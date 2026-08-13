Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқлади

·0·Дунё
Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқлади

Астрономлар юлдуз сингари нур таратадиган, бироқ энергияси қора туйнукларга хос бўлган ғайриоддий космик объектни аниқлади. “Қора туйнук юлдузи” деб аталган мазкур объект бутун Қуёш тизими ҳажмига тенг бўлиб, Ердан миллиардлаб ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Бу ҳақда халқаро олимлар гуруҳининг “Nature” журналида чоп этилган тадқиқотида маълум қилинди.

Қайд этилишича, олимлар ушбу сирли объектни NASA’нинг “James Webb” космик телескопи орқали олинган, Коинотнинг илк даврларига оид тасвирларни ўрганиш жараёнида аниқлаган. MoM-BH-1* деб номланган объект Кит юлдузи туркумида жойлашган. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, у Катта портлашдан тахминан 660 миллион йил ўтиб шаклланган.

Тадқиқотчилар дастлаб объектни улкан қизил юлдуз сифатида қабул қилган. Бироқ унинг энергия ажратиш кўрсаткичлари бу тахминга мос келмаган. Ҳисоб-китоблар объект маълум бўлган ҳар қандай юлдуздан 100 миллиард марта кўпроқ энергия ажратаётганини кўрсатган. Бу эса унинг қора туйнукларга хос хусусиятларга эга эканидан далолат берган.

“Биз астрофизик объектнинг янги тури — қора туйнук юлдузини аниқладик”, — деган Массачусетс технология институти қошидаги Кавли астрофизика ва космик тадқиқотлар институти олими Роҳан Найду.

Унинг таъкидлашича, объект “одатда қора туйнуклар билан боғлиқ бўлган энергия билан ёритилади, бир вақтнинг ўзида эса классик юлдузларга хос белгиларни ҳам намоён қилади”.

Yulduz, qora tuynukning akkretsiya diski va kvaziyulduzning qiyosiy tasviri.

Компьютер моделлаштириш натижалари эса объект ядровий синтез орқали энергия ишлаб чиқарадиган улкан юлдуз эмаслигини кўрсатган. Олимларнинг тахминига кўра, MoM-BH-1 зич газ қатламлари билан ўралган қора туйнук* бўлиб, мазкур газ унинг нурланишини оддий юлдузникига ўхшатиб кўрсатмоқда.

Тадқиқотчилар MoM-BH*-1 нури деярли тўлиқ қизил эканини ва маълум бир тўлқин узунлигидан кейин кескин йўқолишини ҳам қайд этган. Найдунинг айтишича, ушбу хусусиятни ҳозиргача маълум бўлган бошқа космик объектлар билан таққослаш анча қийин.

Астрономларнинг фикрича, агар тадқиқот натижалари кейинги кузатувлар орқали тасдиқланса, “James Webb” телескопи тасвирларида аниқланган бошқа кўплаб сирли “Кичик қизил нуқталар” ҳам қора туйнук юлдузлари бўлиши мумкин.

Тадқиқотчилар бундай объектлар галактикалар эволюциясида муҳим ўрин тутган бўлиши эҳтимолини билдирмоқда. Хусусан, улар бугунги кунда галактикалар марказида мавжуд бўлган ўта улкан қора туйнукларнинг дастлабки шакллари бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Роҳан Найдунинг сўзларига кўра, “қора туйнук юлдузлари” деярли ҳар бир ўта улкан қора туйнукнинг шаклланишидаги илк босқич бўлиши, шунингдек, юлдузлар пайдо бўлиши ва галактикаларнинг кейинги ривожланишига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Бугун, 17:04Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди