Хабиб Нурмагомедов Усмонни қамоқдан озод қилиш учун БААга бордими? Музокаралар тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия оммавий ахборот воситаларида Хабиб Нурмагомедовнинг БАА расмийлари билан музокаралар олиб бориши натижасида Усмон Нурмагомедов ва унинг жамоаси қамоқдан озод қилингани ҳақида хабарлар тарқалди.
- Абу-Дабидаги меҳмонхонада Мераб Двалишвили билан юз берган муштлашувдан сўнг, суд Усмон Нурмагомедов ва бошқа иштирокчиларга олти ойлик қамоқ жазоси ҳамда депортация чорасини белгилаган эди.
Усмон Нурмагомедов ва унинг жамоаси учун оғир кунлар ортда қолган бўлиши мумкин. Россия оммавий ахборот воситаларида тарқалган хабарларга кўра, Хабиб Нурмагомедов шахсан БААга бориб, Амирликлар расмийлари билан музокара ўтказган. Натижада Усмон ҳам бўлган гуруҳ аъзолари босқичма-босқич озод қилингани айтилмоқда. Аммо бу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган.
ММА оламида катта шов-шувга сабаб бўлган Абу-Дабидаги меҳмонхона жанжали янги босқичга ўтди. Бир неча кун аввал Усмон Нурмагомедов ва унинг жамоаси аъзолари олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилингани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Энди эса уларнинг озодликка чиққани, бунда Хабиб Нурмагомедовнинг шахсий аралашуви муҳим роль ўйнагани айтилмоқда.
Хабиб БААга бориб, музокара ўтказганми?
Россиянинг Mash Telegram канали маълумотларига таяниб тарқатилган хабарларга кўра, Усмон Нурмагомедовнинг яқинлари дастлаб вазиятни мустақил ҳал қилишга уринган. Кейин эса ёрдам сўраб Хабиб Нурмагомедовга мурожаат қилишган.
Айтилишича, Хабиб аввал UFC раҳбари Дана Уайт ва америкалик ҳамкорлар орқали масалани ҳал қилишга ҳаракат қилган. Бироқ БААдаги қонунчилик ва ҳуқуқий тартиблар бошқача экани сабабли бу уринишлар натижа бермаган.
Шундан сўнг Хабибнинг ўзи Амирликларга бориб, маҳаллий расмийлар билан музокара олиб боргани хабар қилинмоқда.
Манбага кўра, томонлар маҳбусларни бир вақтнинг ўзида эмас, босқичма-босқич озод қилиш бўйича келишувга эришган. Биринчи гуруҳ 15 ноябрь куни, Усмон Нурмагомедов ҳам бўлган иккинчи гуруҳ эса 16 ноябрь куни озод қилингани айтилмоқда.
Бироқ Хабибнинг БААга ташрифи, музокаралар мазмуни ва келишув шартлари мустақил манбалар орқали тасдиқлангани йўқ. Шу боис бу маълумотларни ҳозирча тарқалган хабар сифатида қабул қилиш лозим.
Усмон Нурмагомедов нима сабабдан қамалган эди?
Воқеа 11 ноябрь куни Абу-Дабидаги Yas Island ҳудудида жойлашган меҳмонхона лоббисида содир бўлган.
Усмон Нурмагомедов ва унинг ҳамроҳлари интервью бераётган грузиялик Мераб Двалишвили билан тўқнашган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда Усмоннинг Двалишвилига яқинлашиб, унинг юзига тарсаки туширгани ва шундан кейин оммавий муштлашув бошлангани акс этган.
Ҳодисадан сўнг БАА полицияси жами 10 кишини қўлга олган. Улардан саккиз нафари муштлашувда иштирок этган, яна икки киши эса воқеани видеога олиб, интернетда тарқатганликда айбланган.
13 ноябрь куни Абу-Даби жиноят ишлари бўйича суди ишни кўриб чиқиб, олти нафар айбланувчига олти ойлик қамоқ жазоси, 300 минг дирҳам жарима ва жазо муддати тугагач мамлакатдан депортация қилиш чорасини белгилаган. Воқеани тасвирга олиб тарқатган яна икки кишига ҳам олти ойлик қамоқ жазоси тайинланган.
Двалишвили ва унинг ҳамроҳи Саба Лазишвили эса 50 минг дирҳамдан жарима тўлаб, озодликка чиқарилган.
Мераб Двалишвили ҳам уларнинг озод этилишини истаган эди
Жанжалдан кейин Мераб Двалишвили ҳам вазиятга муносабат билдирган. У Абу-Даби расмийларига миннатдорлик билдириб, ўзини яхши ҳис қилаётганини айтган.
Грузиялик жангчи, шунингдек, Усмон ва унинг ҳамроҳлари ҳам озод қилинишини исташини билдирган. У бу иш бўйича даъво қилмаслигини, тинчлик ва барча учун яхшилик бўлишини хоҳлашини таъкидлаган.
16 ноябрь куни тарқалган озодлик ҳақидаги хабарлардан кейин Двалишвили ҳам бу маълумот рост бўлса, хурсанд бўлишини айтган. Бироқ у Усмон ва Умар Нурмагомедов билан ярашиш нияти йўқлигини ҳам билдирган.
Умар Нурмагомедовнинг тақдири ҳақида нима маълум?
Воқеа атрофидаги хабарларда яна бир муҳим савол очиқ қолмоқда: Умар Нурмагомедовнинг ҳолати қандай?
Айрим хабарларда Усмон ва унинг жамоаси аъзолари ҳақида гап кетган бўлса-да, Умарнинг озод этилгани ҳақида аниқ тасдиқланган маълумот йўқ. Шунинг учун унинг ҳам қамоқдан чиққанини ҳозирча қатъий айтиш мумкин эмас.
Хулоса: ака учун уканинг ташвиши ҳамиша алоҳида
Хабиб Нурмагомедовнинг бу воқеадаги иштироки ҳақидаги хабарлар ММА мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Агар тарқалган маълумотлар тасдиқланса, бу унинг укаси ва жамоадошларини қийин вазиятдан чиқариш учун шахсан ҳаракат қилганини англатади.
Ҳаётда ҳам шундай: баъзан укалар шошқалоқлик қилиб, муаммога дуч келади, акалар эса уларни қийин вазиятдан олиб чиқиш учун бор имкониятини ишга солади.
Бироқ бу воқеа яна бир ҳақиқатни эслатади: спортдаги рақобат, ғурур ва шахсий адоват ҳеч қачон қонундан устун бўлмаслиги керак. Майдондаги рақобат майдонда қолиши, спортчилар эса ҳар қандай вазиятда ўз ҳаракатлари учун жавоб беришини унутмаслиги лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…