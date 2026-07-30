«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди

·33·Маданият
«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди
Қисқача

Франсиялик електрон мусиқа ижрочиси ва продюсери Кавинский 50 ёшида Париж шаҳридаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. Франсе 24 нашрининг хабар беришича, дастлабки маълумотларга кўра унинг ўлимига инсулт сабаб бўлган ва воқеа жойида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Марҳум мусиқачи 2011 йилда екранларга чиққан «Дриве» филми учун яратилган машҳур «Нигҳткалл» қўшиғи орқали бутун дунёга танилган еди.

Франциялик электрон мусиқа ижрочиси ва продюсери Кавинский (асл исми Венсан Белорже) 50 ёшида вафот этди. 29 июль куни Кавинский Париж шаҳридаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. Маълум қилинишича, мусиқачи билан боғлана олмаган қўшниси фавқулодда хизматларга мурожаат қилган. Дастлабки маълумотларга кўра, унинг ўлимига инсульт сабаб бўлган.

Хонадонга етиб борган полиция ходимлари ўлим зўравонлик оқибатида содир бўлганини кўрсатувчи ҳеч қандай аломатларни аниқламаган. Бу ҳақда France 24 нашри хабар берди.

Венсан Пьер Клод Белорже (Vincent Pierre Claude Belorgey) 1975 йил 31 июль куни Франциянинг Сен-Сен-Дени ҳудудида туғилган.

Кавинский 2011 йилда экранларга чиққан машҳур «Drive» фильми саундтрекидан ўрин олган «Nightcall» қўшиғи орқали бутун дунёга танилди. Ушбу тарона нафақат фильмнинг ўзига хос рамзига айланди, балки синтвейв жанрининг энг машҳур ва таъсирчан асарларидан бири сифатида ҳам эътироф этилди.

Ижоди давомида Кавинский 1980 йиллар руҳидаги электрон мусиқани замонавий услуб билан уйғунлаштириб, ўзига хос ижодий йўналиш яратди. Унинг «OutRun» ва «Reborn» альбомлари, шунингдек, машҳур хонанда The Weeknd билан ҳамкорликда ижро этилган «Odd Look» қўшиғи ҳам катта машҳурликка эришган.

Мусиқа олами ва мухлислар Кавинскийнинг вафотини катта йўқотиш сифатида қабул қилмоқда. Санъаткор ўзининг бетакрор услуби ва унутилмас композициялари билан электрон мусиқа тарихида ўчмас из қолдирди.

КавинскиВенсан БелоржеПарижФранцияЗе Уикенд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Бугун, 18:00Жеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаЖеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаБугун, 17:56Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Бугун, 17:46“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкинБугун, 17:08Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Бугун, 16:57Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида