Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди

·46·Дунё
Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ортиши, инфляция ва ёқилғи нархларининг ошишига қарши 550 мингдан ортиқ фуқаро кўчаларга чиққан.
  • Париж ва Марсель каби шаҳарларда намойишчилар полиция билан тўқнашиб, тартибсизликлар содир этган, натижада кўплаб ҳибслар амалга оширилган.
  • Намойишлар таълим тизимидаги муаммолар ва молиявий чекловларга қарши норозиликларни ҳам ўз ичига олган.

Франция бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ортиши, инфляция ва ёқилғи нархларининг ошишига қарши кутилмаган даражада йирик ва шиддатли оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтмоқда.

Мамлакат Ички ишлар вазирлиги берган маълумотларга кўра, пойтахт Париж ва бошқа йирик шаҳарларда (жумладан, Марсель, Лион ва Лилль) кўчаларга 550 мингдан ортиқ норози фуқаролар чиққан. Бу сўнгги йиллардаги энг йирик ижтимоий намойишлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди

Тўқнашувлар, кўздан ёш оқизувчи газ ва ёнғинлар

Намойишлар давомида Париж ва Марсель шаҳарларида вазият ўта кескин тус олди ва намойишчилар билан полиция ўртасида шиддатли тўқнашувлар содир бўлди:

  • Хавфсизлик кучларининг реакцияси: Париж ва Марсель кўчаларида баррикадалар қурилди, ахлат қутилари, машиналар ва ҳатто айрим бинолар ўт қўйилди. Тартибсизликларни бартараф этиш ва оломонни тарқатиш мақсадида полиция кўздан ёш оқизувчи газ, сув пуркагичлар ва резина ўқлардан фойдаланди;

  • Оммавий ҳибслар: Намойишлар давомида юз берган талончилик ва тартибсизликлар ортидан бутун мамлакат бўйлаб ўнлаб одамлар, жумладан Парижнинг ўзида кўплаб намойишчилар полиция томонидан қўлга олинган;

  • Қатъий тақиқлар: Ҳукумат Париж марказидаги Елисей майдони (Champs-Élysées), бир қатор маъмурий ва ҳукумат бинолари ҳамда йирик темир йўл вокзаллари яқинида ҳар қандай намойиш ва йиғилишлар ўтказишни расман тақиқлаб қўйди.

Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди

Ижтимоий норозиликнинг кенгайиши: Студентлар ва ўқитувчилар ҳам қўшилди

Дастлаб ёқилғи нархи ва умумий инфляцияга қарши бошланган ҳаракат қисқа фурсатда бошқа ижтимоий гуруҳларни ҳам ўз ичига олди:

  • Ёқилғи ва яшаш харажатлари: Одамлар кундалик эҳтиёж товарлари ва ёқилғи нархларининг тинимсиз ўсиши, харид қобилиятининг пасайиши ва ижтимоий нафақаларнинг музлатиб қўйилганига қарши эътироз билдиришмоқда;

  • Таълим инқирози: Намойишларга Франция бўйлаб мактаб ва университетларнинг юзлаб ўқувчилари ҳамда ўқитувчилари ҳам фаол қўшилди. Улар таълим тизимидаги молиявий чекловлар, мактаблардаги ночор шароитлар ва иш ҳақининг камлигига қарши ўз норозиликларини намойиш этмоқдалар.

Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди

Полиция ва махсус кучларнинг юқори даражадаги сафарбарлигига қарамай, намойишчиларнинг талаблари кучайиб бормоқда. Франция ҳукумати ушбу ижтимоий инқироздан чиқиш ва вазиятни юмшатиш учун тезкор чоралар кўришга мажбур бўлмоқда.

ПарижФранцияёқилғи нархиинфляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди30 июл 16:19Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этди28 июн 15:47Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?23 июн 14:44Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!6 июн 21:52АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди