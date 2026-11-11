Путин ва Зеленский учрашуви нега қолдирилмоқда? Абу-Дабидаги музокара ва янги шартлар

2 дақиқа ўқиш25
Путин ва Зеленский учрашуви нега қолдирилмоқда? Абу-Дабидаги музокара ва янги шартлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия томони муҳим масалалар бўйича реал силжишга эришилмагунча Владимир Путин ва Владимир Зеленскийнинг шахсий учрашувини ўтказиш учун асос кўрмаяпти.
  • Абу-Дабида ўтган музокараларда томонлар ўртасида ишонч ва симпатия йўқлиги қайд этилиб, ягона амалий натижа сифатида ҳарбий асирларни кенг кўламли алмашиш бўйича келишувга эришилди.

Россия томони муҳим ҳал қилувчи пунктлар бўйича реал олға силжишга эришилмасдан туриб, Россия президенти Владимир Путин ва Киев режимининг раҳбари Владимир Зеленскийнинг шахсий учрашуви учун ҳеч қандай асос кўрмаяпти. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус вакили Джаред Кушнер Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича баёнот берди ва Reuters агентлиги шу ҳақда хабар тарқатди.

Ишончсизлик ва Абу-Дабидаги мураккаб маслаҳатлашувлар

Журналистларнинг олий даражадаги саммит истиқболлари ҳақидаги саволларига жавоб берар экан, АҚШ вакили Москва ва Киев ўртасида ҳозирги пайтда тўлиқ ишонч йўқлигини, етакчилар ўртасида эса ҳеч қандай ўзаро симпатия ёки ишонч мавжуд эмаслигини очиқ маълум қилди.

Кушнер Бирлашган Араб Амирликлари пойтахтида ўтган маслаҳатлашувларни мураккаб, ҳиссиётларга бой, аммо шу билан бирга очиқ руҳда ўтганини таъкидлади. Мазкур музокараларнинг ягона ва муҳим амалий натижаси сифатида ҳарбий асирларни кенг кўламли гуманитар алмашинув қилиш бўйича принципиал келишувга эришилгани кўрсатиб ўтилди. Бу борадаги якуний рақамлар томонлар томонидан пайшанба, 12 ноябрь куни келишиб олинади.

Музокаралар ва муҳим жиҳатлар

Асосий тафсилотлар ва маълумотлар

Музокаралар ўтказилган жой

Абу-Даби шаҳри (БАА)

АҚШ вакилининг баёноти

Реал прогресс бўлмасдан туриб Путин ва Зеленскийнинг учрашуви мумкин эмас

Томонларнинг муносабати

Икки томон ўртасида тўлиқ ишонч ва симпатия йўқ

Эришилган асосий келишув

Йирик миқёсдаги гуманитар асирлар алмашинуви

АҚШ делегациясининг кейинги сафари

12 ноябрь куни Москва ва кейинчалик Дублин шаҳрига ташриф

«Ҳеч қандай келишувлар ва хавфсизлик тизими кафолатлари ҳудудий масалалар тўлиқ ҳал этилмагунча кучга кира олмайди».

Ҳудудий баҳслар ва хавфсизлик кафолатларининг блокадаси

АҚШ маъмурияти вакилининг тасдиқлашича, Украинага урушдан кейинги хавфсизлик кафолатларини тақдим этиш масаласи бевосита ҳудудий келишмовчиликларнинг ҳал этилмагани сабабли қаттиқ тўсиб қўйилган. Кушнернинг сўзларига кўра, Россиянинг Донбасс ҳудудидан барча украин тузилмаларини тўлиқ олиб чиқиб кетиш талаби асосий шарт бўлиб қолмоқда ва бу масала ҳал бўлмасдан туриб ҳар қандай хавфсизлик тизими ишламайди.

Шунингдек, АҚШ махсус вакили 12 ноябрь куни Стив Уиткофф билан биргаликда Владимир Путин билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориш учун Москвага учиб кетишини маълум қилди. Шундан сўнг Америка делегацияси томонларнинг позицияларини яқинлаштириш мақсадида Дублин шаҳрига бориб, Зеленский билан учрашув ўтказиши режалаштирилган.

Сизнингча, ҳудудий муаммолар ва ўзаро ишончсизлик сақланиб қолаётган бир шароитда АҚШ вакилларининг дипломатик саъй-ҳаракатлари яқин кунларда сезиларли ўзгаришларга олиб кела оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари