Лондонда кўчада ҳушсиз ҳолда топилган БАА қироллик оиласи вакили судланди

·73·Дунё
Лондонда кўчада ҳушсиз ҳолда топилган БАА қироллик оиласи вакили судланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БАА қироллик оиласи билан алоқадор 32 ёшли Маҳраҳ ал Наҳаён, Лондон кўчасида ҳушсиз ҳолда топилиб, уч ёшли боласини назорациз қолдиргани учун судланди.
  • Унинг ёнида ҳам бир эркак ҳушсиз бўлган, бола эса ҳаракатланаётган автомобиллар яқинида ялангоёқ ҳолда қолган.
  • Судда Маҳраҳ ал Наҳаён ҳодисадан олдинги кунларда кокаин истеъмол қилганини тан олган, аммо воқеа куни наркотик қабул қилмаганини айтган.

Лондон кўчаларидан бирида ҳушсиз ҳолатда топилган, БААнинг Абу-Даби қироллик оиласи билан қариндошлик алоқасига эга 32 ёшли Маҳраҳ ал Наҳаён болага қарашда бепарволик қилгани учун судланди. Бу ҳақда The Times хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 2026 йил 13 июнь куни Лондоннинг ғарбий қисмида содир бўлган. Аёл серқатнов йўл яқинидаги панжара ёнида ҳушсиз ҳолатда топилган. Унинг ёнида яна бир эркак ҳам ҳушсиз ётган, уч ёшли бола эса ялангоёқ ҳолда ҳаракатланаётган автомобиллар яқинида назоратсиз қолган.

Воқеани кўрган ўткинчи­лар болага ёрдам бериб, полицияни чақирган. Аёл тахминан 30 дақиқа давомида ҳушсиз ҳолатда бўлган. Полиция унинг сумкаларидан наркотик истеъмолига оид ашёларни топган, аммо тақиқланган моддалар аниқланмаган.

Судда Маҳраҳ ал Наҳаён ҳодисадан олдинги кунларда кокаин истеъмол қилгани маълум бўлди. Бироқ унинг ҳимоячиси аёл воқеа куни наркотик қабул қилмаганини, аввалги кунлардаги истеъмол туфайли қаттиқ чарчаганини айтди. Ҳодисадан кейин у наркотикка қарамликдан даволанишни бошлаган.

Суд аёлга икки йиллик жамоат назорати жазосини тайинлаб, уни реабилитация дастурида иштирок этишга мажбур қилди. Шунингдек, унга жами 6 114 фунт стерлинг миқдорида жарима ва суд харажатларини тўлаш белгиланди.

Судьянинг таъкидлашича, ўткинчи­лар аралашмаганида, бола жиддий жароҳат олиши ёки бошқа хавфларга дуч келиши мумкин эди. Судда боланинг ҳаракатланаётган автомобилларга яқин жойда назоратсиз қолгани алоҳида қайд этилди.

Маҳраҳ ал Наҳаён айбини тан олган. Унинг адвокати аёл қилган ишидан пушаймон эканини ва қарамликни енгиш учун даволанишни давом эттиришга қатъий қарор қилганини билдирган.

Маҳраҳ ал НаҳаёнАбу-Даби қироллик оиласиЛондонThe Times
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этди4 сентябр 17:59Ҳушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирдиҲушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирди28 сентябр 05:00Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилдиБуюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилди8 октябр 13:32Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатди8 сентябр 13:48Самолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этдиСамолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этди8 октябр 19:02Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!14 сентябр 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди