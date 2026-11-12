Жанжал иштирокчилари қаттиқ жазога тортилди: Абу-Даби полицияси расмий баёнот берди

1 дақиқа ўқиш54
Жанжал иштирокчилари қаттиқ жазога тортилди: Абу-Даби полицияси расмий баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Даби полицияси меҳмонхоналардан бирида жамоат тартибини бузган 10 нафар шахсни қўлга олди.
  • Можарода бевосита иштирок этган 8 нафар шахс ҳамда воқеани видеога олиб тарқатган 2 нафар фуқаро шахсий келишмовчиликлар сабабли жавобгарликка тортилди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тўпланган барча ҳужжатлар ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилди.

Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида содир бўлган жамоат тартибини бузиш ҳолати кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур ҳодиса юзасидан Абу-Даби полиция бош бошқармаси расмий баёнот билан чиқиб, барча айбдорлар қонун олдида жавобгарликка тортилганини маълум қилди.

Можаро тафсилотлари ва тезкор чоралар

Маълум қилинишича, мазкур кўнгилсиз ҳолат тарафлар ўртасида илгаридан мавжуд бўлган шахсий келишмовчиликлар сабабли келиб чиққан. Меҳмонхонанинг кириш қисмида юзага келган можарода фаол иштирок этган 8 нафар шахс, шунингдек, содир бўлган ҳолатни шахсий қурилмаларга тасвирга олиб, тарқатган яна 2 нафар фуқаро тезкорлик билан аниқланиб, қўлга олинди.

Ҳуқуқ-тартибот идораларининг хабар беришича, воқеа содир бўлгани ҳақида хабар тушиши билан Абу-Даби полициясининг тегишли бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб борган.

Ҳодиса бўйича асосий рақамлар

Маълумотлар

Қўлга олинган жанжал иштирокчилари

8 нафар шахс

Воқеани видеога олиб тарқатганлар

2 нафар шахс

Жами ушланганлар сони

10 нафар шахс

Кейинги босқич

Иш материаллари прокуратурага юборилган

Қатъий позиция ва қонуний жазо

Абу-Даби полицияси жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқаролар ва меҳмонларнинг осойишталигини сақлаш борасида доимо қатъий чоралар кўрилишини алоҳида таъкидлади. Қўлга олинган барча шахсларга нисбатан амалдаги қонунчилик доирасида тегишли чоралар кўрилиб, тўпланган барча ҳужжатлар кейинги ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилган.

Сизнингча, жамоат жойларида тартибни бузиш ва бундай ҳолатларни ижтимоий тармоқларга тарқатишнинг олдини олиш учун қандай чоралар кўриш мақсадга мувофиқ? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари