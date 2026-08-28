Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирди

·15·Дунё
Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирди

Испаниянинг Буньол шаҳрида дунёдаги энг машҳур ва ғайриоддий фестиваллардан бири — La Tomatina бўлиб ўтди. Анъанавий помидор жангида 20 мингдан ортиқ киши иштирок этди.

26 август куни ўтказилган 79-La Tomatina фестивали давомида иштирокчиларга 165 тоннагача пишиб кетган помидор отилди. Испания манбаларида эса фестиваль учун 150 минг килограмм помидор тайёрлангани қайд этилган.

Бир соатдан сал кўпроқ давом этган томоша натижасида Буньол кўчалари қизил тусга кирди. Помидор ортилган юк машиналари шаҳар марказидан ҳаракатланиб, иштирокчиларга маҳсулот тарқатган. Фестиваль якунланганидан кейин кўчалар махсус техникалар ёрдамида ювиб тозаланган.

La Tomatina festivalida odamlar yuk mashinasi yonida bir-biriga pomidor otmoqda.

La Tomatinaнинг тарихи 1945 йилга бориб тақалади. Ўша йили шаҳардаги сайил пайтида ёшлар ўртасида жанжал келиб чиққан ва улар бир-бирига помидор ота бошлаган. Кейинчалик бу воқеа анъанага айланган. Фестиваль Франсиско Франко даврида бир муддат тақиқланган, аммо 1980 йилларда қайта тикланиб, халқаро миқёсда машҳур тадбирга айланган.

Odamlar ko'chada bir-biriga pomidor otib, La Tomatina festivalini nishonlamoqda.

Фестиваль ҳар йили август ойининг сўнгги чоршанба куни Буньол шаҳрида ўтказилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаЖанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаБугун, 12:18Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиАмерикалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиБугун, 11:54Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Бугун, 10:43Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Бугун, 10:13Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиАнтиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиБугун, 10:09Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Бугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди