Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ралпҳ Лаурен бренди Гал Гадот иштирокидаги фотосессия сабабли глобал бойкотга учради, чунки актриса Исроил Мудофаа армияси (САХАЛ)да хизмат ўтаган.
- Танқидчилар брендни маҳсулотларидан воз кечишга чақирмоқда, бироқ бошқалар бренд асосчиси Ралф Лореннинг яҳудий илдизларига ишора қилиб, бойкотни киноя билан қабул қилмоқда.
- Можаро авж олаётган бир пайтда, Гал Гадот ҳаммуассиси бўлган «Гоодлес» брендини Италиянинг «Барилла» компанияси сотиб олди.
Жаҳон мода саноати ва ижтимоий тармоқлар оламида кенг кўламли геосиёсий ва ахлоқий жанжал аланга олди. Американинг машҳур модалар уйи — «Ralph Lauren» бренди «Modern Luxury» журналининг сентябрь ойи муқоваси учун суратга олинган махсус фотосессиядан сўнг миллионлаб фойдаланувчиларнинг кескин қаршилиги ва бойкот чақириқларига дучор бўлди. Бунга Голливуд юлдузи, асли исроиллик актриса Галь Гадотнинг ушбу кампания бош юзига айлангани сабаб бўлди. Тель-Авивдаги ҳашаматли «The Jaffa» меҳмонхонасида «Ralph Lauren Fall 2026» кузги коллекциясининг зарҳал кўйлагида суратга тушган актриса Ғазо секторидаги қақшатқич ҳарбий амалиётлар фонида тармоқ аҳлининг жиддий ғазабини қўзғатди.
Актрисанинг илгари ЦАХАЛ (Исроил Мудофаа армияси) сафида ҳарбий хизмат ўтагани фонида кўплаб фаоллар бренд маҳсулотларидан бутунлай воз кечиш ва аккаунтларини блоклашга чақирмоқда. Бироқ бу бойкотга киноя билан қараган бошқа бир гуруҳ кузатувчилар жаҳл отига минган танқидчиларга кутюрье Ральф Лореннинг ҳақиқий таржимаи ҳоли ва асл насл-насаби билан яхшилаб танишиб чиқишни эслатди. Хўш, Ralph Lauren брендига қарши уюштирилаётган глобал бойкот мода уйини синдира оладими, машҳур модельернинг асл фамилияси ва илдизлари нима билан боғлиқ ҳамда Галь Гадот атрофидаги миллиардлик савдо битимлари қандай кечмоқда?
«Болалар қотили ва сионистик чиқинди»: Тармоқдаги оммавий исён ва лаънатлар
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг кескин реакциялари ва бойкот талаблари:
«Алвидо, Ralph Lauren!»: Тармоқ фаоллари бренднинг Исроил армияси собиқ ҳарбийси билан ҳамкорлик қилишини шафқатсизлик деб баҳолаб, «Прощай, Ralph Lauren, навсегда», дея кампания бошлади;
Кескин изоҳлар тўлқини: «ЦАХАЛ аскари Гадот ва Ralph Lauren бойкот қилинсин! Болалар қотилллари шарманда бўлиши ва қамалиши керак. Бу ҳақиқий нафрат ва улкан ҳафсала пир бўлишидир», каби минглаб нафратли изоҳлар қолдирилмоқда;
Маҳсулотлардан оммавий воз кечиш: Минглаб харидорлар Ralph Lauren саҳифаларидан чиқиб кетиб, бундан буён уларнинг кийим-кечаклари ва парфюмериясини умуман харид қилмасликларини билдирди;
Томонларнинг сукунати: Ижтимоий тармоқларда давом этаётган ушбу оммавий босимга қарамай, на мода уйи асосчиси Ральф Лорен, на актриса Галь Гадотнинг ўзи ҳозирча ҳеч қандай расмий баёнот бермади.
Франк Лифшицдан Ральф Лоренгача: Танқидчилар унутган ҳақиқий таржимаи ҳол
Мода танқидчиларининг бир қисми бойкотчиларга тарихни эслатди:
Яҳудий муҳожирлари оиласи: Модельер 1939 йил 14 октябрда Нью-Йоркнинг Бронкс шаҳрида туғилган бўлиб, унинг ота-онаси Шарқий Европадан кўчиб келган яҳудий муҳожирлари бўлган;
Лифшиц ва Котляр илдизлари: Бўлажак кутюрьенинг отаси Франк Лифшиц 1920 йилда Пинскдан, онаси Фрида Котляр эса 1921 йилда Гродно шаҳридан АҚШга кўчиб борган. Улар оилада фақат идиш тилида сўзлашган;
Фамилиянинг ўзгартирилиши: 1955 йилда, 16 ёшида бўлажак юлдуз ўзининг қулоққа ноқулай туюлган ҳақиқий фамилияси — «Лифшиц»ни оҳангдор «Лорен»га алмаштирган;
Кинояли савол: Экспертлар «Ўзи асли яҳудий бўлган ва илдизларини ҳеч қачон инкор қилмаган Лорен брендини исроиллик актриса сабабли бойкот қилиш кулгили эмасми?», дея танқидчиларни саводсизликда айбламоқда.
Тель-Авивдаги фотосессия ва Гадотнинг катта бизнеси
Шов-шувли кампания ва актрисанинг тижорий муваффақияти тафсилотлари:
«Modern Luxury» муқоваси: Можаро марказида бўлган машҳур фотосессия Тель-Авивнинг қадимий Яффа ҳудудида жойлашган «The Jaffa» меҳмонхонасида «Ralph Lauren Fall 2026» тўпламини танитиш учун ташкил этилган;
Италия гигантининг хариди: Можаролар авж олаётган бир пайтда, Галь Гадот ҳаммуассиси ва йирик инвестори бўлган Американинг «Goodles» бренди Италиянинг энг йирик озиқ-овқат магнати «Barilla» компанияси томонидан расман сотиб олинди;
Сир тутилаётган миллионлар: Ушбу оламшумул келишувнинг умумий қиймати ҳамда исроиллик актрисанинг қўлига келиб тушган улуши миқдори расман ошкор этилмади, бироқ у бир неча ўн миллион долларни ташкил этгани тахмин қилинмоқда.
Жаҳон бренди атрофидаги бу сиёсий-мода можароси катта бизнес, Голливуд юлдузлари ва геосиёсий қарама-қаршиликлар бир нуқтада тўқнаш келганда қандай хавфли оқибатлар туғилишини яна бир бор кўрсатиб қўйди.
Сизнингча, машҳур мода брендларининг сиёсий ва ҳарбий можароларга аралашган юлдузлар билан ҳамкорлик қилиши уларнинг глобал обрўси ва савдосига чиндан ҳам путур етказа оладими? Мухлисларнинг Ralph Lauren брендини бойкот қилиш чақириқларини қўллаб-қувватлайсизми ёки буни саводсизлик деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мода оламидаги ушбу шов-шувли можаро ҳақидаги таҳлилий мақолани барча дўстларингиз ҳамда мода ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…