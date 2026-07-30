«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди
Франсиялик електрон мусиқа ижрочиси ва продюсери Кавинский 50 ёшида Париж шаҳридаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. Франсе 24 нашрининг хабар беришича, дастлабки маълумотларга кўра унинг ўлимига инсулт сабаб бўлган ва воқеа жойида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Марҳум мусиқачи 2011 йилда екранларга чиққан «Дриве» филми учун яратилган машҳур «Нигҳткалл» қўшиғи орқали бутун дунёга танилган еди.
Франциялик электрон мусиқа ижрочиси ва продюсери Кавинский (асл исми Венсан Белорже) 50 ёшида вафот этди. 29 июль куни Кавинский Париж шаҳридаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. Маълум қилинишича, мусиқачи билан боғлана олмаган қўшниси фавқулодда хизматларга мурожаат қилган. Дастлабки маълумотларга кўра, унинг ўлимига инсульт сабаб бўлган.
Хонадонга етиб борган полиция ходимлари ўлим зўравонлик оқибатида содир бўлганини кўрсатувчи ҳеч қандай аломатларни аниқламаган. Бу ҳақда France 24 нашри хабар берди.
Венсан Пьер Клод Белорже (Vincent Pierre Claude Belorgey) 1975 йил 31 июль куни Франциянинг Сен-Сен-Дени ҳудудида туғилган.
Кавинский 2011 йилда экранларга чиққан машҳур «Drive» фильми саундтрекидан ўрин олган «Nightcall» қўшиғи орқали бутун дунёга танилди. Ушбу тарона нафақат фильмнинг ўзига хос рамзига айланди, балки синтвейв жанрининг энг машҳур ва таъсирчан асарларидан бири сифатида ҳам эътироф этилди.
Ижоди давомида Кавинский 1980 йиллар руҳидаги электрон мусиқани замонавий услуб билан уйғунлаштириб, ўзига хос ижодий йўналиш яратди. Унинг «OutRun» ва «Reborn» альбомлари, шунингдек, машҳур хонанда The Weeknd билан ҳамкорликда ижро этилган «Odd Look» қўшиғи ҳам катта машҳурликка эришган.
Мусиқа олами ва мухлислар Кавинскийнинг вафотини катта йўқотиш сифатида қабул қилмоқда. Санъаткор ўзининг бетакрор услуби ва унутилмас композициялари билан электрон мусиқа тарихида ўчмас из қолдирди.
…