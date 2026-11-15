Саудияда никоҳсиз фарзанд кўрган кениялик аёлга 100 дарра жазосига ҳукм қилинди
Саудия Арабистонида никоҳсиз фарзанд кўрган кениялик аёл 100 дарра уриш жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда «The Guardian» нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, аёл мамлакатда уй ишлари ва бола парвариши билан шуғулланган. У Миср фуқароси билан муносабатда бўлган, аммо эркак фарзанд туғилишидан олдин Саудияни тарк этган.
Аёлнинг никоҳсиз фарзанд кўргани шифохонага мурожаат қилганидан кейин маълум бўлган. Суд эса унга 100 дарра жазоси тайинлаган.
Ҳуқуқ ҳимоячилари бу қарорни кескин қоралаб, аёлни жазолаш ўрнига ватани — Кенияга қайтаришга чақирмоқда. Аёл эса интервьюсида бундай жазога чидай олмасликдан қўрқаётганини билдирган.
Мазкур ҳолат халқаро инсон ҳуқуқлари ташкилотлари эътиборини ҳам тортган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…