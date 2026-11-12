Жанжал иштирокчилари қаттиқ жазога тортилди: Абу-Даби полицияси расмий баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби полицияси меҳмонхоналардан бирида жамоат тартибини бузган 10 нафар шахсни қўлга олди.
- Можарода бевосита иштирок этган 8 нафар шахс ҳамда воқеани видеога олиб тарқатган 2 нафар фуқаро шахсий келишмовчиликлар сабабли жавобгарликка тортилди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тўпланган барча ҳужжатлар ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилди.
Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида содир бўлган жамоат тартибини бузиш ҳолати кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур ҳодиса юзасидан Абу-Даби полиция бош бошқармаси расмий баёнот билан чиқиб, барча айбдорлар қонун олдида жавобгарликка тортилганини маълум қилди.
Можаро тафсилотлари ва тезкор чоралар
Маълум қилинишича, мазкур кўнгилсиз ҳолат тарафлар ўртасида илгаридан мавжуд бўлган шахсий келишмовчиликлар сабабли келиб чиққан. Меҳмонхонанинг кириш қисмида юзага келган можарода фаол иштирок этган 8 нафар шахс, шунингдек, содир бўлган ҳолатни шахсий қурилмаларга тасвирга олиб, тарқатган яна 2 нафар фуқаро тезкорлик билан аниқланиб, қўлга олинди.
Ҳуқуқ-тартибот идораларининг хабар беришича, воқеа содир бўлгани ҳақида хабар тушиши билан Абу-Даби полициясининг тегишли бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб борган.
Ҳодиса бўйича асосий рақамлар
Маълумотлар
Қўлга олинган жанжал иштирокчилари
8 нафар шахс
Воқеани видеога олиб тарқатганлар
2 нафар шахс
Жами ушланганлар сони
10 нафар шахс
Кейинги босқич
Иш материаллари прокуратурага юборилган
Қатъий позиция ва қонуний жазо
Абу-Даби полицияси жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқаролар ва меҳмонларнинг осойишталигини сақлаш борасида доимо қатъий чоралар кўрилишини алоҳида таъкидлади. Қўлга олинган барча шахсларга нисбатан амалдаги қонунчилик доирасида тегишли чоралар кўрилиб, тўпланган барча ҳужжатлар кейинги ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилган.
Сизнингча, жамоат жойларида тартибни бузиш ва бундай ҳолатларни ижтимоий тармоқларга тарқатишнинг олдини олиш учун қандай чоралар кўриш мақсадга мувофиқ? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…