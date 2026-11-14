Усман Нурмагомедов қаерда сақланади? Уни «Ал-Ватба» қамоқхонасида қандай ҳаёт кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик ММА жангчиси Усман Нурмагомедов олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинса, Абу-Дабидаги энг йирик «Ал-Ватба» қамоқхонасига жойлаштирилиши мумкин.
- Ушбу муассасада маҳбуслар 4 нафардан 30 нафаргача одам сиғадиган умумий камераларда сақланиб, кунига уч маҳал овқатланади.
- Қамоқхонада шахсий телефон ва интернетдан фойдаланиш қатъиян тақиқланган бўлиб, мулоқот қилиш имкониятлари ҳам чекланган.
Россиялик машҳур ММА жангчиси Усман Нурмагомедов Абу-Дабида олти ойлик қамоқ жазосини ўташи мумкинлиги ҳақидаги хабарлар фонида, у сақланиши эҳтимол қилинган шароитлар ошкор этилди. Бу ҳақда MMA Uncensored канали хабар берди.
«Ал-Ватба» қамоқхонасидаги шароитлар
Манба маълумотларига кўра, агар спортчи жазога ҳукм қилинса, у Абу-Дабидаги энг йирик пенитенциар муассаса — «Ал-Ватба» (Al Wathba Central Prison) қамоқхонасига жойлаштирилиши мумкин. У ердаги маҳбусларни сақлаш шартлари қуйидагича тавсифланади:
Умумий камералар: Маҳбуслар 4 нафардан то 30 нафаргача одам жойлашиши мумкин бўлган умумий камераларда сақланади. Ҳожатхона ва душхоналар ҳам умумий фойдаланиш учун мўлжалланган.
Овқатланиш: Маҳбусларга кунига уч маҳал овқат берилади.
Қатъий чекловлар: Муассасада шахсий телефон ва интернетдан фойдаланиш қатъиян тақиқланган. Шунингдек, телефон орқали мулоқот қилиш жуда чекланган бўлиб, очиқ ҳавода сайр қилиш вақти ҳам қисқартирилиши мумкин.
Дам олиш шароитлари: Шу билан бирга, маҳбасда телевизорлар ва бўш вақтни ўтказиш учун айрим оддий шароитлар ҳам мавжуд.
Қамоқхона параметрлари
Тафсилотлар
Муассаса номи
«Ал-Ватба» қамоқхонаси (Al Wathba Central Prison)
Жойлашуви
Абу-Даби шаҳри марказидан жануби-шарқ томон 40–50 км масофада
Мақоми
Абу-Даби амирлигининг асосий ва энг йирик жазони ижро этиш муассасаси
Сақлаш шакли
4–30 кишилик умумий камералар, қатъий режим
Муассасанинг жойлашуви
«Ал-Ватба» қамоқхонаси Абу-Даби амирлигидаги энг йирик ва асосий жазони ижро этиш муассасаси ҳисобланади. У шу номдаги Ал-Ватба ҳудудида, пойтахт марказидан жануби-шарқ томон тахминан 40–50 километр масофада қад ростлаган. Ҳозирча спортчининг кейинги тақдири ва расмий ҳуқуқий қарорлар қандай якунланиши барчанинг диққат марказида турибди.
Сизнингча, машҳур спортчиларнинг бу каби ҳуқуқий муаммоларга дуч келиши уларнинг профессионал фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…