Усман Нурмагомедов қаерда сақланади? Уни «Ал-Ватба» қамоқхонасида қандай ҳаёт кутмоқда?

1 дақиқа ўқиш15
Усман Нурмагомедов қаерда сақланади? Уни «Ал-Ватба» қамоқхонасида қандай ҳаёт кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик ММА жангчиси Усман Нурмагомедов олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинса, Абу-Дабидаги энг йирик «Ал-Ватба» қамоқхонасига жойлаштирилиши мумкин.
  • Ушбу муассасада маҳбуслар 4 нафардан 30 нафаргача одам сиғадиган умумий камераларда сақланиб, кунига уч маҳал овқатланади.
  • Қамоқхонада шахсий телефон ва интернетдан фойдаланиш қатъиян тақиқланган бўлиб, мулоқот қилиш имкониятлари ҳам чекланган.

Россиялик машҳур ММА жангчиси Усман Нурмагомедов Абу-Дабида олти ойлик қамоқ жазосини ўташи мумкинлиги ҳақидаги хабарлар фонида, у сақланиши эҳтимол қилинган шароитлар ошкор этилди. Бу ҳақда MMA Uncensored канали хабар берди.

«Ал-Ватба» қамоқхонасидаги шароитлар

Манба маълумотларига кўра, агар спортчи жазога ҳукм қилинса, у Абу-Дабидаги энг йирик пенитенциар муассаса — «Ал-Ватба» (Al Wathba Central Prison) қамоқхонасига жойлаштирилиши мумкин. У ердаги маҳбусларни сақлаш шартлари қуйидагича тавсифланади:

  • Умумий камералар: Маҳбуслар 4 нафардан то 30 нафаргача одам жойлашиши мумкин бўлган умумий камераларда сақланади. Ҳожатхона ва душхоналар ҳам умумий фойдаланиш учун мўлжалланган.

  • Овқатланиш: Маҳбусларга кунига уч маҳал овқат берилади.

  • Қатъий чекловлар: Муассасада шахсий телефон ва интернетдан фойдаланиш қатъиян тақиқланган. Шунингдек, телефон орқали мулоқот қилиш жуда чекланган бўлиб, очиқ ҳавода сайр қилиш вақти ҳам қисқартирилиши мумкин.

  • Дам олиш шароитлари: Шу билан бирга, маҳбасда телевизорлар ва бўш вақтни ўтказиш учун айрим оддий шароитлар ҳам мавжуд.

Қамоқхона параметрлари

Тафсилотлар

Муассаса номи

«Ал-Ватба» қамоқхонаси (Al Wathba Central Prison)

Жойлашуви

Абу-Даби шаҳри марказидан жануби-шарқ томон 40–50 км масофада

Мақоми

Абу-Даби амирлигининг асосий ва энг йирик жазони ижро этиш муассасаси

Сақлаш шакли

4–30 кишилик умумий камералар, қатъий режим

Муассасанинг жойлашуви

«Ал-Ватба» қамоқхонаси Абу-Даби амирлигидаги энг йирик ва асосий жазони ижро этиш муассасаси ҳисобланади. У шу номдаги Ал-Ватба ҳудудида, пойтахт марказидан жануби-шарқ томон тахминан 40–50 километр масофада қад ростлаган. Ҳозирча спортчининг кейинги тақдири ва расмий ҳуқуқий қарорлар қандай якунланиши барчанинг диққат марказида турибди.

Сизнингча, машҳур спортчиларнинг бу каби ҳуқуқий муаммоларга дуч келиши уларнинг профессионал фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари