Путин ва Зеленский учрашуви нега қолдирилмоқда? Абу-Дабидаги музокара ва янги шартлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия томони муҳим масалалар бўйича реал силжишга эришилмагунча Владимир Путин ва Владимир Зеленскийнинг шахсий учрашувини ўтказиш учун асос кўрмаяпти.
- Абу-Дабида ўтган музокараларда томонлар ўртасида ишонч ва симпатия йўқлиги қайд этилиб, ягона амалий натижа сифатида ҳарбий асирларни кенг кўламли алмашиш бўйича келишувга эришилди.
Россия томони муҳим ҳал қилувчи пунктлар бўйича реал олға силжишга эришилмасдан туриб, Россия президенти Владимир Путин ва Киев режимининг раҳбари Владимир Зеленскийнинг шахсий учрашуви учун ҳеч қандай асос кўрмаяпти. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус вакили Джаред Кушнер Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича баёнот берди ва Reuters агентлиги шу ҳақда хабар тарқатди.
Ишончсизлик ва Абу-Дабидаги мураккаб маслаҳатлашувлар
Журналистларнинг олий даражадаги саммит истиқболлари ҳақидаги саволларига жавоб берар экан, АҚШ вакили Москва ва Киев ўртасида ҳозирги пайтда тўлиқ ишонч йўқлигини, етакчилар ўртасида эса ҳеч қандай ўзаро симпатия ёки ишонч мавжуд эмаслигини очиқ маълум қилди.
Кушнер Бирлашган Араб Амирликлари пойтахтида ўтган маслаҳатлашувларни мураккаб, ҳиссиётларга бой, аммо шу билан бирга очиқ руҳда ўтганини таъкидлади. Мазкур музокараларнинг ягона ва муҳим амалий натижаси сифатида ҳарбий асирларни кенг кўламли гуманитар алмашинув қилиш бўйича принципиал келишувга эришилгани кўрсатиб ўтилди. Бу борадаги якуний рақамлар томонлар томонидан пайшанба, 12 ноябрь куни келишиб олинади.
Музокаралар ва муҳим жиҳатлар
Асосий тафсилотлар ва маълумотлар
Музокаралар ўтказилган жой
Абу-Даби шаҳри (БАА)
АҚШ вакилининг баёноти
Реал прогресс бўлмасдан туриб Путин ва Зеленскийнинг учрашуви мумкин эмас
Томонларнинг муносабати
Икки томон ўртасида тўлиқ ишонч ва симпатия йўқ
Эришилган асосий келишув
Йирик миқёсдаги гуманитар асирлар алмашинуви
АҚШ делегациясининг кейинги сафари
12 ноябрь куни Москва ва кейинчалик Дублин шаҳрига ташриф
«Ҳеч қандай келишувлар ва хавфсизлик тизими кафолатлари ҳудудий масалалар тўлиқ ҳал этилмагунча кучга кира олмайди».
Ҳудудий баҳслар ва хавфсизлик кафолатларининг блокадаси
АҚШ маъмурияти вакилининг тасдиқлашича, Украинага урушдан кейинги хавфсизлик кафолатларини тақдим этиш масаласи бевосита ҳудудий келишмовчиликларнинг ҳал этилмагани сабабли қаттиқ тўсиб қўйилган. Кушнернинг сўзларига кўра, Россиянинг Донбасс ҳудудидан барча украин тузилмаларини тўлиқ олиб чиқиб кетиш талаби асосий шарт бўлиб қолмоқда ва бу масала ҳал бўлмасдан туриб ҳар қандай хавфсизлик тизими ишламайди.
Шунингдек, АҚШ махсус вакили 12 ноябрь куни Стив Уиткофф билан биргаликда Владимир Путин билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориш учун Москвага учиб кетишини маълум қилди. Шундан сўнг Америка делегацияси томонларнинг позицияларини яқинлаштириш мақсадида Дублин шаҳрига бориб, Зеленский билан учрашув ўтказиши режалаштирилган.
Сизнингча, ҳудудий муаммолар ва ўзаро ишончсизлик сақланиб қолаётган бир шароитда АҚШ вакилларининг дипломатик саъй-ҳаракатлари яқин кунларда сезиларли ўзгаришларга олиб кела оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…