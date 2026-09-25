Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!

·17·Дунё
Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бинямин Нетаняхунинг БМТдаги нутқи чоғида ўнлаб давлат делегациялари зални тарк этиб, дипломатик бойкот эълон қилди.
  • Бундай ҳаракат Исроилнинг Ғазо ва Яқин Шарқдаги тажовузкор сиёсатига нисбатан расмий қаршилик ва сиёсий лаънатлаш белгиси ҳисобланади.
  • Натижада, Нетаняху ўз маърузасини деярли бўм-бўш залда ўқиб беришга мажбур бўлди, бу эса Исроилнинг глобал майдонда тобора яккаланиб бораётганини кўрсатди.

Нью-Йоркдаги БМТ Бош Ассамблеясининг минбарида Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг нутқи давомида халқаро дипломатияда кам кузатиладиган оммавий қаршилик ва дипломатик бойкот акцияси юз берди. Исроил ҳукумати раҳбари сўзга чиқиши биланоқ ўнлаб давлатлар делегациялари зални очиқчасига тарк этди, яна кўплаб мамлакатлар вакиллари эса мажлислар залига умуман кирмасликни маъқул кўрди. Дипломатик протокол ва халқаро алоқалар тилида минбарни эгаллаган давлат раҳбарига нисбатан зални тарк этиш ёки эшитишдан бош тортиш — бу шунчаки норозилик эмас, балки ўша мамлакат юритаётган тажовузкор сиёсатга нисбатан очиқдан-очиқ қаршилик, расмий демарш ва сиёсий лаънатлаш белгиси ҳисобланади.

Натижада, Нетаньяху дунё ҳамжамияти олдидаги маърузасини деярли бўм-бўш ва сийрак залда, фақат ўз ҳамкорларининг тарқоқ гуруҳлари қаршисида ўқиб беришга мажбур бўлди. Бу воқеа Исроилнинг Ғазо ва Яқин Шарқдаги кескин сиёсати туфайли глобал майдонда кундан-кунга яккаланиб, ўз легитимлиги ҳамда обрўсини йўқотиб бораётганини яна бир бор яққол намойиш этди.

«Бўш ўриндиқлар, оммавий бойкот ва расмий демарш»: БМТдаги воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Биньямин Нетаньяхунинг БМТдаги чиқиши юзасидан энг муҳим фактлар:

  • Оммавий зални тарк этиш: Нетаньяху минбарга кўтарилган паллада кўплаб хорижий делегациялар намойишкорона зални тарк этди;

  • Киришдан бош тортиш: Ўнлаб давлатлар элчилари ва ташқи ишлар вазирлари мажлис залига умуман кирмасдан, ошкора бойкот эълон қилди;

  • Бўм-бўш залидаги нутқ: Исроил Бош вазири ўз чиқишини деярли бўшаб қолган Бош Ассамблея залида сўзлашга мажбур бўлди;

  • Дипломатик демарш мақоми: Халқаро амалиётда бундай қадам давлатнинг ноинсоний ва тажовузкор сиёсатига нисбатан расмий нафрат ва раддияни англатади;

  • Тель-Авивнинг чуқур яккаланиши: Ушбу ҳодиса Исроилнинг глобал жамоатчилик олдидаги дипломатик изоляцияси тобора кучайиб бораётганини кўрсатди.

Дипломатик муносабат: Одатдаги БМТ чиқишлари ва Нетаньяхунинг ёлғизланиши таққоси

Бош Ассамблея залидаги вазият ва сиёсий сигналлар қиёсий таҳлили:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Стандарт халқаро чиқишлар формати

Нетаньяхунинг БМТдаги маърузаси ҳолати

Залнинг тўлганлик даражаси

Лидерлар ва юқори мартабали делегациялар билан тўла

Деярли бўм-бўш қолган ўриндиқлар ва сийрак аудитория

Делегациялар хатти-ҳаракати

Нутқни тинглаш ва дипломатик этикетга риоя этиш

Минбарга чиққан заҳоти зални намойишкорона тарк этиш

Халқаро мақоми ва баҳоси

Глобал сиёсий фикр алмашинуви майдони

Расмий дипломатик демарш ва ошкора бойкот намойиши

Обрў ва глобал қўллов

Кўп томонлама шериклик ва эътироф

Чуқурлашган изоляция, обрўсизланиш ва ёлғизланиш

Геосиёсий ва дипломатик экспертиза: Нега бўм-бўш зал — Тель-Авив учун жиддий зарба?

Халқаро ҳуқуқ мутахассислари ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:

  • «Дипломатик қашшоқлик белгиси»: БМТ минбари дунёнинг энг олий трибунаси саналади; унда сўз сўзлаётган шахсга нисбатан зални бўшатиб қўйиш — Исроил Бош вазирининг сўзлари энди глобал жамоатчилик учун ҳеч қандай морал ёки сиёсий қимматга эга эмаслигини билдиради;

  • Оммавий ҳамдардлик ва инқироз: Ушбу демарш фақат мусулмон ёки араб дунёси томонидан эмас, балки Лотин Америкаси, Африка ва ҳатто Европанинг айрим вакиллари томонидан қўллаб-қувватлангани кузатилмоқда; бу эса тинч аҳолига қарши олиб борилаётган сиёсатга глобал миқёсда нафрат ошганини кўрсатади;

  • Сўнгсиз яккаланиш муқаррарлиги: Исроил қанчалик ҳарбий куч ишлатмасин, дипломатик майдондаги бундай кескин бойкотлар унинг келажакдаги халқаро шартномалари ва ҳуқуқий ҳимоясини кучсизлантириб қўяди.

Сизнингча, БМТ залини намойишкорона тарк этиш ва бўм-бўш зал қаршисида қолиш Исроил раҳбариятини ўз ноинсоний сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қила оладими? Нетаньяхуга нисбатан билдирилган ушбу оммавий дипломатик демаршга шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро майдондаги ушбу шов-шувли бойкот таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

БМТ Бош АссамблеяБиньямин НетаньяхуИсроил дипломатик бойкотГлобал дипломатик изоляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида15 сентябр 11:14Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Кеча 11:25«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди16 сентябр 07:03«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди11 сентябр 17:50Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилди18 сентябр 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота