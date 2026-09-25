Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бинямин Нетаняхунинг БМТдаги нутқи чоғида ўнлаб давлат делегациялари зални тарк этиб, дипломатик бойкот эълон қилди.
- Бундай ҳаракат Исроилнинг Ғазо ва Яқин Шарқдаги тажовузкор сиёсатига нисбатан расмий қаршилик ва сиёсий лаънатлаш белгиси ҳисобланади.
- Натижада, Нетаняху ўз маърузасини деярли бўм-бўш залда ўқиб беришга мажбур бўлди, бу эса Исроилнинг глобал майдонда тобора яккаланиб бораётганини кўрсатди.
Нью-Йоркдаги БМТ Бош Ассамблеясининг минбарида Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг нутқи давомида халқаро дипломатияда кам кузатиладиган оммавий қаршилик ва дипломатик бойкот акцияси юз берди. Исроил ҳукумати раҳбари сўзга чиқиши биланоқ ўнлаб давлатлар делегациялари зални очиқчасига тарк этди, яна кўплаб мамлакатлар вакиллари эса мажлислар залига умуман кирмасликни маъқул кўрди. Дипломатик протокол ва халқаро алоқалар тилида минбарни эгаллаган давлат раҳбарига нисбатан зални тарк этиш ёки эшитишдан бош тортиш — бу шунчаки норозилик эмас, балки ўша мамлакат юритаётган тажовузкор сиёсатга нисбатан очиқдан-очиқ қаршилик, расмий демарш ва сиёсий лаънатлаш белгиси ҳисобланади.
Натижада, Нетаньяху дунё ҳамжамияти олдидаги маърузасини деярли бўм-бўш ва сийрак залда, фақат ўз ҳамкорларининг тарқоқ гуруҳлари қаршисида ўқиб беришга мажбур бўлди. Бу воқеа Исроилнинг Ғазо ва Яқин Шарқдаги кескин сиёсати туфайли глобал майдонда кундан-кунга яккаланиб, ўз легитимлиги ҳамда обрўсини йўқотиб бораётганини яна бир бор яққол намойиш этди.
«Бўш ўриндиқлар, оммавий бойкот ва расмий демарш»: БМТдаги воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Биньямин Нетаньяхунинг БМТдаги чиқиши юзасидан энг муҳим фактлар:
Оммавий зални тарк этиш: Нетаньяху минбарга кўтарилган паллада кўплаб хорижий делегациялар намойишкорона зални тарк этди;
Киришдан бош тортиш: Ўнлаб давлатлар элчилари ва ташқи ишлар вазирлари мажлис залига умуман кирмасдан, ошкора бойкот эълон қилди;
Бўм-бўш залидаги нутқ: Исроил Бош вазири ўз чиқишини деярли бўшаб қолган Бош Ассамблея залида сўзлашга мажбур бўлди;
Дипломатик демарш мақоми: Халқаро амалиётда бундай қадам давлатнинг ноинсоний ва тажовузкор сиёсатига нисбатан расмий нафрат ва раддияни англатади;
Тель-Авивнинг чуқур яккаланиши: Ушбу ҳодиса Исроилнинг глобал жамоатчилик олдидаги дипломатик изоляцияси тобора кучайиб бораётганини кўрсатди.
Дипломатик муносабат: Одатдаги БМТ чиқишлари ва Нетаньяхунинг ёлғизланиши таққоси
Бош Ассамблея залидаги вазият ва сиёсий сигналлар қиёсий таҳлили:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Стандарт халқаро чиқишлар формати
Нетаньяхунинг БМТдаги маърузаси ҳолати
Залнинг тўлганлик даражаси
Лидерлар ва юқори мартабали делегациялар билан тўла
Деярли бўм-бўш қолган ўриндиқлар ва сийрак аудитория
Делегациялар хатти-ҳаракати
Нутқни тинглаш ва дипломатик этикетга риоя этиш
Минбарга чиққан заҳоти зални намойишкорона тарк этиш
Халқаро мақоми ва баҳоси
Глобал сиёсий фикр алмашинуви майдони
Расмий дипломатик демарш ва ошкора бойкот намойиши
Обрў ва глобал қўллов
Кўп томонлама шериклик ва эътироф
Чуқурлашган изоляция, обрўсизланиш ва ёлғизланиш
Геосиёсий ва дипломатик экспертиза: Нега бўм-бўш зал — Тель-Авив учун жиддий зарба?
Халқаро ҳуқуқ мутахассислари ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:
«Дипломатик қашшоқлик белгиси»: БМТ минбари дунёнинг энг олий трибунаси саналади; унда сўз сўзлаётган шахсга нисбатан зални бўшатиб қўйиш — Исроил Бош вазирининг сўзлари энди глобал жамоатчилик учун ҳеч қандай морал ёки сиёсий қимматга эга эмаслигини билдиради;
Оммавий ҳамдардлик ва инқироз: Ушбу демарш фақат мусулмон ёки араб дунёси томонидан эмас, балки Лотин Америкаси, Африка ва ҳатто Европанинг айрим вакиллари томонидан қўллаб-қувватлангани кузатилмоқда; бу эса тинч аҳолига қарши олиб борилаётган сиёсатга глобал миқёсда нафрат ошганини кўрсатади;
Сўнгсиз яккаланиш муқаррарлиги: Исроил қанчалик ҳарбий куч ишлатмасин, дипломатик майдондаги бундай кескин бойкотлар унинг келажакдаги халқаро шартномалари ва ҳуқуқий ҳимоясини кучсизлантириб қўяди.
Сизнингча, БМТ залини намойишкорона тарк этиш ва бўм-бўш зал қаршисида қолиш Исроил раҳбариятини ўз ноинсоний сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қила оладими? Нетаньяхуга нисбатан билдирилган ушбу оммавий дипломатик демаршга шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро майдондаги ушбу шов-шувли бойкот таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…