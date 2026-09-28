Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади

·90·Дунё
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг Ағри вилоятида жойлашган кема шаклидаги геологик обектда олиб борилган тадқиқотлар натижасида ер остида инсон қўли билан яратилганига ўхшаш тўғри бурчакли конструксиялар ва сунъий қатламлар аниқланди.
  • Обектдан олинган 300 дан ортиқ тупроқ намуналарида органик моддалар миқдори атроф-муҳитдагига нисбатан уч баробар кўп экани маълум бўлди.
  • Олимлар ушбу кашфиётни тасдиқлаш мақсадида тарихда илк бор чуқур бурғилаш ишларига киришди.

Туркия шарқидаги Ағри вилоятининг Доғубоязит туманида минг йиллик тарихий сирни очишга қаратилган кенг кўламли илмий тадқиқотлар ҳал қилувчи паллага кирди. Халқаро ва маҳаллий олимлар гуруҳи ушбу ҳудудда жойлашган, улкан кема шаклини аниқ такрорловчи геологик объектни ўрганиш жараёнида шов-шувли илмий далилларга дуч келди. Тадқиқот доирасида олинган 300 дан ортиқ тупроқ намунаси лабораторияларда текширилганда, объект ичидаги органик моддалар миқдори атроф-муҳитдаги одатий тупроққа нисбатан нақд уч баробар кўп экани маълум бўлди.

Энг ҳайратланарлиси, замонавий радиолокацион сканерлаш қурилмалари ёрдамида ер остида инсон қўли билан яратилганга ўхшаш тўғри бурчакли конструкциялар, сунъий қатламлар, сирли бўшлиқлар ва эҳтимолий тоннеллар тармоғи қайд этилди. Илмий жамоа ушбу сенсацион фаразни қатъий исботлаш мақсадида тарихда илк бор чуқур бурғилаш ишларига расман киришди.

«300 та намуна, 3 баробар кўп органика ва ер ости бўшлиқлари»: Тадқиқотнинг 5 та асосий нуқтаси

Доғубоязитдаги сирли кемасимон объектни ўрганиш бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Кема шаклидаги ноёб геологик ёдгорлик: Ағри тоғи этакларидаги улкан табиий тузилма тарихий кема параметрларига тўлиқ мос келади;

  • 3 баробар юқори органик кўрсаткич: Объектдан олинган 300 дан зиёд намунада органик моддаларнинг концентрацияси атрофдагидан 3 карра ортиқ чиқди;

  • Ер остида тўғри бурчакли тузилмалар: Радарлар табиатда кам учрайдиган аниқ геометрик шакллар ва параллель қатламларни кўрсатди;

  • Бўшлиқлар ва эҳтимолий тоннеллар тармоғи: Сканерлаш натижалари ер қаърида сунъий равишда яратилган хоналар ёки йўлаклар мавжудлигини тасдиқламоқда;

  • Илк бор бурғилаш бошланди: Назария ва тахминларни аниқ физик далиллар билан асослаш учун объектда тарихий бурғилаш ишлари йўлга қўйилди.

Ағри вилоятидаги илмий изланишлар ва сканерлаш натижалари таснифи

Доғубоязит объектида қайд этилган лаборатория ва радиолокация кўрсаткичлари таҳлили:

Тадқиқот йўналиши ва усули

Лаборатория ва радар натижалари

Илмий фараз ва тарихий аҳамияти

Географик жойлашуви

Туркия, Ағри вилояти, Доғубоязит тумани

Қадимий манбаларда тилга олинган тўфон ҳудуди

Тупроқ ва биокимёвий таҳлил

300 дан ортиқ намуна ўрганилди

Кема ёғочлари ва тирик мавжудотлар қолдиқлари эҳтимоли

Органик моддалар миқдори

Атрофдаги тупроққа нисбатан 3 баробар кўп

Объект ичида улкан биологик ҳаёт жамланганидан далолат

Радар сканерлаш манзараси

Тўғри бурчаклар, бўшлиқлар ва тоннеллар

Инсон қўли билан қурилган яхлит муҳандислик иншооти

Ҳозирги амалий босқич

Илк бор чуқур бурғилаш ишлари бошланди

Ер остидаги қатламлардан бевосита моддий далил олиш

Археология ва геология экспертизаси: Нега бу кашфиёт инсоният тарихини ўзгартириши мумкин?

Халқаро археологлар, геофизиклар ва тарихчи олимларнинг таҳлилий хулосалари:

  • «Биологик излар ва органика сири»: Тоғли ҳудудларда органик моддаларнинг бир нуқтада уч баробар зич тўпланиши одатда табиий геологик жараёнларга тўғри келмайди; бу ерда қачонлардир минглаб ҳайвонлар ва улкан миқдордаги ишлов берилган ёғоч маҳсулотлари чириган бўлиши мумкин деган хулосани илмий жиҳатдан мустаҳкамлайди;

  • Геометрик аниқлик — сунъийлик белгиси: Ер ости радарлари (GPR) қайд этган тўғри бурчакли тўсиқлар ва бир неча қаватли бўшлиқлар табиий тош қатламларига эмас, балки айнан кема саҳни (палуба) ва бўлинмаларига жуда ўхшаш тузилишга эга;

  • Бурғилаш — мутлақ ҳақиқатни очувчи калит: Аввалги барча изланишлар фақат ташқи кузатувлар билан чекланган эди; илк бор бошланган чуқур бурғилаш ишлари ер остидан ҳақиқий ёғоч парчалари, қадимий металл қотишмалари ёки сунъий қопламаларни олиб чиқиш имконини беради, бу эса Нуҳ кемаси ҳақидаги афсонани ҳақиқатга айлантириши мумкин.

Сизнингча, Ағри тоғи этакларидаги ушбу кемасимон тузилма ҳақиқатан ҳам муқаддас китобларда баён этилган Нуҳ пайғамбарнинг афсонавий кемаси бўлиши мумкинми ёки бу ноёб табиий геологик ҳодисами? Бурғилаш ишлари қандай янгиликларни олиб чиқади деб ўйлайсиз? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инсониятнинг энг катта сирларидан бирига бағишланган ушбу илмий таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Ағри вилоятиДоғубоязитНух кемасиРадар сканерлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиКеча 08:13Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!Бугун 20:24Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бугун 20:16Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!Бугун 20:00Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!Бугун 19:00Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!Бугун 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота