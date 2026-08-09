Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзолади

·22·Дунё
Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзолади
Қисқача

Туркия, Покистон ва Саудия Арабистони ўртасида уч давлатдан бирига қилинган қуролли тажовузни барчасига ҳужум деб баҳолашни назарда тутувчи «Макка қўшма мудофаа келишуви» 7 август куни имзоланди. Ҳоқон Фидан пакт техник жиҳатдан НАТОнинг жамоавий мудофаа кафолатига доир «5-моддаси»га тенг эканини, бироқ у Эрон ёки бошқа муайян давлатга қарши қаратилмаганини билдирди.

Туркия, Покистон ва Саудия Арабистони ўртасида муҳим геосиёсий келишув — «Макка қўшма мудофаа келишуви» имзоланди. Туркия Ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фиданнинг таъкидлашича, ушбу пакт техник жиҳатдан НАТОнинг жамоавий мудофаа кафолатига доир машҳур «5-моддаси»га тенгдир.

Яқин Шарқ ва Осиё минтақасидаги хавфсизлик архитектурасини тубдан ўзгартириши кутилаётган ушбу пакт 2 йил-у 8 ой давом этган музокаралар натижасида юзага келди.

«Биримизга қилинган ҳужум — барчамизга қилинган ҳужумдир»

7 август куни уч мамлакат етакчилари томонидан имзоланган ҳужжатга кўра, уч давлатдан бирортасига қилинган қуролли тажовуз қолган аъзоларга қилинган ҳужум сифатида баҳоланади.

НАТОнинг 5-моддаси моҳияти: Шимолий Атлантика альянсининг ушбу асосий тамойилига кўра, аъзо давлатлардан бирига қуролли ҳужум уюштирилса, қолган аъзолар, жумладан ҳарбий куч ишлатиш орқали ҳам, ҳужумга учраган ҳамкорини ҳимоя қилишга мажбурдир.

Ҳоқон Фидан Anadolu ва Reuters агентликларига берган интервьюсида ушбу альянс Эрон ёки бошқа бирор муайян давлатга қарши қаратилмаганини алоҳида қайд этди:

«Биз учта давлат сифатида жуда камтарона, лекин аниқ қадамлар ташламоқдамиз. Бу альянс мавжуд тизимларнинг ўрнини босишга интилмайди, балки уч иттифоқчининг хавфсизлиги учун умумий кафолат ваъдаси бўлиб хизмат қилади. Аъзо давлатга ҳужум қилинмагунига қадар ҳеч бир мамлакат биз учун таҳдид ҳисобланмайди», — деди вазир.

Миср ҳам қўшилиши мумкин: Альянс кенгайиш арафасида

Туркия Президенти Режеп Таййип Эдоғаннинг қарашига кўра, альянс фақат уч давлат билан чекланиб қолмайди. Келажакда маълум техник ва логистик масалалар ҳал этилгач, Миср Араб Республикаси ҳам ушбу мудофаа пактига аъзо бўлиб кириши кутилмоқда.

Янги тузилманинг ташкилий тузилиши:

  • Бош котибият: Саудия Арабистонида жойлашади.

  • Вазирлар қўмитаси: НАТО моделидаги каби доимий ишловчи вазирлар кенгаши тузилади.

  • Операцион тафсилотлар: Қўмитанинг биринчи йиғилишида аниқлаштирилади.

Қизил денгиздаги хавфсизлик ва минтақавий кескинлик

Ҳоқон Фидан, шунингдек, Қизил денгиздаги денгиз қатнови хавфсизлиги Анқара манфаатларига тўғридан-тўғри дахлдор эканини таъкидлади. Шу боис Туркия ҳусийларнинг ҳужумларидан кемаларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро коалицияда ҳам фаол иштирок этмоқда.

Яқин Шарқда кескинлик ортиб бораётган бир пайтда «Макка мудофаа пакти»нинг тузилиши минтақадаги кучлар мувозанатини мустаҳкамлаш ва жамоавий тийиб туриш омили сифатида баҳоланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТуркияПокистонСаудия АрабистониНАТОМиср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаБугун, 12:46Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиСамолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди