҳокимият транзити мураккаб шароитда кечмоқда.
Шу билан бирга, Дональд Трамп АҚШдаги оралиқ сайловларда Республикачилар партияси Конгресс устидан назоратни бой берганига ҳам тўхталиб, мағлубият сабабларидан бири сифатида америкалик сайловчилар орасида «Исроилга нисбатан кучли нафрат» пайдо бўлганини очиқ тилга олди. Бу эса Вашингтоннинг иттифоқчиларига бўлган муносабати эндиликда анъанавий дипломатик қоидалар эмас, балки қатъий бизнес ҳисоб-китоблари ва ички сайлов рейтинглари асосида қайта қурилишидан далолат беради.
Сизнингча, Трамп ҳақиқатан ҳам Исроилга бериладиган 4 миллиард долларлик ёрдамни тўхтата оладими ёки бу янги шартларни қабул қилдириш учун босим воситасими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…