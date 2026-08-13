Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқлади

·31·Дунё
Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқлади
Қисқача

Астрономлар юлдуз каби ёрқин нур таратадиган, бироқ энергия хусусиятлари қора туйнукларга хос бўлган МоМ-БҲ-1 * космик обектини аниқлади. Бутун Қуёш тизими ҳажмига тенг бу обект Кит юлдузи туркумида, Ердан миллиардлаб ёруғлик йили узоқликда жойлашган ва Катта портлашдан тахминан 660 миллион йил ўтиб шаклланган.

Астрономлар юлдуз каби ёрқин нур таратадиган, бироқ энергия хусусиятлари қора туйнукларга хос бўлган ғайриоддий космик объектни аниқлади. «Қора туйнук юлдузи» деб аталган ушбу объект бутун Қуёш тизими ҳажмига тенг бўлиб, Ердан миллиардлаб ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Бу ҳақда халқаро олимлар гуруҳининг Nature журналида эълон қилинган тадқиқотида маълум қилинди.

Олимлар объектни NASA’нинг James Webb космик телескопи орқали олинган Коинотнинг илк даврларига оид тасвирларни таҳлил қилиш жараёнида аниқлаган. MoM-BH-1* деб номланган объект Кит юлдузи туркумида жойлашган бўлиб, ҳисоб-китобларга кўра, у Катта портлашдан тахминан 660 миллион йил ўтиб шаклланган.

Дастлаб тадқиқотчилар уни улкан қизил юлдуз деб тахмин қилган. Бироқ объектнинг ниҳоятда юқори энергия чиқариши бу тахминга мос келмаган. Ҳисоб-китоблар унинг маълум юлдузлардан 100 миллиард мартагача кўпроқ энергия ажратишини кўрсатган.

Компьютер моделлаштириш натижалари эса MoM-BH*-1 оддий юлдуз эмаслигини кўрсатган. Олимларнинг тахминича, у зич газ қатлами билан ўралган қора туйнук бўлиб, газнинг кучли нурланиши объектни ташқи томондан юлдузга ўхшатиб кўрсатмоқда.

Тадқиқотчилар унинг нури деярли тўлиқ қизил рангда экани ва маълум тўлқин узунлигидан кейин кескин йўқолишини ҳам аниқлаган. Бу хусусиятлар объектни бошқа маълум космик жисмлардан ажратиб туради.

Агар тадқиқот натижалари кейинги кузатувларда тасдиқланса, James Webb телескопи аниқлаган бошқа кўплаб сирли «Кичик қизил нуқталар» ҳам шундай қора туйнук юлдузлари бўлиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, бундай объектлар дастлабки Коинотда галактикалар шаклланишида муҳим роль ўйнаган ва бугунги галактикалар марказидаги ўта улкан қора туйнукларнинг пайдо бўлишига замин яратган бўлиши эҳтимол.

Yulduz, qora tuynukning akkresion diski va qora tuynukli yulduzning qiyosiy diagrammasi.
НАСАЖеймс УэббКетусНейчер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17 Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирганБугун, 12:22Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди