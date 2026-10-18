Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ортиши, инфляция ва ёқилғи нархларининг ошишига қарши 550 мингдан ортиқ фуқаро кўчаларга чиққан.
- Париж ва Марсель каби шаҳарларда намойишчилар полиция билан тўқнашиб, тартибсизликлар содир этган, натижада кўплаб ҳибслар амалга оширилган.
- Намойишлар таълим тизимидаги муаммолар ва молиявий чекловларга қарши норозиликларни ҳам ўз ичига олган.
Франция бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ортиши, инфляция ва ёқилғи нархларининг ошишига қарши кутилмаган даражада йирик ва шиддатли оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтмоқда.
Мамлакат Ички ишлар вазирлиги берган маълумотларга кўра, пойтахт Париж ва бошқа йирик шаҳарларда (жумладан, Марсель, Лион ва Лилль) кўчаларга 550 мингдан ортиқ норози фуқаролар чиққан. Бу сўнгги йиллардаги энг йирик ижтимоий намойишлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Тўқнашувлар, кўздан ёш оқизувчи газ ва ёнғинлар
Намойишлар давомида Париж ва Марсель шаҳарларида вазият ўта кескин тус олди ва намойишчилар билан полиция ўртасида шиддатли тўқнашувлар содир бўлди:
Хавфсизлик кучларининг реакцияси: Париж ва Марсель кўчаларида баррикадалар қурилди, ахлат қутилари, машиналар ва ҳатто айрим бинолар ўт қўйилди. Тартибсизликларни бартараф этиш ва оломонни тарқатиш мақсадида полиция кўздан ёш оқизувчи газ, сув пуркагичлар ва резина ўқлардан фойдаланди;
Оммавий ҳибслар: Намойишлар давомида юз берган талончилик ва тартибсизликлар ортидан бутун мамлакат бўйлаб ўнлаб одамлар, жумладан Парижнинг ўзида кўплаб намойишчилар полиция томонидан қўлга олинган;
Қатъий тақиқлар: Ҳукумат Париж марказидаги Елисей майдони (Champs-Élysées), бир қатор маъмурий ва ҳукумат бинолари ҳамда йирик темир йўл вокзаллари яқинида ҳар қандай намойиш ва йиғилишлар ўтказишни расман тақиқлаб қўйди.
Ижтимоий норозиликнинг кенгайиши: Студентлар ва ўқитувчилар ҳам қўшилди
Дастлаб ёқилғи нархи ва умумий инфляцияга қарши бошланган ҳаракат қисқа фурсатда бошқа ижтимоий гуруҳларни ҳам ўз ичига олди:
Ёқилғи ва яшаш харажатлари: Одамлар кундалик эҳтиёж товарлари ва ёқилғи нархларининг тинимсиз ўсиши, харид қобилиятининг пасайиши ва ижтимоий нафақаларнинг музлатиб қўйилганига қарши эътироз билдиришмоқда;
Таълим инқирози: Намойишларга Франция бўйлаб мактаб ва университетларнинг юзлаб ўқувчилари ҳамда ўқитувчилари ҳам фаол қўшилди. Улар таълим тизимидаги молиявий чекловлар, мактаблардаги ночор шароитлар ва иш ҳақининг камлигига қарши ўз норозиликларини намойиш этмоқдалар.
Полиция ва махсус кучларнинг юқори даражадаги сафарбарлигига қарамай, намойишчиларнинг талаблари кучайиб бормоқда. Франция ҳукумати ушбу ижтимоий инқироздан чиқиш ва вазиятни юмшатиш учун тезкор чоралар кўришга мажбур бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…