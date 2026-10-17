Олимлар попкорн ҳидини таратадиган янги помидор яратишди

·16·Дунё
Олимлар попкорн ҳидини таратадиган янги помидор яратишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой ва Австралия олимлари генетик таҳрирлаш ёрдамида попкорн ҳидига эга бўлган помидор яратди.
  • Тадқиқотчилар SlBADH1 ва SlBADH2 генларини КРИСPR/Cas9 технологияси билан ўзгартириб, помидорда 2-ацетил-1-пирролин (2-AP) молекуласининг тўрт баравардан кўпроқ кўпайишига эришди.
  • Ушбу генетик ўзгаришлар помидорнинг асосий агрономик хусусиятларига салбий таъсир кўрсатмаган, яни ҳосилдорлик ва сифат сақланиб қолган.

Хитой ва Австралия олимлари генетик таҳрирлаш технологияси ёрдамида попкорн ҳидини эслатувчи хушбўй помидорнинг илк намунасини яратди. Мутахассислар ушбу ишланма сабзавотларнинг хушбўйлигини ошириш ва таъм хусусиятларини бойитиш учун янги имкониятлар очиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Помидор (Solanum lycopersicum) дунёда энг кўп етиштириладиган ва истеъмол қилинадиган сабзавотлардан бири ҳисобланади. Бироқ асрлар давомида ҳосилдорлик, касалликларга чидамлилик ва меваларнинг бир хил кўринишини таъминлашга қаратилган селекция ишлари унинг табиий хушбўйлигини пасайтирган. Олимлар эса генларни таҳрирлаш орқали помидорнинг ушбу салоҳиятини қайта намоён этишга муваффақ бўлди.

Тадқиқотчилар хушбўй гуручга попкорн ҳидини берувчи 2-ацетил-1-пирролин (2-AP) молекуласига эътибор қаратди. Улар помидорнинг Alisa Craig навидаги SlBADH1 ва SlBADH2 генларини CRISPR/Cas9 технологияси ёрдамида фаолиятдан чиқарди.

Натижада SlBADH2 генидаги мутация 2-AP миқдорини сезиларли оширди. Ҳар икки ген бир вақтда фаолиятдан чиқарилганда эса мазкур модда миқдори оддий помидорга нисбатан тўрт баравардан кўпроқ кўпайди. Бу икки ген ўртасида ўзаро таъсир мавжудлигини кўрсатди.

Хитойдаги Сянху лабораторияси профессори Шэнчунь Сюй Journal of Integrative Agriculture журналида чоп этилган тадқиқотда олимлар дастлаб помидор геномини ўрганиб, SlBADH1 ва SlBADH2 генларини аниқлаганини маълум қилди. Кейин Alisa Craig навида ушбу генларни алоҳида ва биргаликда фаолиятдан чиқариш бўйича тажрибалар ўтказилди.

Olim qiz qizil fonda mikroskop orqali pomidor va popkornni o'rganmoqda.

Муҳими, генетик ўзгаришлар помидорнинг асосий агрономик хусусиятларига салбий таъсир кўрсатмади. Ўсимликнинг гуллаш вақти, бўйи, мева вазни, эрувчан шакарлар, органик кислоталар ва С витамини миқдорида сезиларли ўзгаришлар кузатилмади.

Олимлар бу натижани ҳосилдорликни пасайтирмаган ҳолда помидор хушбўйлигини ошириш йўлидаги муҳим қадам деб баҳоламоқда. Келгусида бундай технологиялар орқали истеъмолчиларнинг талабига мос, ўзига хос ҳид ва таъмга эга сабзавот навларини яратиш мумкин.

Попкорн ҳидли помидор барча истеъмолчиларга ҳам ёқмаслиги мумкин. Бироқ тадқиқотчилар хушбўйлиги кучайтирилган маҳсулотлар қишлоқ хўжалиги бозорида янги имкониятлар яратишига ишонмоқда.

Тадқиқот ҳаммуаллифи, Сянху лабораторияси доценти Пэн Чжэннинг айтишича, ҳозирда ушбу хушбўйлик хусусиятини тижорат учун мўлжалланган помидор навларига ўтказиш ишлари давом этмоқда. Олимлар бу орқали маҳсулотнинг таъм хусусиятларини бойитиш, истеъмолчилар қизиқишини ошириш ва бозор қийматини кўтаришни мақсад қилган. Мутахассислар ушбу ёндашувни хушбўй гуруч навларини яратиш тажрибасига ўхшатмоқда.

Сянху лабораториясиАлиса КрейгCRISPR/Cas9попкорн ҳидли помидор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестиваль27 август 15:30Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирди28 август 12:04Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқлади13 август 17:17Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқлади13 август 14:33Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)11 август 06:08Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)Бугун 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди