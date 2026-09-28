Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Ағри вилоятида жойлашган кема шаклидаги геологик обектда олиб борилган тадқиқотлар натижасида ер остида инсон қўли билан яратилганига ўхшаш тўғри бурчакли конструксиялар ва сунъий қатламлар аниқланди.
- Обектдан олинган 300 дан ортиқ тупроқ намуналарида органик моддалар миқдори атроф-муҳитдагига нисбатан уч баробар кўп экани маълум бўлди.
- Олимлар ушбу кашфиётни тасдиқлаш мақсадида тарихда илк бор чуқур бурғилаш ишларига киришди.
Туркия шарқидаги Ағри вилоятининг Доғубоязит туманида минг йиллик тарихий сирни очишга қаратилган кенг кўламли илмий тадқиқотлар ҳал қилувчи паллага кирди. Халқаро ва маҳаллий олимлар гуруҳи ушбу ҳудудда жойлашган, улкан кема шаклини аниқ такрорловчи геологик объектни ўрганиш жараёнида шов-шувли илмий далилларга дуч келди. Тадқиқот доирасида олинган 300 дан ортиқ тупроқ намунаси лабораторияларда текширилганда, объект ичидаги органик моддалар миқдори атроф-муҳитдаги одатий тупроққа нисбатан нақд уч баробар кўп экани маълум бўлди.
Энг ҳайратланарлиси, замонавий радиолокацион сканерлаш қурилмалари ёрдамида ер остида инсон қўли билан яратилганга ўхшаш тўғри бурчакли конструкциялар, сунъий қатламлар, сирли бўшлиқлар ва эҳтимолий тоннеллар тармоғи қайд этилди. Илмий жамоа ушбу сенсацион фаразни қатъий исботлаш мақсадида тарихда илк бор чуқур бурғилаш ишларига расман киришди.
«300 та намуна, 3 баробар кўп органика ва ер ости бўшлиқлари»: Тадқиқотнинг 5 та асосий нуқтаси
Доғубоязитдаги сирли кемасимон объектни ўрганиш бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Кема шаклидаги ноёб геологик ёдгорлик: Ағри тоғи этакларидаги улкан табиий тузилма тарихий кема параметрларига тўлиқ мос келади;
3 баробар юқори органик кўрсаткич: Объектдан олинган 300 дан зиёд намунада органик моддаларнинг концентрацияси атрофдагидан 3 карра ортиқ чиқди;
Ер остида тўғри бурчакли тузилмалар: Радарлар табиатда кам учрайдиган аниқ геометрик шакллар ва параллель қатламларни кўрсатди;
Бўшлиқлар ва эҳтимолий тоннеллар тармоғи: Сканерлаш натижалари ер қаърида сунъий равишда яратилган хоналар ёки йўлаклар мавжудлигини тасдиқламоқда;
Илк бор бурғилаш бошланди: Назария ва тахминларни аниқ физик далиллар билан асослаш учун объектда тарихий бурғилаш ишлари йўлга қўйилди.
Ағри вилоятидаги илмий изланишлар ва сканерлаш натижалари таснифи
Доғубоязит объектида қайд этилган лаборатория ва радиолокация кўрсаткичлари таҳлили:
Тадқиқот йўналиши ва усули
Лаборатория ва радар натижалари
Илмий фараз ва тарихий аҳамияти
Географик жойлашуви
Туркия, Ағри вилояти, Доғубоязит тумани
Қадимий манбаларда тилга олинган тўфон ҳудуди
Тупроқ ва биокимёвий таҳлил
300 дан ортиқ намуна ўрганилди
Кема ёғочлари ва тирик мавжудотлар қолдиқлари эҳтимоли
Органик моддалар миқдори
Атрофдаги тупроққа нисбатан 3 баробар кўп
Объект ичида улкан биологик ҳаёт жамланганидан далолат
Радар сканерлаш манзараси
Тўғри бурчаклар, бўшлиқлар ва тоннеллар
Инсон қўли билан қурилган яхлит муҳандислик иншооти
Ҳозирги амалий босқич
Илк бор чуқур бурғилаш ишлари бошланди
Ер остидаги қатламлардан бевосита моддий далил олиш
Археология ва геология экспертизаси: Нега бу кашфиёт инсоният тарихини ўзгартириши мумкин?
Халқаро археологлар, геофизиклар ва тарихчи олимларнинг таҳлилий хулосалари:
«Биологик излар ва органика сири»: Тоғли ҳудудларда органик моддаларнинг бир нуқтада уч баробар зич тўпланиши одатда табиий геологик жараёнларга тўғри келмайди; бу ерда қачонлардир минглаб ҳайвонлар ва улкан миқдордаги ишлов берилган ёғоч маҳсулотлари чириган бўлиши мумкин деган хулосани илмий жиҳатдан мустаҳкамлайди;
Геометрик аниқлик — сунъийлик белгиси: Ер ости радарлари (GPR) қайд этган тўғри бурчакли тўсиқлар ва бир неча қаватли бўшлиқлар табиий тош қатламларига эмас, балки айнан кема саҳни (палуба) ва бўлинмаларига жуда ўхшаш тузилишга эга;
Бурғилаш — мутлақ ҳақиқатни очувчи калит: Аввалги барча изланишлар фақат ташқи кузатувлар билан чекланган эди; илк бор бошланган чуқур бурғилаш ишлари ер остидан ҳақиқий ёғоч парчалари, қадимий металл қотишмалари ёки сунъий қопламаларни олиб чиқиш имконини беради, бу эса Нуҳ кемаси ҳақидаги афсонани ҳақиқатга айлантириши мумкин.
Сизнингча, Ағри тоғи этакларидаги ушбу кемасимон тузилма ҳақиқатан ҳам муқаддас китобларда баён этилган Нуҳ пайғамбарнинг афсонавий кемаси бўлиши мумкинми ёки бу ноёб табиий геологик ҳодисами? Бурғилаш ишлари қандай янгиликларни олиб чиқади деб ўйлайсиз? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инсониятнинг энг катта сирларидан бирига бағишланган ушбу илмий таҳлилни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…