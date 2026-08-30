Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошлади
Музлик даврининг афсонавий гиганти — жунли мамонтлар келажакда яна пайдо бўлиши мумкинми?
АҚШнинг Colossal Biosciences компанияси қадимги мамонтлар ДНКсини ўрганиб, уларга хос муҳим хусусиятларни замонавий фил геноми билан бирлаштириш устида ишламоқда. Асосий мақсад — совуққа чидамли, қалин жунли ва мамонтга ўхшаш белгиларга эга ҳайвон яратиш.
Бунинг учун олимлар генларни таҳрирлаш технологияларидан, жумладан CRISPR усулидан фойдаланмоқда. Мамонтнинг энг муҳим хусусиятлари — совуқ иқлимга мослашуви, жуни ва организмдаги ёғ қатлами билан боғлиқ генлар тадқиқ қилинмоқда.
Бироқ мутахассислар олдида ҳали жуда мураккаб вазифалар турибди. Шу сабабли, ҳозирча 2027 йилда ҳақиқий мамонт пайдо бўлиши ҳақида аниқ гапириш мумкин эмас.
Компания ҳозирги мақсади сифатида мамонтга ўхшаш илк ҳайвоннинг туғилишини 2028 йил охирига мўлжалламоқда. Аммо бу режалар илмий синовлар натижасига қараб ўзгариши ҳам мумкин.
Шундай қилиб, музлик даври гигантлари ҳали қайтгани йўқ. Аммо генетика соҳасидаги тажрибалар муваффақиятли якунланса, инсоният келажакда мамонтга ўхшаш ҳайвонни яна кўриши му
…