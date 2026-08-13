Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқлади
Астрономлар юлдуз каби ёрқин нур таратадиган, бироқ энергия хусусиятлари қора туйнукларга хос бўлган МоМ-БҲ-1 * космик обектини аниқлади. Бутун Қуёш тизими ҳажмига тенг бу обект Кит юлдузи туркумида, Ердан миллиардлаб ёруғлик йили узоқликда жойлашган ва Катта портлашдан тахминан 660 миллион йил ўтиб шаклланган.
Астрономлар юлдуз каби ёрқин нур таратадиган, бироқ энергия хусусиятлари қора туйнукларга хос бўлган ғайриоддий космик объектни аниқлади. «Қора туйнук юлдузи» деб аталган ушбу объект бутун Қуёш тизими ҳажмига тенг бўлиб, Ердан миллиардлаб ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Бу ҳақда халқаро олимлар гуруҳининг Nature журналида эълон қилинган тадқиқотида маълум қилинди.
Олимлар объектни NASA’нинг James Webb космик телескопи орқали олинган Коинотнинг илк даврларига оид тасвирларни таҳлил қилиш жараёнида аниқлаган. MoM-BH-1* деб номланган объект Кит юлдузи туркумида жойлашган бўлиб, ҳисоб-китобларга кўра, у Катта портлашдан тахминан 660 миллион йил ўтиб шаклланган.
Дастлаб тадқиқотчилар уни улкан қизил юлдуз деб тахмин қилган. Бироқ объектнинг ниҳоятда юқори энергия чиқариши бу тахминга мос келмаган. Ҳисоб-китоблар унинг маълум юлдузлардан 100 миллиард мартагача кўпроқ энергия ажратишини кўрсатган.
Компьютер моделлаштириш натижалари эса MoM-BH*-1 оддий юлдуз эмаслигини кўрсатган. Олимларнинг тахминича, у зич газ қатлами билан ўралган қора туйнук бўлиб, газнинг кучли нурланиши объектни ташқи томондан юлдузга ўхшатиб кўрсатмоқда.
Тадқиқотчилар унинг нури деярли тўлиқ қизил рангда экани ва маълум тўлқин узунлигидан кейин кескин йўқолишини ҳам аниқлаган. Бу хусусиятлар объектни бошқа маълум космик жисмлардан ажратиб туради.
Агар тадқиқот натижалари кейинги кузатувларда тасдиқланса, James Webb телескопи аниқлаган бошқа кўплаб сирли «Кичик қизил нуқталар» ҳам шундай қора туйнук юлдузлари бўлиши мумкин.
Олимларнинг фикрича, бундай объектлар дастлабки Коинотда галактикалар шаклланишида муҳим роль ўйнаган ва бугунги галактикалар марказидаги ўта улкан қора туйнукларнинг пайдо бўлишига замин яратган бўлиши эҳтимол.
…