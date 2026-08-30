Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошлади

·0·Дунё
Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошлади

Музлик даврининг афсонавий гиганти — жунли мамонтлар келажакда яна пайдо бўлиши мумкинми?

АҚШнинг Colossal Biosciences компанияси қадимги мамонтлар ДНКсини ўрганиб, уларга хос муҳим хусусиятларни замонавий фил геноми билан бирлаштириш устида ишламоқда. Асосий мақсад — совуққа чидамли, қалин жунли ва мамонтга ўхшаш белгиларга эга ҳайвон яратиш.

Бунинг учун олимлар генларни таҳрирлаш технологияларидан, жумладан CRISPR усулидан фойдаланмоқда. Мамонтнинг энг муҳим хусусиятлари — совуқ иқлимга мослашуви, жуни ва организмдаги ёғ қатлами билан боғлиқ генлар тадқиқ қилинмоқда.

Бироқ мутахассислар олдида ҳали жуда мураккаб вазифалар турибди. Шу сабабли, ҳозирча 2027 йилда ҳақиқий мамонт пайдо бўлиши ҳақида аниқ гапириш мумкин эмас.

Yuqori texnologiyali laboratoriyada mamont va kaptar genetik qayta tiklanmoqda.

Компания ҳозирги мақсади сифатида мамонтга ўхшаш илк ҳайвоннинг туғилишини 2028 йил охирига мўлжалламоқда. Аммо бу режалар илмий синовлар натижасига қараб ўзгариши ҳам мумкин.

Шундай қилиб, музлик даври гигантлари ҳали қайтгани йўқ. Аммо генетика соҳасидаги тажрибалар муваффақиятли якунланса, инсоният келажакда мамонтга ўхшаш ҳайвонни яна кўриши му

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Бугун, 11:34Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиАёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиБугун, 11:10Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизБугун, 11:05«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?Бугун, 11:05Финляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиФинляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиБугун, 03:36Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиОнаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиБугун, 03:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди