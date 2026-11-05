Қақшатқич зарба: Нега америкаликлар Трампнинг партиясини шафқатсизларча жазолади?

·67·Дунё
Қақшатқич зарба: Нега америкаликлар Трампнинг партиясини шафқатсизларча жазолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШдаги оралиқ сайловлар Доналд Трамп ва Республикачилар партиясининг оғир мағлубияти билан якунланди.
  • Сайловчиларнинг норозилигига инфляция, 2025-2026 йиллардаги 3,7 фоизлик нархлар ўсиши ҳамда Эрондаги уруш сабабли ёқилғи нархларининг кескин кўтарилиши асосий омил бўлди.
  • Трампнинг ўзини кампания марказига қўйиши ва реал муаммолардан узилиб қолиши унинг рейтингини тушириб юборди.

АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловлар амалдаги президент Дональд Трамп ва унинг Республикачилар партияси учун оғир мағлубият билан якунланди. Одатда оралиқ сайловларда ҳокимиятдаги партия позицияларини қисман бой бериши кузатилади, аммо бу сафарги сиёсий зарба кўлами сайловчилар Трампнинг Оқ уйга қайтганидан кейинги икки йиллик сиёсатидан қанчалик қаттиқ чарчаганини ва норози эканини намойиш этди.

BBC америкалик сайловчилар республикачиларни бу қадар кўп мандатдан маҳрум этиб, «кўк тўлқин» (демократлар) фойдасига овоз берганининг 5 та асосий сабабини очиқлади.

1. Қимматчилик ва инфляция: «Ҳамма нарса ошиб кетди»

Атлантикадан Тинч океанигача бўлган ҳудудларда яшовчи америкаликлар кундалик ҳаётда кескин қимматчиликка дуч келди:

  • Рақамлар ва бензин нархи: 2025 йил сентябридан 2026 йил сентябригача нархлар 3,7 фоизга ошди. Сентябрда дизель ёқилғисининг чакана нархи бир галлон учун рекорд даражадаги 6 доллар-у 52 центга (бир литр учун 1,72 доллар) етди;

  • Аҳолининг ғазаби: Экзит-полл сўровларида сайловчиларнинг 79 фоизи сўнгги бир йилда инфляция сабабли жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келганини, сўралганларнинг 60 фоиздан ортиғи эса бунда тўғридан-тўғри Трамп ва унинг иқтисодий қарорларини айблаётганини билдирди.

2. Эрондаги уруш ва бузилган ваъда

Нархларнинг кескин кўтарилишига Вашингтон ва Исроилнинг февраль ойи охирида Эронга қарши бошлаган ҳарбий ҳаракатлари сабаб бўлди:

  • Ҳўрмуз бўғозининг ёпилиши: Теҳрон муҳим нефть ва газ йўлини тўсиб қўйиши дунё бўйлаб ёқилғи нархини сакратиб юборди ва оқибатда америкаликлар ёқилғи қуйиш шохобчаларида улкан ҳисоб-китобларга дуч келди;

  • Сайловчилар қаршилиги: Сўровда қатнашганларнинг 63 фоизи уруш бошлаш хато бўлганини, 74 фоизи эса бу омил овоз беришда ҳал қилувчи аҳамият касб этганини таъкидлади. Трампнинг «янги урушларни бошламаслик» ҳақидаги ваъдасини бузгани ҳатто унинг ашаддий тарафдорларини ҳам ранжитди.

3. Демократларнинг кучли ва изчил стратегияси

Демократик партия номзодлари республикачиларнинг анъанавий истеҳкомлари ҳисобланган штатларда ҳам ғалаба тўлқинини ҳосил қилди:

  • Ижтимоий муаммоларга урғу: Улар қимматчилик ва тиббий хизматлардан фойдаланишни асосий шиор қилиб олди;

  • Сенсацион ғалабалар: Техас ва Канзасда Жеймс Таларико ва руҳоний Адам Ҳэмилтон, Жанубий Каролинада собиқ педиатр Энни Эндрюс, Мичиганда соғлиқни сақлаш тизимини ҳимоя қилган Абдул ас-Сайид сенатга сайланди. Жоржияда эса 39 ёшли сенатор Жон Оссофф 60 га 40 натижа билан Трамп тарафдорлари устидан ишончли ғалабага эришиб, 2028 йилги президентлик пойгаси фаворитига айланмоқда.

4. Рейтинги қулаган Трамп: Бренди хиралашган етакчи

Сайловчилар ўзларини энг кўп қийнаётган муаммолар — нархлар ўсиши ва Эрон урушини бевосита Трамп номи билан боғлади:

  • Хато стратегик тактика: Трамп сайловчиларни бюллетенларда худди унинг исми тургандек овоз беришга чақириб, кампания марказига ўзини қўйди. Бу эса акс таъсир қилди;

  • Реал муаммолардан узилиш: Америкаликлар нарх-наво ва оилавий бюджет бўйича ечим кутаётган бир пайтда, Трамп сайлов арафасидаги Вашингтон нутқини пойтахтдаги катта ҳовузни таъмирлаш лойиҳасига бағишлагани кўпчиликни ҳафсаласини пир қилди.

5. Лотин америкаликлар ва қора танли сайловчиларнинг юз ўгириши

2024 йилда Трампнинг ҳокимиятга қайтишини таъминлаган муҳим демографик гуруҳлар бу сафар республикачиларни қўлламади:

  • Чегарадаги бурилиш: Техаснинг Мексика билан чегарадош испан тилли округларида демократлар устун келди. Бу ҳудудларда республикачиларнинг натижаси икки йил олдингига нисбатан 22 фоиз пунктга пасайди;

  • ICE сиёсатига норозилик: Иммиграция ва божхона хизматининг (ICE) агрессив чоралари сайловчиларнинг 56 фоизида салбий муносабат уйғотди. Шунингдек, Миссисипи каби афроамерикаликлар салмоғи юқори бўлган ҳудудларда ҳам кўп йиллик республикачилар ҳукмронлиги хавф остида қолди.

Дональд ТрампАҚШ оралиқ сайловлариРеспубликачилар партиясиДемократик партия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда “кўк цунами” кутилмоқда: Трамп сайловдаги мағлубиятга рози бўлмоқдами?АҚШда “кўк цунами” кутилмоқда: Трамп сайловдаги мағлубиятга рози бўлмоқдами?3 ноябр 22:39«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди12 сентябр 10:14Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!12 сентябр 00:11«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди10 сентябр 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди