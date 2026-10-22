Австралияда марҳумларни тупроққа айлантиришга қонунан рухсат берилди

·76·Дунё
Австралияда марҳумларни тупроққа айлантиришга қонунан рухсат берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги Жанубий Уелс штатида марҳумларнинг танасини махсус жараён орқали унумдор тупроққа айлантиришга рухсат берувчи қонун қабул қилинди.
  • Мустақил депутат Алекс Гринвич томонидан илгари сурилган ушбу ташаббус анъанавий дафн ва кремацияга нисбатан экологик жиҳатдан қулай ҳамда арзонроқ муқобил ҳисобланади.
  • Инсон танасини компостлаш деб аталувчи ушбу жараён 40–60 кун давом этиб, натижада олинган тупроқ марҳумнинг яқинларига топширилади.

Австралияда дафн маросимларига нисбатан ғайриоддий муқобил усул жорий этилмоқда. Янги Жанубий Уэлс штатида марҳумларни махсус жараён орқали унумдор тупроққа айлантиришга рухсат берувчи қонун қабул қилинди. Янги тартибга кўра, аҳоли 2028 йилдан бошлаб ушбу усулдан фойдаланиши мумкин бўлади.

The Sydney Morning Herald нашри хабар беришича, мазкур ташаббус анъанавий дафн ва кремацияга нисбатан арзонроқ ҳамда экологик жиҳатдан қулайроқ муқобилни таклиф этишга қаратилган. Қонун лойиҳасини мустақил депутат Алекс Гринвич илгари сурган.

Марҳум қандай қилиб тупроққа айлантирилади?

Ушбу усул терраформация ёки инсон танасини компостлаш деб аталади. Жараёнда марҳумнинг танаси сомон, пичан ва гулбарглари каби табиий материаллар билан бирга махсус герметик контейнерга жойлаштирилади.

Контейнер ичида 40–60 кун давомида ҳаво айланиши таъминланади. Натижада органик моддалар парчаланиб, ўсимликлар етиштиришда фойдаланиш мумкин бўлган унумдор тупроқ ҳосил бўлади. Тайёр маҳсулот марҳумнинг яқинларига топширилади.

Нега бу усулга эҳтиёж пайдо бўлди?

Янги дафн усулини қўллаб-қувватлаётганлар унинг бир нечта афзаллигини таъкидламоқда. Биринчидан, бундай жараён учун анъанавий қабристонда алоҳида ер майдони ажратиш талаб қилинмайди. Бу қабристонлар учун жой етишмаётган ҳудудларда муҳим аҳамиятга эга.

Иккинчидан, терраформация кремацияга нисбатан камроқ иссиқхона газлари чиқариши мумкин. Шунингдек, мазкур усул оддий дафн маросимига қараганда арзонроқ бўлиши кутилмоқда. Австралияда анъанавий дафн харажатлари 50 минг долларгача етиши мумкинлиги қайд этилган.

Янги тартиб қачон кучга киради?

Австралияда ушбу хизматни кўрсатиш учун санитария ва экологик талабларга жавоб берадиган махсус лицензияланган марказлар ташкил этилиши режалаштирилган. Улар 2028 йилгача ишга туширилиши кутилмоқда.

Мазкур қарор Австралияда ва жанубий яримшарда ушбу дафн усулини қонунийлаштириш бўйича илк қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Дунёда эса инсон танасини компостлашга айрим АҚШ штатлари ва Германиянинг Шлесвиг-Гольштейн ҳудудида ҳам рухсат берилган.

Янги Жанубий УэлсАлекс Гринвичинсон танасини компостлаштерраформация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилинди5 июн 22:26Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди4 август 18:00Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқладиТуркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади28 сентябр 22:49Россияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошладиРоссияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошладиБугун 11:32Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинЯпонияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинБугун 11:30Эронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқдаЭронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқдаБугун 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда