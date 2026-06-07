Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлди

·169·Дунё
Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлди

Исроил ҳарбийлари босиб олинган Ғарбий соҳилда оилавий автомобилга қарата ўқ узиши оқибатида етти ойлик фаластинлик чақалоқ ҳалок бўлди. Бу ҳақда The Guardian хабар қилди.

Маълум бўлишича, 5 июнь куни Ҳеброн шаҳрида содир бўлган воқеада Сам Фаҳд Абу Ҳайкал исмли чақалоқ оғир яраланган ва шифохонада вафот этган. Ҳодиса вақтида унинг отаси, Байтлаҳм университети маърузачиси Фаҳд Абу Ҳайкал ҳам жароҳат олган.

Отанинг айтишича, ҳарбийлар тўхташ ишорасини берганидан сўнг у автомобилни тўлиқ тўхтатган. Шунга қарамай, машинага қарата ўқ узилган. Унинг таъкидлашича, кун ёруғ бўлган ва ҳарбийлар автомобиль ичида оила аъзолари борлигини аниқ кўриши мумкин эди.

Исроил мудофаа кучлари эса автомобил ҳарбийлар томон тезлашаётгани учун ўқ узилганини маълум қилди. Бироқ дастлабки текширувда жабрланганлар тинч аҳоли экани аниқланган. Воқеа бўйича суриштирув давом этмоқда.

Фаҳд Абу Ҳайкал ҳодисани холисона текшириш ва айбдорларни жавобгарликка тортишни талаб қилди.

БМТ маълумотларига кўра, Ғарбий соҳил ва Шарқий Қуддусда уруш бошланганидан бери 1000 нафардан ортиқ фаластинлик ҳалок бўлган бўлиб, уларнинг камида 240 нафари болалардир.

ИсроилҒарбий соҳилThe GuardianҲебронСам Фаҳд Абу Ҳайкал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиБугун, 08:04Исроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилдиИсроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилдиБугун, 08:01Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиПит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиБугун, 04:08Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди